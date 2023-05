A Microsoft lançou oficialmente o Visual Studio 2022 17.6, trazendo melhorias notáveis para desempenho, edição e desenvolvimento C++ para melhorar a experiência geral do desenvolvedor. Além disso, uma versão sucessora chamada Visual Studio 2022 17.7 é pré-visualizada, oferecendo novos recursos de visualização do Git e recursos do Blazor WebAssembly.

O Visual Studio 2022 17.6, lançado em 16 de maio de 2023, está disponível para download. Por outro lado, a visualização do Visual Studio 2022 17.7, introduzida em 17 de maio de 2023, também pode ser acessada.

Os principais aprimoramentos de produtividade no Visual Studio 2022 17.6 incluem o fechamento mais rápido de uma solução contendo projetos C ++, carregamento mais rápido do projeto Chromium e carregamento mais rápido de arquivos e pastas do Git History para repositórios com históricos longos e commits infrequentes.

Foram introduzidas outras funcionalidades de edição para aumentar a produtividade em vários aspectos do processo de desenvolvimento. Por exemplo, o sticky scroll melhora a navegação do cabeçalho na base de código, e a colorização de pares de chaves ajuda a distinguir entre chaves de abertura e de fecho nas linguagens suportadas.

Além disso, o desenvolvimento da Web com ASP.NET Core recebe uma atualização, com andaimes de API, um Endpoints Explorer e um editor HTTP e suporte a arquivos HTTP para testar APIs no Visual Studio 2022 17.6.

O desenvolvimento de C++ no Visual Studio 2022 17.6 é complementado com novos fluxos de trabalho para CMake, STM32CubIDE e vcpckg. O depurador CMake permite que os desenvolvedores depurem arquivos CMakeLists.txt, enquanto o gerenciador de pacotes C++ vcpkg agora é fornecido com o Visual Studio. O terminal integrado do IDE’ permite executar seus comandos. Além disso, um explorador de ficheiros remoto para Unix ajuda os programadores a gerir ficheiros em máquinas Unix remotas listadas no Gestor de Ligações. O suporte inicial para o modo C++ 20 também é apresentado em projectos C++/CLI.

O dimensionamento de um ambiente de desenvolvimento e a simplificação da gestão do Visual Studio para administradores de TI e programadores são conseguidos através da introdução de funcionalidades como o alojamento de layouts do Visual Studio em sítios Web da intranet e partilhas de ficheiros para instalação em rede.

O Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 centra-se em melhorias de produtividade, bem como no suporte para .NET 6+ e NetStandard IntelliTest e na capacidade de publicar projectos Blazor WebAssembly em Azure Static Web Apps. A publicação de um projeto Blazor Wasm no Azure Static Web Apps reduz os custos e oferece recursos como hospedagem global e integração do Azure Functions.

Além disso, o Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 apresenta uma experiência de pesquisa multifuncional refinada, a capacidade de comparar arquivos no Solution Explorer e visualizações Git de várias ramificações, o que permite que os desenvolvedores visualizem várias ramificações no mesmo gráfico e entendam melhor suas relações.

