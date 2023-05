মাইক্রোসফ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে Visual Studio 2022 17.6 চালু করেছে, সামগ্রিক বিকাশকারীর অভিজ্ঞতা উন্নত করতে পারফরম্যান্স, সম্পাদনা এবং C++ বিকাশের জন্য উল্লেখযোগ্য উন্নতি এনেছে। এছাড়াও, Visual Studio 2022 17.7 নামে একটি পরবর্তী সংস্করণের পূর্বরূপ দেখা হয়েছে, নতুন গিট ভিজ্যুয়ালাইজেশন বৈশিষ্ট্য এবং ব্লেজার ওয়েব অ্যাসেম্বলি ক্ষমতা প্রদান করে।

Visual Studio 2022 17.6, 16 মে, 2023 এ প্রকাশিত, ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ। অন্যদিকে, Visual Studio 2022 17.7 প্রিভিউ, যা 17 মে, 2023 তারিখে প্রবর্তিত হয়েছিল, সেটিও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

Visual Studio 2022 17.6 এ মূল উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধির মধ্যে রয়েছে C++ প্রকল্প সমন্বিত একটি সমাধান দ্রুত বন্ধ করা, দ্রুত ক্রোমিয়াম প্রকল্প লোডিং, এবং দীর্ঘ ইতিহাস এবং বিরল প্রতিশ্রুতি সহ সংগ্রহস্থলগুলির জন্য দ্রুত গিট ইতিহাস ফাইল এবং ফোল্ডার লোড করা।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক জুড়ে উত্পাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য আরও সম্পাদনা বৈশিষ্ট্য চালু করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্টিকি স্ক্রল কোড বেসে হেডার নেভিগেশন উন্নত করে, এবং ব্রেস পেয়ার কালারাইজেশন সমর্থিত ভাষাগুলিতে বন্ধনী খোলা এবং বন্ধ করার মধ্যে পার্থক্য করতে সহায়তা করে।

এর পাশাপাশি, ASP.NET Core সাথে ওয়েব ডেভেলপমেন্টকে একটি আপডেট দেওয়া হয়েছে, যেখানে API স্ক্যাফোল্ডিং, একটি এন্ডপয়েন্ট এক্সপ্লোরার এবং একটি HTTP সম্পাদক এবং Visual Studio 2022 17.6 এ API পরীক্ষা করার জন্য HTTP ফাইল সমর্থন রয়েছে।

Visual Studio 2022 17.6 এ C++ বিকাশ CMake, STM32CubIDE, এবং vcpckg-এর জন্য নতুন কর্মপ্রবাহের সাথে সম্পূরক। CMake ডিবাগার ডেভেলপারদের CMakeLists.txt ফাইলগুলি ডিবাগ করতে সক্ষম করে, যখন vcpkg C++ প্যাকেজ ম্যানেজার এখন Visual Studio সাথে পাঠানো হয়। IDE এর ইন্টিগ্রেটেড টার্মিনাল তার কমান্ড চালানোর অনুমতি দেয়। অধিকন্তু, ইউনিক্সের জন্য একটি দূরবর্তী ফাইল এক্সপ্লোরার ডেভেলপারদের সংযোগ ব্যবস্থাপকের তালিকাভুক্ত দূরবর্তী ইউনিক্স মেশিনে ফাইলগুলি পরিচালনা করতে সহায়তা করে। C++ 20 মোডের জন্য প্রাথমিক সমর্থন C++/CLI প্রকল্পগুলিতেও বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

একটি ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট স্কেল করা এবং আইটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং ডেভেলপারদের জন্য ভিজ্যুয়াল স্টুডিও ম্যানেজমেন্টকে সহজ করা ইন্ট্রানেট ওয়েবসাইটগুলিতে ভিজ্যুয়াল স্টুডিও লেআউট হোস্ট করা এবং নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক ইনস্টলেশনের জন্য ফাইল শেয়ার করার মতো বৈশিষ্ট্যগুলির প্রবর্তনের মাধ্যমে অর্জন করা হয়।

Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 উৎপাদনশীলতা বর্ধিতকরণ, সেইসাথে .NET 6+ এবং NetStandard IntelliTest সমর্থন এবং Azure Static Web Apps এ Blazor WebAssembly প্রকল্পগুলি প্রকাশ করার ক্ষমতার উপর ফোকাস করে। Azure Static Web Apps এ Blazor Wasm প্রোজেক্ট প্রকাশ করলে খরচ কমে যায় এবং গ্লোবাল হোস্টিং এবং Azure Functions ইন্টিগ্রেশনের মতো ক্ষমতা অফার করে।

তাছাড়া, Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 একটি পরিমার্জিত সার্চের অভিজ্ঞতা, সলিউশন এক্সপ্লোরারে ফাইল তুলনা করার ক্ষমতা এবং মাল্টি-শাখা গিট ভিজ্যুয়ালাইজেশন, যা ডেভেলপারদের একই গ্রাফে একাধিক শাখাকে কল্পনা করতে এবং তাদের সম্পর্ক বুঝতে দেয়। উত্তম.

