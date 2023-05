أطلقت Microsoft رسميًا Visual Studio 2022 17.6 ، مما يوفر تحسينات جديرة بالملاحظة للأداء والتحرير وتطوير C ++ لتحسين تجربة المطور الشاملة. بالإضافة إلى ذلك ، تمت معاينة إصدار لاحق يسمى Visual Studio 2022 17.7 ، والذي يوفر ميزات تصور Git وإمكانيات Blazor WebAssembly.

يتوفر Visual Studio 2022 17.6 ، الذي تم إصداره في 16 مايو 2023 ، للتنزيل. من ناحية أخرى ، يمكن أيضًا الوصول إلى معاينة Visual Studio 2022 17.7 ، التي تم تقديمها في 17 مايو 2023.

تتضمن تحسينات الإنتاجية الرئيسية في Visual Studio 2022 17.6 إغلاقًا أسرع للحل الذي يحتوي على مشاريع C ++ ، وتحميل أسرع لمشروع Chromium ، وتحميل أسرع لملفات ومجلدات Git History للمستودعات ذات التواريخ الطويلة والالتزامات غير المتكررة.

تم تقديم المزيد من ميزات التحرير لزيادة الإنتاجية في مختلف جوانب عملية التطوير. على سبيل المثال ، يعمل التمرير اللاصق على تحسين التنقل في الرأس في قاعدة التعليمات البرمجية ، ويساعد تلوين زوج الأقواس في التمييز بين أقواس الفتح والإغلاق في اللغات المدعومة.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديث تطوير الويب باستخدام ASP.NET Core ، والذي يتميز بسقالات API ، ومستكشف نقاط النهاية ، ومحرر HTTP ودعم ملف HTTP لاختبار واجهات برمجة التطبيقات في Visual Studio 2022 17.6.

تم استكمال تطوير C ++ في Visual Studio 2022 17.6 بمهام سير عمل جديدة لـ CMake و STM32CubIDE و vcpckg. يمكّن مصحح أخطاء CMake المطورين من تصحيح أخطاء ملفات CMakeLists.txt ، بينما يأتي مدير حزمة vcpkg C ++ الآن مع Visual Studio. تسمح المحطة الطرفية المتكاملة لـ IDE بتشغيل أوامرها. علاوة على ذلك ، يساعد مستكشف الملفات عن بُعد لنظام التشغيل Unix المطورين على إدارة الملفات الموجودة على أجهزة Unix البعيدة المدرجة في Connection Manager. يظهر الدعم الأولي لوضع C ++ 20 أيضًا في مشاريع C ++ / CLI.

يتم تحقيق توسيع نطاق بيئة التطوير وتبسيط إدارة Visual Studio لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات والمطورين من خلال إدخال ميزات مثل استضافة تخطيطات Visual Studio على مواقع الإنترانت ومشاركة الملفات للتثبيت المستند إلى الشبكة.

يركز Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 على تحسينات الإنتاجية ، بالإضافة إلى .NET 6+ ودعم NetStandard IntelliTest والقدرة على نشر مشاريع Blazor WebAssembly إلى Azure Static Web Apps. يقال إن نشر مشروع Blazor Wasm إلى Azure Static Web Apps يقلل التكاليف ويوفر إمكانات مثل الاستضافة العالمية وتكامل Azure Functions.

علاوة على ذلك ، يتميز Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 بتجربة بحث محسّنة شاملة ، والقدرة على مقارنة الملفات في Solution Explorer ، وتصورات Git متعددة الفروع ، والتي تتيح للمطورين تصور الفروع المتعددة في نفس الرسم البياني وفهم علاقاتهم أحسن.

