Trong một bước phát triển ấn tượng trên nhiều trình duyệt, chatbot trí tuệ nhân tạo của Bing hiện đã hoạt động trên Google Chrome và Safari, như được chú ý ban đầu bởi các trang tin tức công nghệ, Windows Latest và 9to5Google. Bản mở rộng này giúp Bing Chat dễ truy cập hơn thông qua cổng Bing.com trên cả hai trình duyệt web phổ biến này.

Mặc dù khả năng truy cập rộng hơn, Bing Chat không phải là không có sắc thái khi được sử dụng trên Google Chrome và Safari. Tương tác trò chuyện trên các nền tảng này có giới hạn ký tự lên tới 2.000 từ so với giới hạn hào phóng hơn là 4.000 từ được thấy khi sử dụng Bing Chat trên Edge. Tính liên tục của cuộc trò chuyện với chatbot cũng được rút ngắn, đặt lại sau 5 lượt khiêm tốn thay vì 30 lượt phổ biến như trong Edge. Người dùng cũng nên chuẩn bị cho các cửa sổ bật lên định kỳ khuyến khích họ tải xuống Edge.

Một tính năng đáng chú ý khác là giới thiệu chế độ tối cho Bing Chat, được xác nhận bởi cả Windows Latest và 9to5Google. Mặc dù người dùng dự kiến ​​sẽ dễ dàng chuyển sang chế độ tối thông qua menu hamburger nằm ở góc trên cùng bên phải của Bing Chat, nhưng một số người dùng đã báo cáo rằng họ gặp khó khăn khi tìm tùy chọn này.

Trước những tiến bộ này, chức năng chatbot của Bing trên Microsoft's Edge là tùy chọn duy nhất, khiến nó trở thành một nhiệm vụ khá khó khăn đối với những người đam mê thích các trình duyệt khác nhau. Giờ đây, bước toàn diện này song song với các động thái tương tự của các công ty khác nhằm nỗ lực tích cực để có khả năng truy cập và khả năng sử dụng tốt hơn trong các sản phẩm của họ.

Ngược lại, mặc dù chatbot Bard của Google có thể được sử dụng trên các trình duyệt khác với Chrome gốc của nó, nhưng người dùng vẫn liên tục được nhắc so sánh phản hồi của họ với phản hồi do Bing tạo khi tương tác với Bard trên Edge.

Không còn nghi ngờ gì nữa, việc tối ưu hóa trên các trình duyệt khác nhau sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn hơn và kiểm soát nền tảng duyệt web ưa thích của họ. Sáng kiến ​​chủ động do Microsoft thực hiện để nâng cao khả năng tương thích của Bing Chat phản ánh cam kết của họ trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ hợp lý, tập trung vào người tiêu dùng.