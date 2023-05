Microsoft oficjalnie uruchomił Visual Studio 2022 17.6, przynosząc godne uwagi ulepszenia w zakresie wydajności, edycji i programowania w języku C++ w celu poprawy ogólnego środowiska programisty. Ponadto zaprezentowano kolejną wersję o nazwie Visual Studio 2022 17.7, oferującą nowe funkcje wizualizacji Git i możliwości Blazor WebAssembly.

Visual Studio 2022 17.6, wydany 16 maja 2023 r., jest dostępny do pobrania. Z drugiej strony można również uzyskać dostęp do wersji zapoznawczej Visual Studio 2022 17.7, wprowadzonej 17 maja 2023 roku.

Kluczowe ulepszenia produktywności w Visual Studio 2022 17. 6 obejmują szybsze zamykanie rozwiązania zawierającego projekty C++, szybsze ładowanie projektów Chromium oraz szybsze ładowanie plików i folderów Git History dla repozytoriów z długą historią i rzadkimi zatwierdzeniami.

Wprowadzono również inne funkcje edycji, które zwiększają produktywność w różnych aspektach procesu rozwoju. Przykładowo, funkcja sticky scroll usprawnia nawigację po nagłówkach w bazie kodu, a kolorowanie par nawiasów klamrowych pomaga w rozróżnianiu nawiasów otwierających i zamykających w obsługiwanych językach.

Oprócz tego, tworzenie stron internetowych za pomocą ASP.NET Core otrzymało aktualizację, obejmującą rusztowanie API, eksplorator punktów końcowych oraz edytor HTTP i obsługę plików HTTP do testowania interfejsów API w Visual Studio 2022 17.6.

Programowanie C++ w Visual Studio 2022 17.6 zostało uzupełnione o nowe przepływy pracy dla CMake, STM32CubIDE i vcpckg. Debuger CMake umożliwia programistom debugowanie plików CMakeLists.txt, podczas gdy menedżer pakietów C++ vcpkg jest teraz dostarczany z Visual Studio. Zintegrowany terminal IDE umożliwia uruchamianie poleceń. Co więcej, zdalny eksplorator plików dla systemu Unix pomaga programistom zarządzać plikami na zdalnych maszynach Unix wymienionych w Menedżerze połączeń. Wstępna obsługa trybu C++ 20 jest również dostępna w projektach C++/CLI.

Skalowanie środowiska programistycznego i uproszczenie zarządzania Visual Studio dla administratorów IT i programistów osiągnięto dzięki wprowadzeniu funkcji, takich jak hostowanie układów Visual Studio w witrynach intranetowych i udziałach plików do instalacji sieciowej.

Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 koncentruje się na ulepszeniach produktywności, a także obsłudze .NET 6+ i NetStandard IntelliTest oraz możliwości publikowania projektów Blazor WebAssembly w Azure Static Web Apps. Publikowanie projektu Blazor Wasm w Azure Static Web Apps podobno zmniejsza koszty i oferuje możliwości, takie jak globalny hosting i integracja Azure Functions.

Co więcej, Visual Studio 2022 17.7 Preview 1 oferuje udoskonalone środowisko wyszukiwania typu "wszystko w jednym", możliwość porównywania plików w Eksploratorze rozwiązań oraz wielogałęziowe wizualizacje Git, które pozwalają programistom wizualizować wiele gałęzi na tym samym wykresie i lepiej rozumieć ich relacje.

