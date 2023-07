ในการพัฒนาข้ามเบราว์เซอร์ที่น่าประทับใจ แชตบอตปัญญาประดิษฐ์ของ Bing ใช้งานได้แล้วบน Google Chrome และ Safari ดังที่เว็บไซต์ข่าวเทคโนโลยี Windows Latest และ 9to5Google สังเกตเห็นในตอนแรก การขยายตัวนี้ทำให้ Bing Chat สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นผ่านพอร์ทัล Bing.com บนเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมทั้งสองนี้

แม้จะมีความสามารถในการเข้าถึงที่กว้างขึ้น แต่ Bing Chat ก็ไม่ได้ขาดความแตกต่างเมื่อใช้งานบน Google Chrome และ Safari การโต้ตอบแชทบนแพลตฟอร์มเหล่านี้จำกัดจำนวนอักขระสูงสุด 2,000 คำ เมื่อเทียบกับจำนวนสูงสุด 4,000 คำที่เห็นเมื่อใช้ Bing Chat บน Edge ความต่อเนื่องของการสนทนากับแชทบอทยังเป็นแบบย่ออีกด้วย โดยจะรีเซ็ตหลังจากผ่านไป 5 รอบเล็กน้อย แทนที่จะเป็น 30 รอบที่พบใน Edge ผู้ใช้ควรเตรียมพร้อมสำหรับการสะกิดป๊อปอัปเป็นระยะเพื่อกระตุ้นให้ดาวน์โหลด Edge

คุณสมบัติเด่นอีกอย่างคือการเปิดตัวโหมดมืดสำหรับ Bing Chat ซึ่งได้รับการยืนยันจากทั้ง Windows Latest และ 9to5Google แม้ว่าผู้ใช้คาดว่าจะเปลี่ยนไปใช้โหมดมืดได้อย่างง่ายดายผ่านเมนูแฮมเบอร์เกอร์ที่มุมขวาบนของ Bing Chat แต่ผู้ใช้บางคนรายงานว่าพบปัญหาในการค้นหาตัวเลือกนี้

ก่อนความก้าวหน้าเหล่านี้ ฟังก์ชันแชทบอทของ Bing บน Edge ของ Microsoft เป็นเพียงตัวเลือกเดียว ทำให้ค่อนข้างเป็นงานสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเบราว์เซอร์ที่แตกต่างกัน ตอนนี้ ขั้นตอนที่ครอบคลุมนี้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันของบริษัทอื่นๆ

ในทางกลับกัน ขณะที่ Bard chatbot ของ Google สามารถใช้งานบนเบราว์เซอร์อื่นๆ ของ Chrome ดั้งเดิมได้ ผู้ใช้ยังคงได้รับพร้อมท์ให้เปรียบเทียบการตอบสนองกับ Bing ที่สร้างโดย Bing เมื่อมีส่วนร่วมกับ Bard on Edge

ไม่ต้องสงสัยเลย การเพิ่มประสิทธิภาพในเบราว์เซอร์ต่างๆ ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้โดยให้ทางเลือกและการควบคุมแพลตฟอร์มการสืบค้นที่พวกเขาต้องการมากขึ้น ความคิดริเริ่มเชิงรุกของ Microsoft เพื่อปรับปรุงความเข้ากันได้ของ Bing Chat สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาในการนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีที่มีความคล่องตัวและมุ่งเน้นผู้บริโภค