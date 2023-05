Microsoft는 Visual Studio 2022 17.6 공식적으로 출시하여 전반적인 개발자 경험을 개선하기 위해 성능, 편집 및 C++ 개발에 대한 주목할만한 개선 사항을 제공합니다. 또한 Visual Studio 2022 17.7 이라는 후속 버전이 미리 보기되어 새로운 Git 시각화 기능과 Blazor WebAssembly 기능을 제공합니다.

2023년 5월 16일에 릴리스된 Visual Studio 2022 17.6 다운로드할 수 있습니다. 한편, 2023년 5월 17일 공개된 Visual Studio 2022 17.7 프리뷰도 접할 수 있다.

Visual Studio 2022 17.6 의 주요 생산성 향상 기능에는 C++ 프로젝트가 포함된 솔루션의 더 빠른 닫기, 더 빠른 Chromium 프로젝트 로드, 긴 기록과 드물게 커밋되는 리포지토리에 대한 더 빠른 Git 기록 파일 및 폴더 로드가 포함됩니다.

개발 프로세스의 다양한 측면에서 생산성을 높이기 위해 추가 편집 기능이 도입되었습니다. 예를 들어 고정 스크롤은 코드 베이스에서 헤더 탐색을 개선하고 중괄호 쌍 색상 지정은 지원되는 언어에서 여는 중괄호와 닫는 중괄호를 구별하는 데 도움이 됩니다.

그 외에도 ASP.NET Core 사용한 웹 개발에는 API 스캐폴딩, Endpoints Explorer, HTTP 편집기 및 Visual Studio 2022 17.6 에서 API를 테스트하기 위한 HTTP 파일 지원 기능을 갖춘 업데이트가 제공됩니다.

Visual Studio 2022 17.6 의 C++ 개발은 CMake, STM32CubIDE 및 vcpckg에 대한 새로운 워크플로로 보완됩니다. CMake 디버거를 사용하면 개발자가 CMakeLists.txt 파일을 디버깅할 수 있으며 vcpkg C++ 패키지 관리자는 이제 Visual Studio 와 함께 제공됩니다. IDE의 통합 터미널을 통해 명령을 실행할 수 있습니다. 또한 Unix용 원격 파일 탐색기는 개발자가 연결 관리자에 나열된 원격 Unix 시스템의 파일을 관리하는 데 도움이 됩니다. C++ 20 모드에 대한 초기 지원은 C++/CLI 프로젝트에서도 제공됩니다.

인트라넷 웹 사이트에서 Visual Studio 레이아웃 호스팅 및 네트워크 기반 설치를 위한 파일 공유와 같은 기능을 도입하여 IT 관리자 및 개발자를 위한 개발 환경을 확장하고 Visual Studio 관리를 간소화할 수 있습니다.

Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 생산성 향상, .NET 6+ 및 NetStandard IntelliTest 지원, Blazor WebAssembly 프로젝트를 Azure Static Web Apps 에 게시하는 기능에 중점을 둡니다. Blazor Wasm 프로젝트를 Azure Static Web Apps 에 게시하면 비용이 절감되고 글로벌 호스팅 및 Azure Functions 통합과 같은 기능이 제공되는 것으로 알려졌습니다.

또한 Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 세련된 올인원 검색 환경, 솔루션 탐색기에서 파일을 비교하는 기능, 개발자가 동일한 그래프에서 여러 분기를 시각화하고 해당 관계를 이해할 수 있는 다중 분기 Git 시각화 기능을 제공합니다. 더 나은.

