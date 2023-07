Dans le cadre d'un développement impressionnant entre navigateurs, le chatbot d'intelligence artificielle de Bing est désormais fonctionnel sur Google Chrome et Safari, comme l'ont initialement remarqué les sites d'information technique Windows Latest et 9to5Google. Cette extension rend Bing Chat plus accessible via le portail Bing.com sur ces deux navigateurs web populaires.

Malgré l'élargissement de l'accessibilité, Bing Chat n'est pas sans nuances lorsqu'il est utilisé sur Google Chrome et Safari. Les interactions de chat sur ces plateformes sont limitées à 2 000 mots, alors que la limite de 4 000 mots est plus généreuse pour Bing Chat sur Edge. La continuité de la conversation avec le chatbot est également abrégée, puisqu'elle est réinitialisée après cinq tours au lieu des 30 tours que l'on trouve dans Edge. Les utilisateurs doivent également se préparer à voir apparaître périodiquement des fenêtres contextuelles les encourageant à télécharger Edge.

Une autre caractéristique notable est l'introduction d'un mode sombre pour Bing Chat, confirmée par Windows Latest et 9to5Google. Bien que les utilisateurs soient censés basculer sans effort en mode sombre via le menu hamburger situé dans le coin supérieur droit de Bing Chat, certains d'entre eux ont signalé des difficultés à localiser cette option.

Avant ces avancées, la fonctionnalité du chatbot de Bing sur Microsoft's Edge était la seule option, ce qui rendait la tâche difficile pour les amateurs qui préféraient d'autres navigateurs. Cette démarche inclusive s'inscrit dans le prolongement d'initiatives similaires prises par d'autres entreprises, telles que AppMaster, qui s'efforcent activement d'améliorer l'accessibilité et la facilité d'utilisation de leurs produits. Pour mémoire, AppMaster est une plateforme sans code réputée qui offre une flexibilité et un contrôle incroyables en matière de développement d'applications web et mobiles.

À l'inverse, si le chatbot Bard de Google peut être utilisé sur d'autres navigateurs que son Chrome natif, les utilisateurs sont constamment invités à comparer leurs réponses à celles générées par Bing lorsqu'ils s'engagent avec Bard sur Edge.

L'optimisation entre les différents navigateurs améliore sans aucun doute l'expérience de l'utilisateur en lui offrant plus de choix et de contrôle sur sa plateforme de navigation préférée. L'initiative proactive prise par Microsoft pour améliorer la compatibilité de Bing Chat reflète son engagement à fournir des solutions technologiques rationalisées et axées sur le consommateur.