인상적인 크로스 브라우저 개발에서 Bing의 인공 지능 챗봇은 이제 기술 뉴스 사이트인 Windows Latest 및 9to5Google에서 처음 알 수 있듯이 Google Chrome 및 Safari에서 작동합니다. 이 확장으로 널리 사용되는 두 웹 브라우저에서 Bing.com 포털을 통해 Bing Chat에 더 쉽게 액세스할 수 있습니다.

더 넓은 접근성에도 불구하고 Bing Chat은 Google Chrome 및 Safari에서 사용할 때 뉘앙스가 없습니다. 이러한 플랫폼에서의 채팅 상호 작용에는 Edge에서 Bing Chat을 사용할 때 표시되는 4,000단어의 넉넉한 한도와 비교하여 최대 2,000단어의 문자 제한이 있습니다. 챗봇과의 대화 연속성도 축약되어 Edge에서 만나는 광범위한 30턴이 아닌 적당한 5턴 후에 재설정됩니다. 또한 사용자는 Edge를 다운로드하도록 권장하는 주기적인 팝업 넛지에 대비해야 합니다.

또 다른 주목할만한 기능은 Windows 최신 버전과 9to5Google에서 확인한 Bing Chat용 다크 모드 도입입니다. 사용자는 Bing Chat의 오른쪽 상단 모서리에 있는 햄버거 메뉴를 통해 쉽게 다크 모드로 전환할 것으로 예상되지만 일부 사용자는 이 옵션을 찾는 데 어려움을 겪고 있다고 보고했습니다.

이러한 발전 이전에는 Microsoft Edge의 Bing 챗봇 기능이 유일한 옵션이었기 때문에 다른 브라우저를 선호하는 매니아에게는 상당한 작업이었습니다.

반대로 Google의 Bard 챗봇은 기본 Chrome 이외의 브라우저에서 사용할 수 있지만 사용자는 Edge에서 Bard를 사용할 때 Bing에서 생성한 응답과 자신의 응답을 비교하라는 메시지가 계속 표시됩니다.

다양한 브라우저에 걸친 최적화는 의심할 여지 없이 선호하는 브라우징 플랫폼에 대한 더 많은 선택과 제어를 제공함으로써 사용자 경험을 향상시킵니다. Bing Chat 호환성을 향상시키기 위해 Microsoft가 취한 능동적 이니셔티브는 소비자 중심의 능률적인 기술 솔루션을 제공하려는 Microsoft의 약속을 반영합니다.