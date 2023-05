Microsoft ha lanciato ufficialmente Visual Studio 2022 17.6, che apporta notevoli miglioramenti alle prestazioni, all'editing e allo sviluppo in C++ per migliorare l'esperienza complessiva dello sviluppatore. Inoltre, è stata presentata in anteprima la versione successiva, denominata Visual Studio 2022 17.7, che offre nuove funzioni di visualizzazione Git e funzionalità Blazor WebAssembly.

Visual Studio 2022 17.6, rilasciato il 16 maggio 2023, è disponibile per il download. D'altra parte, è possibile accedere anche all'anteprima di Visual Studio 2022 17.7, introdotta il 17 maggio 2023.

I principali miglioramenti della produttività in Visual Studio 2022 17.6 includono una chiusura più rapida di una soluzione contenente progetti C++, un caricamento più rapido dei progetti Chromium e un caricamento più rapido dei file e delle cartelle della Cronologia Git per i repository con cronologie lunghe e commit poco frequenti.

Sono state introdotte altre funzioni di editing per aumentare la produttività in vari aspetti del processo di sviluppo. Ad esempio, lo sticky scroll migliora la navigazione dell'intestazione nella base di codice e la colorazione delle coppie di parentesi graffe aiuta a distinguere le parentesi graffe di apertura e chiusura nelle lingue supportate.

Inoltre, lo sviluppo Web con ASP.NET Core è stato aggiornato con lo scaffolding delle API, l'Endpoints Explorer, l'editor HTTP e il supporto per i file HTTP per testare le API in Visual Studio 2022 17.6.

Lo sviluppo in C++ in Visual Studio 2022 17.6 è completato da nuovi flussi di lavoro per CMake, STM32CubIDE e vcpckg. Il debugger CMake consente agli sviluppatori di eseguire il debug dei file CMakeLists.txt, mentre il gestore di pacchetti C++ vcpkg viene ora fornito con Visual Studio. Il terminale integrato dell'IDE permette di eseguire i suoi comandi. Inoltre, un esploratore di file remoti per Unix aiuta gli sviluppatori a gestire i file su macchine Unix remote elencate nel Connection Manager. Il supporto iniziale per la modalità C++ 20 è presente anche nei progetti C++/CLI.

La scalabilità dell'ambiente di sviluppo e la semplificazione della gestione di Visual Studio per gli amministratori IT e gli sviluppatori sono ottenute grazie all'introduzione di funzioni quali l'hosting dei layout di Visual Studio su siti Web intranet e condivisioni di file per l'installazione in rete.

Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 si concentra su miglioramenti della produttività, oltre al supporto di .NET 6+ e NetStandard IntelliTest e alla possibilità di pubblicare progetti Blazor WebAssembly su Azure Static Web Apps. Secondo quanto riferito, la pubblicazione di un progetto Blazor Wasm su Azure Static Web Apps riduce i costi e offre funzionalità come l'hosting globale e l'integrazione con Azure Functions.

Inoltre, Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 presenta una raffinata esperienza di ricerca all-in-one, la possibilità di confrontare i file in Solution Explorer e visualizzazioni Git multi-branch, che consentono agli sviluppatori di visualizzare più rami nello stesso grafico e di comprenderne meglio le relazioni.

