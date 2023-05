Microsoft a officiellement lancé Visual Studio 2022 17.6, qui apporte des améliorations notables en matière de performances, d'édition et de développement C++ afin d'améliorer l'expérience globale des développeurs. En outre, une version ultérieure appelée Visual Studio 2022 17.7 est présentée en avant-première, offrant de nouvelles fonctions de visualisation Git et des capacités Blazor WebAssembly.

Visual Studio 2022 17.6, publié le 16 mai 2023, est disponible au téléchargement. D'autre part, l'aperçu de Visual Studio 2022 17.7, présenté le 17 mai 2023, est également accessible.

Les principales améliorations de la productivité dans Visual Studio 2022 17.6 comprennent la fermeture plus rapide d'une solution contenant des projets C++, le chargement plus rapide des projets Chromium et le chargement plus rapide des fichiers et dossiers de l'historique Git pour les référentiels avec de longs historiques et des commits peu fréquents.

D'autres fonctionnalités d'édition ont été introduites pour stimuler la productivité à travers divers aspects du processus de développement. Par exemple, le défilement collant améliore la navigation de l'en-tête dans la base de code, et la colorisation des paires d'accolades permet de distinguer les accolades ouvrantes et fermantes dans les langues prises en charge.

En outre, le développement Web avec ASP.NET Core bénéficie d'une mise à jour, avec un échafaudage API, un explorateur de points de terminaison, ainsi qu'un éditeur HTTP et une prise en charge des fichiers HTTP pour tester les API dans Visual Studio 2022 17.6.

Le développement C++ dans Visual Studio 2022 17.6 est complété par de nouveaux flux de travail pour CMake, STM32CubIDE et vcpckg. Le débogueur CMake permet aux développeurs de déboguer les fichiers CMakeLists.txt, tandis que le gestionnaire de paquets C++ vcpkg est désormais fourni avec Visual Studio. Le terminal intégré de l’IDE permet d’exécuter ses commandes. En outre, un explorateur de fichiers à distance pour Unix aide les développeurs à gérer les fichiers sur les machines Unix distantes répertoriées dans le gestionnaire de connexions. La prise en charge initiale du mode C++ 20 est également proposée dans les projets C++/CLI.

La mise à l'échelle d'un environnement de développement et la simplification de la gestion de Visual Studio pour les administrateurs informatiques et les développeurs sont assurées par l'introduction de fonctionnalités telles que l'hébergement des présentations de Visual Studio sur des sites web intranet et des partages de fichiers pour l'installation en réseau.

Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 se concentre sur les améliorations de la productivité, ainsi que sur la prise en charge de .NET 6+ et NetStandard IntelliTest et la possibilité de publier des projets Blazor WebAssembly dans Azure Static Web Apps. La publication d'un projet Blazor Wasm sur Azure Static Web Apps réduirait les coûts et offrirait des fonctionnalités telles que l'hébergement global et l'intégration d'Azure Functions.

En outre, Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 propose une expérience de recherche tout-en-un améliorée, la possibilité de comparer des fichiers dans l'explorateur de solutions et des visualisations Git multi-branches, qui permettent aux développeurs de visualiser plusieurs branches dans le même graphique et de mieux comprendre leurs relations.

