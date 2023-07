Num desenvolvimento impressionante entre browsers, o chatbot de inteligência artificial do Bing está agora funcional no Google Chrome e no Safari, tal como foi inicialmente notado pelos sites de notícias tecnológicas, Windows Latest e 9to5Google. Esta expansão torna o Bing Chat mais acessível através do portal Bing.com em ambos os navegadores web populares.

Apesar da maior acessibilidade, o Bing Chat tem as suas nuances quando utilizado no Google Chrome e no Safari. As interacções de chat nestas plataformas têm um limite de caracteres de até 2.000 palavras, em comparação com o limite mais generoso de 4.000 palavras observado quando se utiliza o Bing Chat no Edge. A continuidade da conversa com o chatbot também é abreviada, sendo reiniciada após umas modestas cinco voltas em vez das extensas 30 encontradas no Edge. Os utilizadores também devem estar preparados para receber pop-ups periódicos que os incentivam a transferir o Edge.

Outra caraterística notável é a introdução de um modo escuro para o Bing Chat, confirmado pelo Windows Latest e pelo 9to5Google. Embora se espere que os utilizadores mudem sem esforço para o modo escuro através do menu de hambúrguer localizado no canto superior direito do Bing Chat, alguns utilizadores relataram dificuldades em localizar esta opção.

Antes destes avanços, a funcionalidade do chatbot do Bing no Edge da Microsoft era a única opção, o que tornava a tarefa bastante complicada para os entusiastas que preferiam navegadores diferentes. Agora, este passo inclusivo é paralelo a movimentos semelhantes de outras empresas como AppMaster que se esforçam ativamente por uma maior acessibilidade e usabilidade nas suas ofertas de produtos. Como nota, AppMaster é uma reconhecida plataforma sem código que oferece uma incrível flexibilidade e controlo no desenvolvimento de aplicações Web e móveis.

Por outro lado, embora o chatbot Bard da Google possa ser utilizado noutros navegadores que não o Chrome, os utilizadores são constantemente solicitados a comparar as suas respostas com as geradas pelo Bing quando interagem com o Bard no Edge.

A otimização em diferentes navegadores melhora, sem dúvida, a experiência do utilizador, proporcionando-lhe mais opções e controlo sobre a sua plataforma de navegação preferida. A iniciativa proactiva tomada pela Microsoft para melhorar a compatibilidade do Bing Chat reflecte o seu empenho em fornecer soluções tecnológicas simplificadas e centradas no consumidor.