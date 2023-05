Microsoft, genel geliştirici deneyimini iyileştirmek için performans, düzenleme ve C++ geliştirme için dikkate değer geliştirmeler getiren Visual Studio 2022 17.6 resmi olarak piyasaya sürdü. Ek olarak, yeni Git görselleştirme özellikleri ve Blazor WebAssembly yetenekleri sunan Visual Studio 2022 17.7 adlı bir sonraki sürüm önizlendi.

16 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan Visual Studio 2022 17.6 indirilebilir durumda. Öte yandan 17 Mayıs 2023'te tanıtılan Visual Studio 2022 17.7 ön izlemesine de erişim sağlanabiliyor.

Visual Studio 2022 17.6 önemli üretkenlik geliştirmeleri, C++ projeleri içeren bir çözümün daha hızlı kapatılmasını, daha hızlı Chromium proje yüklemesini ve uzun geçmişlere ve seyrek taahhütlere sahip depolar için daha hızlı Git Geçmişi dosyası ve klasör yüklemesini içerir.

Geliştirme sürecinin çeşitli yönlerinde üretkenliği artırmak için daha fazla düzenleme özelliği sunulmuştur. Örneğin, yapışkan kaydırma, kod tabanında üst bilgi gezinmesini iyileştirir ve ayraç çifti renklendirme, desteklenen dillerde parantez açma ve kapatma arasında ayrım yapmaya yardımcı olur.

Buna ek olarak, ASP.NET Core ile Web geliştirmeye, Visual Studio 2022 17.6 API'leri test etmek için API yapı iskelesi, bir Uç Nokta Gezgini ve bir HTTP düzenleyici ve HTTP dosya desteği içeren bir güncelleme verilir.

Visual Studio 2022 17.6 C++ geliştirmesi, CMake, STM32CubIDE ve vcpckg için yeni iş akışlarıyla desteklenir. CMake hata ayıklayıcı, geliştiricilerin CMakeLists.txt dosyalarında hata ayıklamasına olanak tanırken, vcpkg C++ paket yöneticisi artık Visual Studio ile birlikte gelir. IDE'nin entegre terminali, komutlarının çalıştırılmasına izin verir. Ayrıca, Unix için bir uzak dosya gezgini, geliştiricilerin Bağlantı Yöneticisinde listelenen uzak Unix makinelerindeki dosyaları yönetmesine yardımcı olur. C++ 20 modu için ilk destek, C++/CLI projelerinde de bulunur.

Bir geliştirme ortamını ölçeklendirmek ve BT yöneticileri ve geliştiricileri için Visual Studio yönetimini basitleştirmek, Visual Studio düzenlerini intranet web sitelerinde barındırmak ve ağ tabanlı kurulum için dosya paylaşımları gibi özelliklerin sunulmasıyla elde edilir.

Visual Studio 2022 17.7 Preview 1, üretkenlik geliştirmelerinin yanı sıra .NET 6+ ve NetStandard IntelliTest desteğine ve Blazor WebAssembly projelerini Azure Static Web Apps yayımlama becerisine odaklanır. Bir Blazor Wasm projesini Azure Static Web Apps yayınlamanın maliyetleri azalttığı ve küresel barındırma ve Azure Functions entegrasyonu gibi yetenekler sunduğu bildiriliyor.

Ayrıca, Visual Studio 2022 17.7 Preview 1, geliştirilmiş bir hepsi bir arada arama deneyimi, Çözüm Gezgini'nde dosyaları karşılaştırma yeteneği ve geliştiricilerin aynı grafikte birden çok dalı görselleştirmesine ve ilişkilerini anlamasına olanak tanıyan çok dallı Git görselleştirmeleri içerir. daha iyi.

