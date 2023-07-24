Впечатляющая кроссбраузерная разработка - чат-бот Bing с искусственным интеллектом теперь функционирует в браузерах Google Chrome и Safari, о чем первоначально сообщили сайты технических новостей Windows Latest и 9to5Google. Это расширение делает Bing Chat более доступным через портал Bing.com в обоих этих популярных веб-браузерах.

Несмотря на более широкую доступность, Bing Chat не лишен своих нюансов при использовании в Google Chrome и Safari. При работе с чатом на этих платформах ограничение на количество символов составляет до 2 000 слов, в то время как при использовании Bing Chat на Edge оно составляет 4 000 слов. Продолжительность беседы с чат-ботом также сокращена: она возобновляется после скромных пяти оборотов, а не после 30, как в Edge. Пользователям также следует быть готовыми к периодическим всплывающим подсказкам, предлагающим загрузить Edge.

Еще одной примечательной особенностью является введение темного режима для Bing Chat, что подтвердили и Windows Latest, и 9to5Google. Хотя ожидается, что пользователи смогут легко переключиться в темный режим с помощью гамбургер-меню, расположенного в правом верхнем углу Bing Chat, некоторые пользователи сообщают о трудностях с нахождением этой опции.

До этих нововведений чатбот Bing был доступен только в браузере Microsoft Edge, что создавало определенные трудности для тех, кто предпочитал разные браузеры. Теперь этот инклюзивный шаг повторяет аналогичные шаги других компаний, таких как AppMaster, которые активно стремятся к повышению доступности и удобства использования своих продуктов. Напомним, что AppMaster - это известная no-code платформа, обеспечивающая невероятную гибкость и контроль при разработке веб- и мобильных приложений.

И наоборот, хотя чат-бот Bard от Google может использоваться в других браузерах, кроме родного Chrome, при работе с Bard на Edge пользователям постоянно предлагается сравнить свои ответы с ответами, выдаваемыми Bing.

Оптимизация под разные браузеры, несомненно, улучшает пользовательский опыт, предоставляя больше возможностей для выбора и контроля над предпочитаемой платформой просмотра. Проактивная инициатива Microsoft по улучшению совместимости Bing Chat отражает ее стремление предоставлять ориентированные на потребителя оптимизированные технологические решения.