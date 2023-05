Microsoft ha lanzado oficialmente Visual Studio 2022 17 .6, que aporta notables mejoras de rendimiento, edición y desarrollo en C++ para mejorar la experiencia general del desarrollador. Además, se presenta una versión posterior llamada Visual Studio 2022 17 . 7, que ofrece nuevas funciones de visualización Git y capacidades Blazor WebAssembly.

Visual Studio2022 17.6, lanzada el 16 de mayo de 2023, está disponible para su descarga. Por otro lado, también se puede acceder a la vista previa de Visual Studio 2022 17 . 7, presentada el 17 de mayo de 2023.

Las principales mejoras de productividad de Visual Studio 2022 17.6 incluyen un cierre más rápido de una solución que contenga proyectos C++, una carga más rápida de proyectos Chromium y una carga más rápida de archivos y carpetas del historial de Git para repositorios con historiales extensos y confirmaciones poco frecuentes.

Se han introducido más funciones de edición para aumentar la productividad en diversos aspectos del proceso de desarrollo. Por ejemplo, el desplazamiento pegajoso mejora la navegación por el encabezado en la base de código, y la coloración de pares de llaves ayuda a distinguir entre llaves de apertura y cierre en los lenguajes compatibles.

Además, el desarrollo web con ASP.NET Core se actualiza con un andamiaje de API, un explorador de puntos finales, un editor HTTP y compatibilidad con archivos HTTP para probar API en Visual Studio 2022 17.6.

El desarrollo de C++ en Visual Studio 2022 17 . 6 se complementa con nuevos flujos de trabajo para CMake, STM32CubIDE y vcpckg. El depurador CMake permite a los desarrolladores depurar archivos CMakeLists.txt, mientras que el gestor de paquetes vcpkg C++ ahora se incluye con Visual Studio. El terminal integrado del IDE permite ejecutar sus comandos. Además, un explorador de archivos remoto para Unix ayuda a los desarrolladores a gestionar archivos en máquinas Unix remotas que aparecen en el gestor de conexiones. También se ofrece soporte inicial para el modo C++ 20 en proyectos C++/CLI.

La ampliación de un entorno de desarrollo y la simplificación de la gestión de Visual Studio para los administradores de TI y los desarrolladores se consiguen mediante la introducción de funciones como el alojamiento de diseños de Visual Studio en sitios web de intranet y recursos compartidos de archivos para la instalación basada en red.

Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 se centra en las mejoras de productividad, así como en la compatibilidad con .NET 6+ y NetStandard IntelliTest y la posibilidad de publicar proyectos Blazor WebAssembly en Azure Static Web Apps. La publicación de un proyecto Blazor Wasm en Azure Static Web Apps reduce los costes y ofrece capacidades como el alojamiento global y la integración de Azure Functions.

Además, Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 presenta una experiencia de búsqueda todo en uno refinada, la capacidad de comparar archivos en el Explorador de soluciones y visualizaciones Git multirama, que permiten a los desarrolladores visualizar varias ramas en el mismo gráfico y comprender mejor sus relaciones.

