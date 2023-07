एक प्रभावशाली क्रॉस-ब्राउज़र विकास में, बिंग का कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट अब Google Chrome और Safari पर कार्यात्मक है, जैसा कि शुरुआत में तकनीकी समाचार साइटों, विंडोज़ नवीनतम और 9to5Google द्वारा देखा गया था। यह विस्तार इन दोनों लोकप्रिय वेब ब्राउज़रों पर Bing.com पोर्टल के माध्यम से बिंग चैट को अधिक सुलभ बनाता है।

व्यापक पहुंच के बावजूद, Google Chrome और Safari पर उपयोग किए जाने पर बिंग चैट अपनी बारीकियों से रहित नहीं है। एज पर बिंग चैट का उपयोग करते समय देखी जाने वाली 4,000 शब्दों की अधिक उदार सीमा की तुलना में इन प्लेटफार्मों पर चैट इंटरैक्शन 2,000 शब्दों तक की वर्ण सीमा के साथ आते हैं। चैटबॉट के साथ बातचीत की निरंतरता को भी संक्षिप्त किया गया है, जो एज में सामने आए व्यापक 30 मोड़ों के बजाय मामूली पांच मोड़ों के बाद रीसेट हो जाता है। उपयोगकर्ताओं को एज डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले समय-समय पर पॉप-अप संकेतों के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता बिंग चैट के लिए एक डार्क मोड की शुरूआत है, जिसकी पुष्टि विंडोज नवीनतम और 9to5Google दोनों द्वारा की गई है। हालाँकि उपयोगकर्ताओं से बिंग चैट के ऊपरी-दाएँ कोने में स्थित हैमबर्गर मेनू के माध्यम से आसानी से डार्क मोड पर स्विच करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन कुछ उपयोगकर्ताओं ने इस विकल्प को खोजने में कठिनाई की सूचना दी है।

इन प्रगतियों से पहले, माइक्रोसॉफ्ट के एज पर बिंग की चैटबॉट कार्यक्षमता एकमात्र विकल्प थी, जिससे विभिन्न ब्राउज़रों को पसंद करने वाले उत्साही लोगों के लिए यह काफी कठिन काम था। अब, यह समावेशी कदम अधिक पहुंच और उपयोगिता के लिए प्रयास करने वाली कंपनियों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसके विपरीत, जबकि Google के बार्ड चैटबॉट का उपयोग उसके मूल क्रोम के अलावा अन्य ब्राउज़रों पर किया जा सकता है, उपयोगकर्ताओं को बार्ड ऑन एज के साथ जुड़ने पर बिंग द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रियाओं की तुलना करने के लिए लगातार प्रेरित किया जाता है।

निस्संदेह, विभिन्न ब्राउज़रों में अनुकूलन, उनके पसंदीदा ब्राउज़िंग प्लेटफ़ॉर्म पर अधिक विकल्प और नियंत्रण प्रदान करके उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाता है। बिंग चैट अनुकूलता को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई सक्रिय पहल उपभोक्ता-केंद्रित, सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।