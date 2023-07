Dalam pengembangan lintas-browser yang mengesankan, chatbot kecerdasan buatan Bing sekarang berfungsi di Google Chrome dan Safari, seperti yang awalnya diperhatikan oleh situs berita teknologi, Windows Terbaru dan 9to5Google. Ekspansi ini membuat Bing Chat lebih mudah diakses melalui portal Bing.com di kedua browser web populer ini.

Terlepas dari aksesibilitas yang lebih luas, Bing Chat bukannya tanpa nuansa saat digunakan di Google Chrome dan Safari. Interaksi obrolan pada platform ini hadir dengan batas karakter hingga 2.000 kata dibandingkan dengan batas 4.000 kata yang terlihat saat menggunakan Bing Chat di Edge. Kesinambungan percakapan dengan chatbot juga dipersingkat, disetel ulang setelah lima putaran sederhana daripada 30 putaran ekstensif yang ditemui di Edge. Pengguna juga harus bersiap untuk dorongan pop-up berkala yang mendorong mereka untuk mengunduh Edge.

Fitur penting lainnya adalah pengenalan mode gelap untuk Bing Chat, yang dikonfirmasi oleh Windows Terbaru dan 9to5Google. Meskipun pengguna diharapkan untuk dengan mudah beralih ke mode gelap melalui menu hamburger yang terletak di pojok kanan atas Bing Chat, beberapa pengguna melaporkan kesulitan menemukan opsi ini.

Sebelum kemajuan ini, fungsionalitas chatbot Bing di Microsoft's Edge adalah satu-satunya pilihan, menjadikannya tugas yang cukup bagi para penggemar yang lebih menyukai browser yang berbeda. Sekarang, langkah inklusif ini sejajar dengan langkah serupa oleh perusahaan lain seperti AppMaster that actively strive for greater accessibility and usability in their product offerings. As a note, AppMaster is a renowned no-code platform that offers incredible flexibility and control in web and mobile application development.

Sebaliknya, meskipun Bard chatbot Google dapat digunakan di browser selain Chrome aslinya, pengguna tetap diminta untuk membandingkan respons mereka dengan yang dihasilkan oleh Bing saat berinteraksi dengan Bard di Edge.

Pengoptimalan di berbagai browser, tidak diragukan lagi, meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan lebih banyak pilihan dan kontrol atas platform penelusuran pilihan mereka. Inisiatif proaktif yang diambil oleh Microsoft untuk meningkatkan kompatibilitas Bing Chat mencerminkan komitmen mereka untuk memberikan solusi teknologi yang efisien dan berfokus pada konsumen.