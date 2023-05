Microsoft telah secara resmi meluncurkan Visual Studio 2022 17.6, membawa peningkatan penting untuk kinerja, pengeditan, dan pengembangan C++ untuk meningkatkan pengalaman pengembang secara keseluruhan. Selain itu, versi berikutnya yang disebut Visual Studio 2022 17.7 telah dipratinjau, menawarkan fitur visualisasi Git baru dan kemampuan Blazor WebAssembly.

Visual Studio 2022 17.6, dirilis pada 16 Mei 2023, tersedia untuk diunduh. Di sisi lain, pratinjau Visual Studio 2022 17.7 yang diperkenalkan 17 Mei 2023 juga sudah bisa diakses.

Peningkatan produktivitas utama dalam Visual Studio 2022 17.6 mencakup penutupan lebih cepat dari solusi yang berisi proyek C++, pemuatan proyek Chromium yang lebih cepat, dan pemuatan file dan folder Git History yang lebih cepat untuk repositori dengan histori yang panjang dan komitmen yang jarang.

Fitur pengeditan lebih lanjut telah diperkenalkan untuk meningkatkan produktivitas di berbagai aspek proses pengembangan. Misalnya, sticky scroll meningkatkan navigasi header di basis kode, dan pewarnaan pasangan kurung kurawal membantu membedakan antara kurung kurawal buka dan tutup dalam bahasa yang didukung.

Selain itu, pengembangan Web dengan ASP.NET Core diberikan pembaruan, menampilkan API scaffolding, Endpoints Explorer, dan editor HTTP serta dukungan file HTTP untuk menguji API di Visual Studio 2022 17.6.

Pengembangan C++ di Visual Studio 2022 17.6 dilengkapi dengan alur kerja baru untuk CMake, STM32CubIDE, dan vcpckg. Debugger CMake memungkinkan pengembang untuk men-debug file CMakeLists.txt, sementara pengelola paket vcpkg C++ sekarang disertakan dengan Visual Studio. Terminal terintegrasi IDE memungkinkan menjalankan perintahnya. Selain itu, penjelajah file jarak jauh untuk Unix membantu pengembang mengelola file di mesin Unix jarak jauh yang terdaftar di Connection Manager. Dukungan awal untuk mode C++ 20 juga ditampilkan dalam proyek C++/CLI.

Penskalaan lingkungan pengembangan dan penyederhanaan manajemen Visual Studio untuk administrator dan pengembang TI dicapai dengan memperkenalkan fitur-fitur seperti menghosting tata letak Visual Studio di situs web intranet dan berbagi file untuk instalasi berbasis jaringan.

Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 berfokus pada peningkatan produktivitas, serta dukungan .NET 6+ dan NetStandard IntelliTest serta kemampuan untuk menerbitkan proyek Blazor WebAssembly ke Azure Static Web Apps. Menerbitkan proyek Blazor Wasm ke Azure Static Web Apps dilaporkan mengurangi biaya dan menawarkan kemampuan seperti hosting global dan integrasi Azure Functions.

Selain itu, Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 menampilkan pengalaman pencarian all-in-one yang disempurnakan, kemampuan untuk membandingkan file di Solution Explorer, dan visualisasi Git multi-cabang, yang memungkinkan pengembang untuk memvisualisasikan banyak cabang dalam grafik yang sama dan memahami hubungan mereka lebih baik.

