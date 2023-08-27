يعد تحديد معدل الخدمات الصغيرة جانبًا مهمًا لإدارة وصيانة بنية الخدمات الصغيرة القابلة للتطوير وعالية الأداء والآمنة في مشهد تطوير البرمجيات المتطور باستمرار. إنها تقنية مستخدمة في التطبيقات للتحكم في معدل معالجة الطلبات بواسطة الخدمات الفردية وإدارته. الهدف الأساسي من تطبيق تحديد المعدل في الخدمات الصغيرة هو منع التحميل الزائد، والحفاظ على استقرار الخدمة وتوافرها، والتخفيف من التهديدات الأمنية المحتملة، مثل هجمات رفض الخدمة (DoS).

في بنية الخدمات المصغرة النموذجية، يتم تقسيم التطبيقات إلى خدمات أصغر حجمًا ومترابطة بشكل غير محكم وقابلة للنشر بشكل مستقل وتتواصل مع بعضها البعض عبر الشبكة باستخدام البروتوكولات القياسية مثل HTTP. على الرغم من أن هذا النهج مفيد من حيث قابلية التوسع وقابلية الصيانة وخفة الحركة في تطوير البرمجيات، إلا أنه يمكن أن يعرض التطبيق لمخاطر مختلفة، خاصة عند التعامل مع حركة المرور المتزايدة أو الجهات الفاعلة الضارة على الإنترنت.

يعد تحديد المعدل أمرًا ضروريًا، لا سيما في البيئات السحابية التي توفر إمكانات التوسع التلقائي، حيث قد تتوسع الخدمات بشكل مرن لتلبية أعباء العمل المتنوعة. بدون تحديد المعدل المناسب، يمكن أن يتصاعد استهلاك الموارد من البنية التحتية الأساسية أو النظام الأساسي إلى مستويات لا يمكن التحكم فيها، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وفرص أن يصبح النظام غير مستجيب أو ينهار.

في سياق الخدمات الصغيرة، يمكن تطبيق تحديد المعدل على مستويات مختلفة، مثل بوابة API، أو موازن التحميل، أو حتى على مستوى خدمة صغيرة فردية. هناك طرق مختلفة لتنفيذ تحديد المعدل، ومن أشهرها ما يلي:

النافذة الثابتة: في هذا الأسلوب، يُسمح بعدد ثابت من الطلبات لكل نافذة زمنية محددة مسبقًا (على سبيل المثال، 1000 طلب في الدقيقة). عيب هذا الأسلوب هو أنه يمكن أن يؤدي إلى توزيع غير متساو للطلبات، وفي بعض الحالات، يؤدي إلى زيادة التحميل على الخدمة. النافذة المنزلقة: هذه تقنية أكثر تقدمًا حيث يتم تعديل حد السعر تدريجيًا بناءً على عدد الطلبات المستلمة في نافذة زمنية حديثة. يوفر هذا الأسلوب تحكمًا أفضل في معدل الطلبات الواردة. مجموعة الرموز المميزة: في هذه الطريقة، يتم إنشاء الرموز المميزة بمعدل محدد وإضافتها إلى المجموعة. يستهلك كل طلب وارد رمزًا مميزًا من المجموعة. إذا لم تكن هناك رموز متاحة، فسيتم رفض الطلب. تسمح هذه التقنية بدفعات قصيرة من الطلبات مع الحفاظ على معدل متوازن إجمالي.

يختلف تكوين سياسات تحديد المعدل حسب الخدمة والنظام الأساسي. تتيح أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات الشائعة مثل Kong وAWS API Gateway وIstio وApigee تكوينًا سهلاً لحدود الأسعار، والتي يمكن تعيينها بناءً على معلمات مختلفة مثل عنوان IP أو المستخدم أو العميل، بالإضافة إلى خيارات التخصيص الدقيقة اعتمادًا على احتياجات الخدمة.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code مصممة لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، وتضمن أمان التطبيقات وتحسين الموارد من خلال توفير إمكانات تحديد المعدل. يمكن لمستخدمي AppMaster تكوين سياسات تحديد المعدل على خدماتهم الصغيرة المكشوفة من خلال REST API وWSS Endpoints. بالإضافة إلى ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء الملفات التنفيذية والتعليمات البرمجية المصدرية في Go (golang)، المعروفة بميزات التزامن والأداء والأمان، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لبناء تطبيقات الخدمات الصغيرة ذات الأسعار المحدودة.

إن تطبيق تحديد المعدل في الخدمات الصغيرة له فوائد عديدة مثل تحسين الأداء وتعزيز الأمان وإدارة الموارد بشكل أفضل. من خلال منع التحميل الزائد على الخدمة وتخفيف التهديدات الأمنية المحتملة، يضمن تحديد المعدل الأداء الأمثل للتطبيق وتقليل زمن الوصول. علاوة على ذلك، فإن تحديد المعدل يعزز الاستخدام العادل للموارد بين العديد من المستهلكين، مما يدعم توزيعًا أكثر إنصافًا وكفاءة لموارد النظام. في جوهرها، تسهل استراتيجيات تحديد المعدل الفعالة في بنية الخدمات الصغيرة تجربة مستخدم أفضل وتساهم في تطوير تطبيقات آمنة وقابلة للتطوير وتصمد أمام اختبار الزمن.

في الختام، يعد تحديد معدل الخدمات الصغيرة عنصرًا حيويًا لتحقيق منتج برمجي آمن وقابل للتطوير وعالي الأداء في السوق التنافسية اليوم. من خلال دمج استراتيجيات تحديد المعدل المناسبة في بنية الخدمات الصغيرة الخاصة بك، يمكنك إنشاء نظام مرن قادر على تحمل حركة المرور المتزايدة والتكيف مع متطلبات العمل المتطورة. يساعدك AppMaster على تحقيق هذه الأهداف من خلال توفير نظام أساسي قوي no-code يعمل على تبسيط عملية إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة القابلة للتطوير والآمنة، مع استكمال إمكانات تحديد المعدل. تتيح لك الاستفادة من ميزات AppMaster التي لا مثيل لها تقليل الديون الفنية وتقديم منتجات برمجية عالية الجودة تلبي احتياجات المستخدمين بكفاءة وثقة.