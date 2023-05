Компания Microsoft официально представила Visual Studio 2022 17.6, в которой внесены значительные улучшения в производительность, редактирование и разработку на C++ для улучшения общего опыта разработчиков. Кроме того, предварительно представлена следующая версия Visual Studio 2022 17.7, предлагающая новые функции визуализации Git и возможности Blazor WebAssembly.

Visual Studio 2022 17.6, выпущенная 16 мая 2023 года, доступна для загрузки. С другой стороны, предварительная версия Visual Studio 2022 17.7, представленная 17 мая 2023 года, также доступна для скачивания.

Ключевые улучшения производительности в Visual Studio 2022 17.6 включают более быстрое закрытие решения, содержащего проекты C++, более быструю загрузку проектов Chromium и более быструю загрузку файлов и папок Git History для репозиториев с длинной историей и нечастыми коммитами.

Для повышения производительности в различных аспектах процесса разработки были введены дополнительные возможности редактирования. Например, липкая прокрутка улучшает навигацию по заголовкам в кодовой базе, а окрашивание пар скобок помогает различать открывающие и закрывающие скобки в поддерживаемых языках.

Кроме того, в Visual Studio 2022 17.6 обновлена веб-разработка с помощью ASP.NET Core, в которой представлены леса API, проводник конечных точек, а также редактор HTTP и поддержка HTTP-файлов для тестирования API.

Разработка на C++ в Visual Studio 2022 17.6 дополнена новыми рабочими процессами для CMake, STM32CubIDE и vcpckg. Отладчик CMake позволяет разработчикам отлаживать файлы CMakeLists.txt, а менеджер пакетов C++ vcpkg теперь поставляется вместе с Visual Studio. Встроенный терминал IDE позволяет запускать ее команды. Более того, удаленный файловый проводник для Unix помогает разработчикам управлять файлами на удаленных Unix-машинах, перечисленных в диспетчере подключений. Начальная поддержка режима C++ 20 также реализована в проектах C++/CLI.

Масштабирование среды разработки и упрощение управления Visual Studio для IT-администраторов и разработчиков достигается за счет внедрения таких функций, как размещение макетов Visual Studio на интранет-сайтах и файловых ресурсах для установки по сети.

ВVisual Studio 2022 17.7 Preview 1 основное внимание уделяется повышению производительности, а также поддержке .NET 6+ и NetStandard IntelliTest и возможности публикации проектов Blazor WebAssembly в Azure Static Web Apps. Публикация проекта Blazor Wasm в Azure Static Web Apps, как сообщается, снижает затраты и предлагает такие возможности, как глобальный хостинг и интеграция Azure Functions.

Кроме того, в Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 реализованы усовершенствованные возможности поиска "все в одном", возможность сравнения файлов в Solution Explorer и визуализация Git с несколькими ветками, что позволяет разработчикам визуализировать несколько веток в одном графике и лучше понимать их взаимосвязь.

Такие no-code платформы, как AppMaster, также предлагают уникальные решения для быстрой разработки приложений, позволяя беспрепятственно создавать мобильные, веб- и бэкенд-приложения без необходимости использования традиционных методов кодирования. Использование платформ no-code, таких как AppMaster, может значительно упростить и ускорить процесс разработки, снизив при этом затраты на разработку.