微软正式推出了Visual Studio 2022 17.6，为性能、编辑和C++开发带来了值得注意的增强，以改善整体的开发者体验。此外，还预览了名为Visual Studio 2022 17.7的后续版本，提供新的Git可视化功能和Blazor WebAssembly功能。

Visual Studio 2022 17.6，于2023年5月16日发布，可供下载。另一方面，2023年5月17日推出的Visual Studio 2022 17.7预览版也可以访问。

Visual Studio 2022 17.6的主要生产力提升包括更快地关闭包含C++项目的解决方案，更快地加载Chromium项目，以及更快地加载具有冗长历史和不经常提交的存储库的Git历史文件和文件夹。

更多的编辑功能已经被引入，以提高开发过程中各方面的生产力。例如，粘性滚动改善了代码库中的标题导航，大括号对着色有助于区分支持的语言中的开括号和闭括号。

除此之外，使用ASP.NET Core的Web开发也得到了更新，其特点是API脚手架、Endpoints Explorer，以及HTTP编辑器和HTTP文件支持，以测试Visual Studio 2022 17.6中的API。

Visual Studio 2022 17.6中的C++开发得到了CMake、STM32CubIDE和vcpckg的新工作流程的补充。CMake调试器使开发人员能够调试CMakeLists.txt文件，而vcpkg C++包管理器现在随Visual Studio一起提供。IDE’的集成终端允许运行其命令。此外，Unix的远程文件资源管理器帮助开发者管理连接管理器中列出的远程Unix机器上的文件。在C++/CLI项目中也有对C++ 20模式的初步支持。

通过引入在内部网站上托管Visual Studio布局和基于网络安装的文件共享等功能，实现了开发环境的扩展和简化IT管理员和开发人员的Visual Studio管理。

Visual Studio 2022 17.7 Preview 1侧重于生产力的提升，以及对.NET 6+和NetStandard IntelliTest的支持，以及将Blazor WebAssembly项目发布到Azure Static Web Apps的能力。据报道，将Blazor Wasm项目发布到Azure Static Web Apps可以降低成本，并提供全球托管和Azure Functions集成等功能。

此外，Visual Studio 2022 17.7 Preview 1还具有精致的一体化搜索体验，能够在解决方案资源管理器中比较文件，以及多分支的Git可视化，这使得开发人员能够在同一图形中可视化多个分支，并更好地理解它们之间的关系。

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