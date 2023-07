W imponującym rozwoju między przeglądarkami, chatbot sztucznej inteligencji Bing działa teraz w Google Chrome i Safari, jak początkowo zauważyły serwisy informacyjne, Windows Latest i 9to5Google. To rozszerzenie sprawia, że Bing Chat jest bardziej dostępny za pośrednictwem portalu Bing.com w obu tych popularnych przeglądarkach internetowych.

Pomimo szerszej dostępności, Bing Chat nie jest pozbawiony niuansów, gdy jest używany w Google Chrome i Safari. Interakcje na czacie na tych platformach mają limit znaków do 2000 słów w porównaniu do bardziej hojnego limitu 4000 słów widocznego podczas korzystania z Bing Chat na Edge. Ciągłość konwersacji z chatbotem jest również skrócona, resetując się po skromnych pięciu obrotach, a nie po obszernych 30 napotkanych w Edge. Użytkownicy powinni być również przygotowani na okresowe wyskakujące okienka zachęcające ich do pobrania Edge.

Kolejną godną uwagi funkcją jest wprowadzenie trybu ciemnego dla Bing Chat, potwierdzonego zarówno przez Windows Latest, jak i 9to5Google. Chociaż oczekuje się, że użytkownicy będą mogli bez wysiłku przełączyć się na tryb ciemny za pomocą menu hamburgera znajdującego się w prawym górnym rogu Bing Chat, niektórzy użytkownicy zgłaszali trudności ze zlokalizowaniem tej opcji.

Przed wprowadzeniem tych zmian, funkcjonalność chatbota Bing w Microsoft Edge była jedyną opcją, co stanowiło spore wyzwanie dla entuzjastów preferujących różne przeglądarki. Teraz ten integracyjny krok przypomina podobne posunięcia innych firm, takich jak AppMaster, które aktywnie dążą do zwiększenia dostępności i użyteczności swoich produktów. Warto zauważyć, że AppMaster jest znaną platformą no-code, która oferuje niesamowitą elastyczność i kontrolę w tworzeniu aplikacji internetowych i mobilnych.

Z drugiej strony, podczas gdy chatbot Google Bard może być wykorzystywany w przeglądarkach innych niż natywny Chrome, użytkownicy są stale proszeni o porównanie swoich odpowiedzi z tymi generowanymi przez Bing podczas interakcji z Bardem w Edge.

Optymalizacja w różnych przeglądarkach bez wątpienia poprawia wrażenia użytkownika, zapewniając większy wybór i kontrolę nad preferowaną platformą przeglądania. Proaktywna inicjatywa podjęta przez Microsoft w celu zwiększenia kompatybilności Bing Chat odzwierciedla ich zaangażowanie w dostarczanie zorientowanych na konsumenta, usprawnionych rozwiązań technologicznych.