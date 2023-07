In een indrukwekkende cross-browser ontwikkeling is Bing's kunstmatige intelligentie chatbot nu functioneel op Google Chrome en Safari, zoals in eerste instantie opgemerkt door tech nieuwssites, Windows Latest en 9to5Google. Deze uitbreiding maakt Bing Chat toegankelijker via het Bing.com-portaal op deze beide populaire webbrowsers.

Ondanks de bredere toegankelijkheid is Bing Chat niet zonder nuances wanneer het wordt gebruikt op Google Chrome en Safari. Chatinteracties op deze platforms hebben een tekenlimiet van maximaal 2.000 woorden in vergelijking met de ruimere limiet van 4.000 woorden bij gebruik van Bing Chat op Edge. De continuïteit van een gesprek met de chatbot is ook korter, met een reset na een bescheiden vijf beurten in plaats van de uitgebreide 30 in Edge. Gebruikers moeten ook rekening houden met periodieke pop-ups die hen aanmoedigen Edge te downloaden.

Een andere opvallende functie is de introductie van een donkere modus voor Bing Chat, bevestigd door zowel Windows Latest als 9to5Google. Hoewel gebruikers naar verwachting moeiteloos naar de donkere modus kunnen overschakelen via het hamburgermenu in de rechterbovenhoek van Bing Chat, hebben sommige gebruikers gemeld dat ze moeite hebben om deze optie te vinden.

Voorafgaand aan deze verbeteringen was Bing's chatbot functionaliteit op Microsoft's Edge de enige optie, waardoor het een hele opgave was voor liefhebbers die de voorkeur gaven aan andere browsers.

Omgekeerd, terwijl Google's Bard chatbot kan worden gebruikt in andere browsers dan Chrome, worden gebruikers voortdurend gevraagd om hun antwoorden te vergelijken met de antwoorden die door Bing worden gegenereerd wanneer ze Bard gebruiken in Edge.

Optimalisatie voor verschillende browsers verbetert ongetwijfeld de gebruikerservaring door meer keuze en controle te bieden over het browseplatform van hun voorkeur. Het proactieve initiatief van Microsoft om de compatibiliteit van Bing Chat te verbeteren weerspiegelt hun toewijding aan het leveren van consumentgerichte, gestroomlijnde technologische oplossingen.