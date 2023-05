Microsoft heeft Visual Studio 2022 17.6 officieel gelanceerd, met opmerkelijke verbeteringen voor prestaties, bewerking en C++-ontwikkeling om de algehele ontwikkelaarservaring te verbeteren. Daarnaast is een opvolgende versie genaamd Visual Studio 2022 17.7 previewed, met nieuwe Git visualisatie functies en Blazor WebAssembly mogelijkheden.

Visual Studio 2022 17.6, uitgebracht op 16 mei 2023, is beschikbaar om te downloaden. Aan de andere kant is de Visual Studio 2022 17.7 preview, geïntroduceerd op 17 mei 2023, ook toegankelijk.

Belangrijke productiviteitsverbeteringen in Visual Studio 2022 17.6 omvatten het sneller sluiten van een oplossing met C++ projecten, het sneller laden van Chromium projecten en het sneller laden van Git History bestanden en mappen voor repositories met lange geschiedenissen en infrequente commits.

Verdere bewerkingsfuncties zijn geïntroduceerd om de productiviteit in verschillende aspecten van het ontwikkelproces te verhogen. Bijvoorbeeld, sticky scroll verbetert header navigatie in de code base, en brace pair colorization helpt bij het onderscheiden van open en gesloten braces in ondersteunde talen.

Daarnaast krijgt webontwikkeling met ASP.NET Core een update, met API-scaffolding, een Endpoints Explorer en een HTTP-editor en HTTP-bestandsondersteuning om API's te testen in Visual Studio 2022 17.6.

C++-ontwikkeling in Visual Studio 2022 17.6 wordt aangevuld met nieuwe workflows voor CMake, STM32CubIDE en vcpckg. Met de CMake debugger kunnen ontwikkelaars CMakeLists.txt-bestanden debuggen, terwijl de vcpkg C++ package manager nu met Visual Studio wordt meegeleverd. Met de geïntegreerde terminal van de IDE’ kunnen de commando's worden uitgevoerd. Bovendien helpt een remote file explorer voor Unix ontwikkelaars bij het beheren van bestanden op remote Unix machines die in de Connection Manager staan vermeld. De eerste ondersteuning voor C++ 20 modus is ook aanwezig in C++/CLI projecten.

Het schalen van een ontwikkelomgeving en het vereenvoudigen van Visual Studio beheer voor IT-beheerders en ontwikkelaars worden bereikt door de introductie van functies zoals het hosten van Visual Studio lay-outs op intranet websites en file shares voor netwerkgebaseerde installatie.

Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 richt zich op productiviteitsverbeteringen, evenals .NET 6+ en NetStandard IntelliTest ondersteuning en de mogelijkheid om Blazor WebAssembly projecten te publiceren naar Azure Static Web Apps. Het publiceren van een Blazor Wasm project naar Azure Static Web Apps verlaagt naar verluidt de kosten en biedt mogelijkheden zoals global hosting en Azure Functions integratie.

Bovendien beschikt Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 over een verfijnde alles-in-één zoekervaring, de mogelijkheid om bestanden te vergelijken in Solution Explorer en multi-branch Git visualisaties, waarmee ontwikkelaars meerdere branches in dezelfde grafiek kunnen visualiseren en hun relaties beter kunnen begrijpen.

No-code platforms zoals AppMaster bieden ook unieke oplossingen voor snelle applicatieontwikkeling, waardoor naadloze creatie van mobiele, web en backend applicaties mogelijk is zonder de noodzaak van traditionele codeerpraktijken. Het gebruik van no-code platforms zoals AppMaster kan het ontwikkelingsproces sterk vereenvoudigen en versnellen en tegelijkertijd de ontwikkelingskosten verlagen.