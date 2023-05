Microsoft đã chính thức ra mắt Visual Studio 2022 17.6, mang đến những cải tiến đáng chú ý về hiệu suất, khả năng chỉnh sửa và phát triển C++ nhằm cải thiện trải nghiệm tổng thể của nhà phát triển. Ngoài ra, một phiên bản tiếp theo có tên là Visual Studio 2022 17.7 đã được xem trước, cung cấp các tính năng trực quan hóa Git mới và khả năng của Blazor WebAssugging.

Visual Studio 2022 17.6, phát hành vào ngày 16 tháng 5 năm 2023, có sẵn để tải xuống. Mặt khác, bạn cũng có thể truy cập bản xem trước Visual Studio 2022 17.7, được giới thiệu vào ngày 17 tháng 5 năm 2023.

Các cải tiến chính về năng suất trong Visual Studio 2022 17.6 bao gồm đóng giải pháp chứa các dự án C++ nhanh hơn, tải dự án Chromium nhanh hơn cũng như tải thư mục và tệp Lịch sử Git nhanh hơn cho các kho lưu trữ có lịch sử dài và các lần xác nhận không thường xuyên.

Các tính năng chỉnh sửa khác đã được giới thiệu để tăng năng suất trong các khía cạnh khác nhau của quá trình phát triển. Chẳng hạn, cuộn dính cải thiện điều hướng tiêu đề trong cơ sở mã và tô màu cặp dấu ngoặc nhọn hỗ trợ phân biệt giữa mở và đóng dấu ngoặc nhọn trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Ngoài ra, quá trình phát triển Web với ASP.NET Core được cung cấp một bản cập nhật, bao gồm giàn giáo API, Trình khám phá điểm cuối và trình chỉnh sửa HTTP cũng như hỗ trợ tệp HTTP để kiểm tra API trong Visual Studio 2022 17.6.

Phát triển C++ trong Visual Studio 2022 17.6 được bổ sung các quy trình công việc mới cho CMake, STM32CubIDE và vcpckg. Trình gỡ lỗi CMake cho phép các nhà phát triển gỡ lỗi các tệp CMakeLists.txt, trong khi trình quản lý gói vcpkg C++ hiện đi kèm với Visual Studio. Thiết bị đầu cuối tích hợp của IDE cho phép chạy các lệnh của nó. Ngoài ra, trình khám phá tệp từ xa dành cho Unix giúp nhà phát triển quản lý tệp trên các máy Unix từ xa được liệt kê trong Trình quản lý kết nối. Hỗ trợ ban đầu cho chế độ C++ 20 cũng có trong các dự án C++/CLI.

Mở rộng môi trường phát triển và đơn giản hóa việc quản lý Visual Studio cho quản trị viên và nhà phát triển CNTT đạt được bằng cách giới thiệu các tính năng như lưu trữ bố cục Visual Studio trên các trang web mạng nội bộ và chia sẻ tệp để cài đặt dựa trên mạng.

Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 tập trung vào cải tiến năng suất, cũng như hỗ trợ .NET 6+ và NetStandard IntelliTest cũng như khả năng xuất bản các dự án Blazor WebAssembly lên Azure Static Web Apps. Xuất bản dự án Blazor Wasm lên Azure Static Web Apps được báo cáo là giảm chi phí và cung cấp các khả năng như lưu trữ toàn cầu và tích hợp Azure Functions.

Hơn nữa, Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 có trải nghiệm tìm kiếm tất cả trong một tinh tế, khả năng so sánh các tệp trong Solution Explorer và trực quan hóa Git đa nhánh, cho phép nhà phát triển trực quan hóa nhiều nhánh trong cùng một biểu đồ và hiểu mối quan hệ của chúng tốt hơn.

