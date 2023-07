In un impressionante sviluppo cross-browser, il chatbot di intelligenza artificiale di Bing è ora funzionante su Google Chrome e Safari, come inizialmente notato dai siti di notizie tecnologiche Windows Latest e 9to5Google. Questa espansione rende Bing Chat più accessibile attraverso il portale Bing.com su entrambi questi popolari browser web.

Nonostante la maggiore accessibilità, Bing Chat non è priva di sfumature quando viene utilizzata su Google Chrome e Safari. Le interazioni di chat su queste piattaforme prevedono un limite di caratteri fino a 2.000 parole, rispetto al più generoso limite di 4.000 parole previsto per l'utilizzo di Bing Chat su Edge. Anche la continuità della conversazione con il chatbot è abbreviata e si azzera dopo un modesto numero di cinque turni, invece dei 30 previsti in Edge. Gli utenti devono inoltre prepararsi a ricevere periodicamente dei pop-up che li incoraggiano a scaricare Edge.

Un'altra caratteristica degna di nota è l'introduzione di una modalità scura per Bing Chat, confermata sia da Windows Latest che da 9to5Google. Sebbene si preveda che gli utenti possano passare facilmente alla modalità scura tramite il menu ad hamburger situato nell'angolo in alto a destra di Bing Chat, alcuni utenti hanno segnalato difficoltà nell'individuare questa opzione.

Prima di questi progressi, la funzionalità del chatbot di Bing su Edge di Microsoft era l'unica opzione, il che rendeva piuttosto difficile per gli appassionati che preferivano browser diversi.

Al contrario, mentre il chatbot Bard di Google può essere utilizzato su browser diversi da Chrome, gli utenti sono costantemente invitati a confrontare le loro risposte con quelle generate da Bing quando utilizzano Bard su Edge.

L'ottimizzazione tra i diversi browser, senza dubbio, migliora l'esperienza dell'utente fornendo maggiore scelta e controllo sulla piattaforma di navigazione preferita. L'iniziativa proattiva intrapresa da Microsoft per migliorare la compatibilità di Bing Chat rispecchia il suo impegno a fornire soluzioni tecnologiche ottimizzate e orientate al consumatore.