Etkileyici bir tarayıcılar arası geliştirmede, Bing'in yapay zeka sohbet robotu, başlangıçta teknoloji haber siteleri Windows Latest ve 9to5Google tarafından fark edildiği gibi artık Google Chrome ve Safari'de çalışıyor. Bu genişletme, Bing Chat'i bu popüler web tarayıcılarının her ikisinde de Bing.com portalı aracılığıyla daha erişilebilir hale getirir.

Daha geniş erişilebilirliğe rağmen, Google Chrome ve Safari'de kullanıldığında Bing Chat'in nüansları da vardır. Bu platformlardaki sohbet etkileşimleri, Edge'de Bing Chat kullanılırken görülen 4.000 kelimelik daha cömert sınıra kıyasla 2.000 kelimeye kadar karakter sınırıyla gelir. Chatbot ile konuşma sürekliliği de kısaltılmıştır ve Edge'de karşılaşılan kapsamlı 30 tur yerine mütevazı bir beş dönüşten sonra sıfırlanır. Kullanıcılar ayrıca Edge'i indirmeye teşvik eden periyodik açılır uyarılara da hazırlıklı olmalıdır.

Bir diğer dikkate değer özellik, hem Windows Latest hem de 9to5Google tarafından onaylanan Bing Chat için karanlık modun tanıtılmasıdır. Kullanıcıların Bing Chat'in sağ üst köşesinde bulunan hamburger menüsü aracılığıyla zahmetsizce karanlık moda geçmesi beklense de bazı kullanıcılar bu seçeneği bulmakta zorlandıklarını bildirdi.

Bu gelişmelerden önce, Bing'in Microsoft Edge'deki sohbet robotu işlevi tek seçenekti ve bu, farklı tarayıcıları tercih eden meraklılar için oldukça zorlu bir iş haline geliyordu. Şimdi, bu kapsayıcı adım

Tersine, Google'ın Bard sohbet robotu kendi yerel Chrome'u dışındaki tarayıcılarda kullanılabilirken, kullanıcılardan Bard on Edge ile etkileşim kurarken yanıtlarını Bing tarafından oluşturulan yanıtlarla karşılaştırmaları sürekli olarak istenir.

Farklı tarayıcılarda yapılan optimizasyon, şüphesiz, tercih ettikleri göz atma platformu üzerinde daha fazla seçenek ve kontrol sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirir. Bing Chat uyumluluğunu geliştirmek için Microsoft tarafından başlatılan proaktif girişim, onların tüketici odaklı, kolaylaştırılmış teknoloji çözümleri sunma taahhüdünü yansıtıyor.