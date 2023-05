Microsoft ได้เปิดตัว Visual Studio 2022 17.6 อย่างเป็นทางการ โดยนำเสนอการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับประสิทธิภาพ การแก้ไข และการพัฒนา C++ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของนักพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีการแสดงตัวอย่างเวอร์ชันถัดไปที่ชื่อว่า Visual Studio 2022 17.7 ซึ่งนำเสนอฟีเจอร์การแสดงภาพของ Git ใหม่และความสามารถ Blazor WebAssembly

Visual Studio 2022 17.6 เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2023 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว ในทางกลับกัน การแสดงตัวอย่าง Visual Studio 2022 17.7 ซึ่งเปิดตัวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2023 ก็สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญใน Visual Studio 2022 17.6 รวมถึงการปิดโซลูชันที่มีโปรเจ็กต์ C++ ได้เร็วขึ้น การโหลดโปรเจ็กต์ Chromium เร็วขึ้น และการโหลดไฟล์และโฟลเดอร์ประวัติ Git ที่รวดเร็วขึ้นสำหรับที่เก็บที่มีประวัติยาวและคอมมิชชันไม่บ่อยนัก

คุณลักษณะการแก้ไขเพิ่มเติมได้รับการแนะนำเพื่อเพิ่มผลผลิตตลอดขั้นตอนการพัฒนาด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น การเลื่อนแบบติดหนึบช่วยปรับปรุงการนำทางส่วนหัวในฐานโค้ด และการปรับสีคู่วงเล็บช่วยในการแยกความแตกต่างระหว่างวงเล็บปีกกาเปิดและปิดในภาษาที่รองรับ

นอกจากนั้น การพัฒนาเว็บด้วย ASP.NET Core จะได้รับการอัปเดตซึ่งมี API scaffolding, Endpoints Explorer และตัวแก้ไข HTTP และการสนับสนุนไฟล์ HTTP เพื่อทดสอบ API ใน Visual Studio 2022 17.6

การพัฒนา C++ ใน Visual Studio 2022 17.6 เสริมด้วยเวิร์กโฟลว์ใหม่สำหรับ CMake, STM32CubIDE และ vcpckg ดีบักเกอร์ CMake ช่วยให้นักพัฒนาสามารถดีบักไฟล์ CMakeLists.txt ในขณะที่ตัวจัดการแพ็คเกจ vcpkg C++ มาพร้อมกับ Visual Studio เทอร์มินัลรวมของ IDE อนุญาตให้รันคำสั่งได้ นอกจากนี้ ตัวสำรวจไฟล์ระยะไกลสำหรับ Unix ยังช่วยให้นักพัฒนาจัดการไฟล์บนเครื่อง Unix ระยะไกลที่แสดงรายการใน Connection Manager การสนับสนุนเบื้องต้นสำหรับโหมด C++ 20 ยังมีอยู่ในโปรเจ็กต์ C++/CLI

การปรับขนาดสภาพแวดล้อมการพัฒนาและทำให้การจัดการ Visual Studio ง่ายขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบไอทีและนักพัฒนาทำได้โดยการแนะนำคุณลักษณะต่างๆ เช่น การโฮสต์เค้าโครง Visual Studio บนเว็บไซต์อินทราเน็ตและการแชร์ไฟล์สำหรับการติดตั้งบนเครือข่าย

Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เช่นเดียวกับการสนับสนุน .NET 6+ และ NetStandard IntelliTest และความสามารถในการเผยแพร่โครงการ Blazor WebAssembly ไปยัง Azure Static Web Apps ตามรายงานการเผยแพร่โครงการ Blazor Wasm ไปยัง Azure Static Web Apps ช่วยลดต้นทุนและเสนอความสามารถต่างๆ เช่น การโฮสต์ส่วนกลางและการรวม Azure Functions

ยิ่งไปกว่านั้น Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 ยังนำเสนอประสบการณ์การค้นหาแบบครบวงจรที่ได้รับการปรับปรุง ความสามารถในการเปรียบเทียบไฟล์ใน Solution Explorer และการแสดงภาพ Git แบบหลายสาขา ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถแสดงภาพสาขาต่างๆ ในกราฟเดียวกันและเข้าใจความสัมพันธ์ของพวกเขา ดีกว่า.

