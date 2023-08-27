الخدمات الصغيرة المعتمدة على الأحداث

تمثل الخدمات الصغيرة المستندة إلى الأحداث، ضمن سياق بنية الخدمات الصغيرة، أسلوبًا حديثًا لتطوير تطبيقات الأعمال ونشرها. من أجل فهم سبب أهميتها في السنوات الأخيرة، من المهم أولاً التعمق في المفاهيم الأساسية للهندسة المستندة إلى الأحداث وكيفية ارتباطها بالمبادئ الأوسع لتطوير البرمجيات القائمة على الخدمات الصغيرة.

تتضمن الخدمات الصغيرة، باعتبارها أسلوبًا معماريًا لهيكلة التطبيقات، تقسيم الهياكل المتجانسة إلى وحدات أصغر ومستقلة تنسق من خلال عقود وواجهات محددة جيدًا. تحتوي كل وحدة (أو خدمة) على وظائف محددة ويمكن نشرها بشكل منفصل، مما يجعلها قابلة للتطوير بدرجة كبيرة، وقابلة للصيانة، ومتسامحة مع الأخطاء. يسمح هذا النهج بالتكامل المستمر ونشر الخدمات الفردية، وتحقيق فوائد السرعة والمرونة في التكيف مع المتطلبات والتقنيات المتغيرة.

الهندسة المستندة إلى الأحداث (EDA) هي نمط تصميم برمجي مبني على معالجة أحداث أو رسائل عمل منفصلة، ​​والتي يتم إنتاجها بواسطة مصادر مختلفة داخل التطبيق (أو حتى خارجه). في EDA، يتم التعامل مع الأحداث بواسطة معالجات أحداث مخصصة، والتي يمكنها بعد ذلك إرسال المزيد من الأحداث استجابةً للأحداث التي تتلقاها. يؤكد هذا النهج على الاقتران غير المحكم بين منتجي الأحداث والمستهلكين، مما يتيح لسير العمل المعقد أن يتطور بشكل عضوي مع مرور الوقت. وتعزز الاستراتيجية التوازي، وتدعم خصائص التوزيع القوية، وتعزز مرونة النظام في مواجهة حالات الفشل، مما يجعلها مرشحًا مثاليًا للتطبيقات السحابية الأصلية.

تجمع الخدمات الصغيرة المستندة إلى الأحداث بين مزايا كل من الخدمات الصغيرة وEDA، مما يوفر بنية قوية وقابلة للتطوير ومرنة للغاية لنشر التطبيقات المعقدة. من خلال هيكلة التطبيق كمجموعة من الخدمات الصغيرة المتعاونة والموجهة بالحدث، يمكن للمطورين تحقيق أقصى قدر من التوازي وتمكين القياس الديناميكي وتحسين معالجة الأخطاء مع تقليل الترابط والتعقيد. يسمح هذا الإعداد بالتكرار السريع والنشر المستمر، مع إمكانية تطوير كل خدمة واختبارها وإصدارها بشكل مستقل عن الخدمات الأخرى.

أحد الاعتبارات الرئيسية عند تصميم الخدمات الصغيرة المستندة إلى الأحداث هو اختيار نمط الاتصال المناسب، والذي يتجلى عادةً في ناقل الأحداث أو وسيط الرسائل. تحظى الحلول مثل Apache Kafka أو RabbitMQ بشعبية كبيرة، مما يسهل المراسلة غير المتزامنة وبث الأحداث وأنماط النشر/الفرعية. يؤثر اختيار البرمجيات الوسيطة للاتصالات بشكل كبير على خصائص النظام العام، مما يؤثر على عوامل مثل الإنتاجية وزمن الوصول والتسامح مع الأخطاء.

توفر AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code لتطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية، دعمًا قويًا للخدمات الصغيرة المستندة إلى الأحداث في مجموعتها الشاملة من الأدوات والتقنيات والخدمات. من خلال استخدام نماذج البيانات المرئية، وعناصر واجهة drag-and-drop ، ومصمم عمليات الأعمال البديهية (BP)، يسمح AppMaster حتى للمستخدمين غير التقنيين بإنشاء واختبار ونشر التطبيقات التي تتضمن خدمات صغيرة تعتمد على الأحداث بسرعة وكفاءة. من خلال التكامل السلس مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql والتوافق مع تقنيات النقل بالحاويات والنشر السحابي الشائعة مثل Docker، يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster تلبية متطلبات الإنتاجية العالية وزمن الوصول المنخفض والتسامح مع الأخطاء المرتبطة بعمليات نشر الخدمات الصغيرة المستندة إلى الأحداث.

من بين الأمثلة العديدة للخدمات الصغيرة المعتمدة على الأحداث في تطوير البرمجيات المعاصرة، يمكن للمرء أن يجد تطبيقات بارزة في صناعات مثل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتمويل. على سبيل المثال، قد تشتمل منصة التجارة الإلكترونية على خدمات صغيرة لإدارة المخزون، ومعالجة الطلبات، ومعالجة الدفع، مع تصميم كل وحدة لإنشاء أحداث مختلفة في دورة حياة الطلب والاستجابة لها. وبالمثل، يمكن لنظام إدارة الخدمات اللوجستية الاستفادة من الخدمات الصغيرة المستندة إلى الأحداث معًا لتنسيق المهام التي تمتد من تتبع الطلب إلى تحسين المسار، وتبسيط العملية مع ضمان قابلية التوسع القوية والمرونة.

لقد أظهر اعتماد الخدمات الصغيرة المستندة إلى الأحداث فوائد قابلة للقياس للشركات عبر قطاعات متعددة، مما أدى إلى تحسينات كبيرة في عوامل مثل وقت الوصول إلى السوق، وسرعة الحركة، واستخدام الموارد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا النهج المعماري أن يساعد المؤسسات على التنقل بشكل أكثر فعالية في تعقيدات بيئات الأعمال المتطورة من خلال تمكين الابتكار السريع والاستجابة لاحتياجات العملاء المتغيرة وظروف السوق.

في الختام، تمثل الخدمات الصغيرة المستندة إلى الأحداث التقارب بين نموذجين مؤثرين لتطوير البرمجيات، مما ينتج عنه إطار عمل قوي ومتعدد الاستخدامات لإنشاء تطبيقات معيارية وقابلة للتطوير وعالية الاستجابة. من خلال الاستفادة من منصات مثل AppMaster ، يمكن للشركات والمطورين الاستفادة بشكل فعال من فوائد هذا النهج لدفع الابتكار وإدارة التعقيد وتحقيق مزايا تنافسية في عالم ديناميكي بشكل متزايد وقائم على التكنولوجيا.