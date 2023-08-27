تشير البنية التحتية للخدمات الصغيرة كرمز (IAC) إلى طريقة لتطوير ونشر وإدارة بنيات الخدمات الصغيرة من خلال تطبيق منهجيات تطوير البرامج التي يتم التحكم فيها بالإصدار لإدارة البنية التحتية. في سياق الخدمات الصغيرة، يسمح هذا النهج للمطورين بأتمتة وتبسيط عملية توفير مكونات التطبيق وتوسيع نطاقها ومراقبتها، مما يؤدي إلى أوقات تسليم أسرع وزيادة الموثوقية.

من خلال تبني مبادئ IAC، يمكن للمطورين وصف البنية التحتية وحالتها المرغوبة وصيانتها بتنسيق يمكن قراءته آليًا، على سبيل المثال باستخدام JSON أو YAML أو XML. يمكّن ذلك الفرق من الاستفادة من الأدوات المتنوعة مثل أنظمة إدارة التكوين وأدوات التزويد وخطوط أنابيب التكامل المستمر (CI) لأتمتة عمليات البنية التحتية وتنظيمها. وبالتالي، فهو يقلل من مقدار التدخل اليدوي المطلوب، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالخطأ البشري، ويعزز الاتساق عبر البيئات.

إن اعتماد البنية التحتية للخدمات الصغيرة كرمز (IAC) لا يوفر فقط فوائد فورية لإدارة الأتمتة والتكوين. كما أنها تلعب دورًا بالغ الأهمية في دعم الجوانب الرئيسية لبنية الخدمات الصغيرة: التوسع والمرونة ودورات التطوير السريع.

التوسع: باستخدام Microservices IAC، يمكن توفير موارد البنية التحتية وتكوينها وتوسيع نطاقها أو تقليلها بسهولة وسرعة بناءً على متطلبات الخدمات الفردية. يتيح ذلك للفرق تخصيص الموارد وإلغاء تخصيصها ديناميكيًا، مما يلبي المتطلبات المتقلبة لتطبيقاتها. علاوة على ذلك، يؤدي هذا إلى زيادة الكفاءة، حيث يتم تخصيص الموارد على النحو الأمثل.

المرونة: تعزز ممارسة Microservices IAC قدرًا أكبر من المرونة داخل التطبيقات، لأنها تدعم القدرة على التعافي تلقائيًا من حالات الفشل والتكيف مع التغييرات في البنية التحتية الأساسية. من خلال تحديد البنية التحتية وصيانتها في قاعدة التعليمات البرمجية، يمكن للمطورين تحديد المشكلات وتصحيحها بسرعة، وبالتالي ضمان بقاء الخدمات متاحة بدرجة عالية ومتسامحة مع الأخطاء حسب التصميم.

دورات التطوير السريعة: يساعد تطبيق تقنيات IAC في بنيات الخدمات الصغيرة في تسريع دورات التطوير. من خلال أتمتة نشر البنية التحتية وتكوينها، يمكن للمطورين تشغيل مثيلات جديدة من الخدمات أو البيئات حسب الطلب. وهذا يعزز التكرار الأسرع للميزات الجديدة ويسهل نشر التحديثات وإصلاحات الأخطاء بشكل أسهل.

قد يكون الانتقال من إدارة البنية التحتية التقليدية المتجانسة إلى البنية التحتية للخدمات الصغيرة كنهج للتعليمات البرمجية أمرًا صعبًا. ومع ذلك، ظهرت منصات مثل AppMaster لمساعدة المطورين على التنقل في هذا التحول النموذجي. يتيح النظام الأساسي AppMaster no-code للعملاء إمكانية إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتحديد منطق الأعمال، وتصميم endpoints مقابس الويب لتطبيقات الواجهة الخلفية. يتيح AppMaster أيضًا إمكانية إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول التفاعلية من خلال واجهة drag-and-drop ، مما يجعله حلاً شاملاً لبناء ونشر تطبيقات الخدمات الصغيرة.

بالإضافة إلى فوائد الأتمتة والتطوير المتسارع الذي يوفره AppMaster ، فإنه يقوم أيضًا بإنشاء تطبيقات باستخدام لغة برمجة Go (Golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 لتطبيقات الويب، وKotlin/ Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام IOS لتطبيقات الهاتف المحمول. . وهذا يضمن أن التطبيقات المبنية على منصة AppMaster يمكن توسيع نطاقها بشكل فعال وتظهر خصائص أداء ممتازة.

علاوة على ذلك، يدعم AppMaster عمليات ترحيل قاعدة البيانات باستخدام قواعد البيانات المتوافقة مع Postgres، مما يتيح التكامل السلس مع البنى التحتية الحالية. تعمل المنصة أيضًا على تعزيز حاويات Docker لتطبيقات الواجهة الخلفية، مما يسهل نشر التطبيقات وإدارتها في بيئة الخدمات الصغيرة.

في الختام، تعد البنية التحتية للخدمات الدقيقة كرمز (IAC) أسلوبًا قويًا لإدارة الأنظمة الحديثة الموزعة التي توفر العديد من المزايا مقارنة بطرق إدارة البنية التحتية التقليدية. من خلال التعامل مع البنية التحتية كرمز، يمكن للمطورين قيادة الأتمتة وتعزيز الاتساق وتحسين المرونة ودعم دورات التطوير السريعة التي تعتبر ضرورية لبنيات الخدمات الصغيرة. من خلال منصات مثل AppMaster ، يصبح اعتماد هذا النهج أسهل إلى حد كبير، حيث يقدم حلاً مبسطًا وشاملاً لإنشاء ونشر وإدارة التطبيقات القابلة للتطوير وعالية الأداء.