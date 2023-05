Microsoft hat Visual Studio 2022 17.6 offiziell vorgestellt. Die neue Version bietet bemerkenswerte Verbesserungen in den Bereichen Leistung, Bearbeitung und C++-Entwicklung, um die Erfahrung der Entwickler insgesamt zu verbessern. Darüber hinaus wird eine Nachfolgeversion namens Visual Studio 2022 17.7 vorgestellt, die neue Git-Visualisierungsfunktionen und Blazor WebAssembly-Funktionen bietet.

Visual Studio 2022 17.6, veröffentlicht am 16. Mai 2023, steht zum Download bereit. Die am 17. Mai 2023 vorgestellte Vorschau auf Visual Studio 2022 17.7 ist ebenfalls abrufbar.

Zu den wichtigsten Produktivitätsverbesserungen in Visual Studio 2022 17.6 gehören das schnellere Schließen einer Lösung, die C++-Projekte enthält, das schnellere Laden von Chromium-Projekten und das schnellere Laden von Dateien und Ordnern des Git-Verlaufs für Repositories mit langen Verläufen und seltenen Commits.

Weitere Bearbeitungsfunktionen wurden eingeführt, um die Produktivität in verschiedenen Bereichen des Entwicklungsprozesses zu steigern. So verbessert beispielsweise Sticky Scroll die Kopfnavigation in der Codebasis, und die Einfärbung von Klammerpaaren hilft bei der Unterscheidung zwischen öffnenden und schließenden Klammern in unterstützten Sprachen.

Darüber hinaus erhält die Webentwicklung mit ASP.NET Core ein Update mit API-Scaffolding, einem Endpoints Explorer sowie einem HTTP-Editor und HTTP-Dateiunterstützung zum Testen von APIs in Visual Studio 2022 17.6.

Die C++-Entwicklung in Visual Studio 2022 17.6 wird durch neue Workflows für CMake, STM32CubIDE und vcpckg ergänzt. Der CMake-Debugger ermöglicht es Entwicklern, CMakeLists.txt-Dateien zu debuggen, während der vcpkg C++-Paketmanager jetzt mit Visual Studio ausgeliefert wird. Das integrierte Terminal der IDE ermöglicht die Ausführung der Befehle. Darüber hinaus hilft ein Remote-Dateiexplorer für Unix den Entwicklern bei der Verwaltung von Dateien auf entfernten Unix-Rechnern, die im Connection Manager aufgeführt sind. Die anfängliche Unterstützung für den C++ 20-Modus ist auch in C++/CLI-Projekten enthalten.

Die Skalierung einer Entwicklungsumgebung und die Vereinfachung der Visual Studio-Verwaltung für IT-Administratoren und Entwickler werden durch die Einführung von Funktionen wie dem Hosting von Visual Studio-Layouts auf Intranet-Websites und Dateifreigaben für die netzwerkbasierte Installation erreicht.

Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 konzentriert sich auf Produktivitätsverbesserungen sowie auf die Unterstützung von .NET 6+ und NetStandard IntelliTest und die Möglichkeit, Blazor WebAssembly-Projekte in Azure Static Web Apps zu veröffentlichen. Das Veröffentlichen eines Blazor Wasm-Projekts in Azure Static Web Apps senkt Berichten zufolge die Kosten und bietet Funktionen wie globales Hosting und Azure Functions-Integration.

Darüber hinaus bietet Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 eine verfeinerte All-in-One-Suche, die Möglichkeit, Dateien im Projektmappen-Explorer zu vergleichen, und Git-Visualisierungen mit mehreren Zweigen, die es Entwicklern ermöglichen, mehrere Zweige im selben Diagramm zu visualisieren und ihre Beziehungen besser zu verstehen.

