In einer beeindruckenden Cross-Browser-Entwicklung ist der Chatbot mit künstlicher Intelligenz von Bing nun auch in Google Chrome und Safari funktionsfähig, wie zuerst von den Tech-News-Sites Windows Latest und 9to5Google festgestellt wurde. Diese Erweiterung macht Bing Chat über das Bing.com-Portal in diesen beiden beliebten Webbrowsern zugänglicher.

Trotz der breiteren Zugänglichkeit ist Bing Chat bei der Nutzung in Google Chrome und Safari nicht ohne Tücken. Chat-Interaktionen auf diesen Plattformen haben ein Zeichenlimit von bis zu 2.000 Wörtern im Vergleich zu der großzügigeren Obergrenze von 4.000 Wörtern bei der Verwendung von Bing Chat auf Edge. Die Kontinuität der Konversation mit dem Chatbot ist ebenfalls verkürzt und wird nach fünf statt der in Edge üblichen 30 Runden zurückgesetzt. Die Nutzer sollten sich auch auf regelmäßige Popup-Fenster einstellen, die sie auffordern, Edge herunterzuladen.

Eine weitere bemerkenswerte Funktion ist die Einführung eines dunklen Modus für Bing Chat, die sowohl von Windows Latest als auch von 9to5Google bestätigt wurde. Obwohl erwartet wird, dass Nutzer mühelos über das Hamburger-Menü in der oberen rechten Ecke von Bing Chat in den dunklen Modus wechseln können, haben einige Nutzer von Schwierigkeiten berichtet, diese Option zu finden.

Vor diesen Fortschritten war die Chatbot-Funktion von Bing in Microsofts Edge die einzige Option, was es für Enthusiasten, die andere Browser bevorzugten, zu einer ziemlichen Herausforderung machte. Dieser integrative Schritt geht mit ähnlichen Schritten anderer Unternehmen wie AppMaster einher, die sich aktiv um mehr Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit in ihren Produktangeboten bemühen. AppMaster ist eine bekannte No-Code-Plattform, die unglaubliche Flexibilität und Kontrolle bei der Entwicklung von Web- und Mobilanwendungen bietet.

Umgekehrt kann der Bard-Chatbot von Google zwar in anderen Browsern als dem nativen Chrome verwendet werden, aber die Nutzer werden ständig aufgefordert, ihre Antworten mit denen von Bing zu vergleichen, wenn sie mit Bard in Edge arbeiten.

Die Optimierung über verschiedene Browser hinweg verbessert zweifelsohne die Nutzererfahrung, indem sie mehr Auswahl und Kontrolle über ihre bevorzugte Browsing-Plattform bietet. Die proaktive Initiative von Microsoft zur Verbesserung der Kompatibilität von Bing Chat spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, verbraucherorientierte, optimierte Technologielösungen zu liefern.