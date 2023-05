Microsoft ने समग्र डेवलपर अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रदर्शन, संपादन और C++ विकास के लिए उल्लेखनीय संवर्द्धन लाते हुए Visual Studio 2022 17.6 आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। इसके अलावा, Visual Studio 2022 17.7 नामक एक सफल संस्करण का पूर्वावलोकन किया गया है, जो नई गिट विज़ुअलाइज़ेशन सुविधाओं और ब्लेज़र वेबएसेम्बली क्षमताओं की पेशकश करता है।

Visual Studio 2022 17.6, 16 मई, 2023 को जारी किया गया, डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। दूसरी ओर, 17 मई, 2023 को पेश किए गए Visual Studio 2022 17.7 प्रीव्यू को भी एक्सेस किया जा सकता है।

Visual Studio 2022 17.6 में प्रमुख उत्पादकता संवर्द्धन में सी ++ परियोजनाओं वाले समाधान का तेजी से समापन, तेजी से क्रोमियम प्रोजेक्ट लोडिंग, और त्वरित गिट इतिहास फ़ाइल और लंबे इतिहास वाले रिपॉजिटरी के लिए फ़ोल्डर लोडिंग शामिल है।

विकास प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं में उत्पादकता बढ़ाने के लिए आगे की संपादन सुविधाएँ शुरू की गई हैं। उदाहरण के लिए, स्टिकी स्क्रॉल कोड बेस में हेडर नेविगेशन में सुधार करता है, और ब्रेस पेयर कलराइजेशन समर्थित भाषाओं में ब्रेसेस को खोलने और बंद करने के बीच अंतर करने में सहायता करता है।

इसके अलावा, ASP.NET Core के साथ वेब डेवलपमेंट को एक अपडेट दिया गया है, जिसमें Visual Studio 2022 17.6 में एपीआई स्कैफोल्डिंग, एक एंडपॉइंट एक्सप्लोरर और एक एचटीटीपी संपादक और एचटीटीपी फाइल सपोर्ट शामिल है।

Visual Studio 2022 17.6 में C++ डेवलपमेंट को CMake, STM32CubIDE, और vcpckg के लिए नए वर्कफ्लो के साथ पूरक किया गया है। CMake डीबगर डेवलपर्स को CMakeLists.txt फ़ाइलों को डीबग करने में सक्षम बनाता है, जबकि vcpkg C++ पैकेज मैनेजर अब Visual Studio के साथ आता है। आईडीई का एकीकृत टर्मिनल इसके आदेशों को चलाने की अनुमति देता है। इसके अलावा, यूनिक्स के लिए एक दूरस्थ फ़ाइल एक्सप्लोरर डेवलपर्स को कनेक्शन प्रबंधक में सूचीबद्ध दूरस्थ यूनिक्स मशीनों पर फ़ाइलों का प्रबंधन करने में मदद करता है। C++ 20 मोड के लिए प्रारंभिक समर्थन C++/CLI परियोजनाओं में भी चित्रित किया गया है।

आईटी प्रशासकों और डेवलपर्स के लिए विकास के माहौल को स्केल करना और विज़ुअल स्टूडियो प्रबंधन को सरल बनाना इंट्रानेट वेबसाइटों पर विज़ुअल स्टूडियो लेआउट की मेजबानी और नेटवर्क-आधारित इंस्टॉलेशन के लिए फ़ाइल शेयर जैसी सुविधाओं की शुरुआत से प्राप्त होता है।

Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 उत्पादकता संवर्द्धन के साथ-साथ .NET 6+ और NetStandard IntelliTest समर्थन और Azure Static Web Apps के लिए Blazor WebAssembly परियोजनाओं को प्रकाशित करने की क्षमता पर केंद्रित है। Azure Static Web Apps पर ब्लेज़र वासम प्रोजेक्ट को प्रकाशित करने से कथित तौर पर लागत कम हो जाती है और वैश्विक होस्टिंग और Azure Functions एकीकरण जैसी क्षमताएँ प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा, Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 एक परिष्कृत ऑल-इन-वन सर्च अनुभव, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में फाइलों की तुलना करने की क्षमता और मल्टी-ब्रांच गिट विज़ुअलाइज़ेशन की सुविधा है, जो डेवलपर्स को एक ही ग्राफ में कई शाखाओं की कल्पना करने और उनके संबंधों को समझने की अनुमति देता है। बेहतर।

AppMaster जैसे No-code प्लेटफॉर्म भी पारंपरिक कोडिंग प्रथाओं की आवश्यकता के बिना मोबाइल, वेब और बैकएंड एप्लिकेशन के सहज निर्माण को सक्षम करने के लिए तेजी से अनुप्रयोग विकास के लिए अद्वितीय समाधान प्रदान करते हैं। AppMaster जैसे no-code प्लेटफॉर्म का उपयोग विकास लागत को कम करते हुए विकास प्रक्रिया को बहुत सरल और तेज कर सकता है।