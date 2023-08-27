أنماط مكافحة الخدمات الصغيرة

تشير الأنماط المضادة للخدمات الصغيرة إلى الممارسات والتصميمات والاستراتيجيات ضمن بنية الخدمات الصغيرة التي تؤدي إلى عدم الكفاءة وضعف الأداء والتأثيرات السلبية الشاملة على تطوير التطبيقات ونشرها وصيانتها. غالبًا ما تنتج هذه الأنماط المضادة عن سوء الفهم أو التطبيقات الخاطئة أو الإفراط في تحسين النظام القائم على الخدمات الصغيرة. من خلال فهم هذه الأنماط المضادة والتعرف عليها، يمكن للمطورين تجنب المخاطر المحتملة وإنشاء حلول برمجية أكثر كفاءة وقابلة للصيانة.

أحد الأنماط الأساسية المضادة للخدمات الصغيرة هو "العقلية المتجانسة" حيث يحاول المطورون تطبيق مبادئ معمارية متجانسة على نظام قائم على الخدمات الصغيرة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خدمات كبيرة الحجم، أو اقتران محكم بين المكونات، أو دقة غير كافية للوظائف، مما يتعارض مع غرض استخدام الخدمات الصغيرة في المقام الأول. في بنية الخدمات الصغيرة، يجب أن تركز كل خدمة على مسؤولية واحدة محددة جيدًا ويجب أن تكون قابلة للنشر بشكل مستقل عن الخدمات الأخرى.

هناك نموذج مضاد شائع آخر للخدمات الصغيرة وهو "نموذج البيانات المشتركة" حيث تعتمد الخدمات على مخطط بيانات واحد موحد يمتد على نطاقات متعددة. يمكن أن يؤثر هذا النهج سلبًا على استقلالية النظام بأكمله وقابليته للتوسع ومرونته، حيث أن أي تغيير في المخطط المشترك يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات متتالية عبر جميع الخدمات التي تعتمد عليه. وبدلاً من ذلك، يجب أن تحافظ كل خدمة صغيرة على التحكم في مخطط البيانات الخاص بها وتعرضه لخدمات أخرى عبر واجهات برمجة التطبيقات المحددة جيدًا.

يمكن أيضًا أن يكون الاستخدام المفرط للاتصالات المتزامنة والتنسيق بين الخدمات ضارًا بأداء النظام القائم على الخدمات الصغيرة. يمكن أن يؤدي "نمط الاتصال المتزامن المضاد" هذا إلى أنظمة بطيئة أو غير مستجيبة أو عرضة للفشل عندما تواجه إحدى الخدمات تأخيرًا أو خطأ. يمكن للاتصالات غير المتزامنة، مثل الأساليب القائمة على الأحداث أو الأساليب القائمة على الرسائل، أن توفر حلاً أكثر مرونة وقابلية للتوسع من خلال فصل الخدمات والسماح لها بالعمل بشكل مستقل.

في بنية الخدمات الصغيرة، يتضمن اعتماد "معالجة الأحداث الضعيفة" كنمط مضاد الاستخدام غير الكافي للبنية المعتمدة على الأحداث والحد الأدنى من معالجة الأحداث في النظام. سيؤدي هذا إلى محدودية قابلية تطوير النظام وتقليل الاستقلالية لكل خدمة. يمكن أن يؤدي استخدام الأحداث التي تركز على البيانات بدلاً من أحداث المجال وعدم وجود تفاصيل كافية للحدث إلى خدمات مترابطة، وفي النهاية، نظام هش. من الضروري تبني بنية قوية تعتمد على الأحداث ومعالجة الأحداث لضمان إمكانية تطور كل خدمة صغيرة وتوسيع نطاقها بشكل مستقل.

يعد تجنب "الاختبار غير الملائم" للنمط المضاد أمرًا بالغ الأهمية في هندسة الخدمات الصغيرة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات كبيرة تحيط باختبار ونشر الخدمات الفردية، وتبعيات الإصدار، وبيئات وقت التشغيل. يحتاج المطورون إلى إعطاء الأولوية للاختبارات الآلية الشاملة، بما في ذلك اختبارات الوحدة والتكامل والاختبارات الشاملة، لضمان موثوقية واستقرار كل خدمة صغيرة والنظام ككل.

تم تصميم AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، للتخفيف من العديد من هذه الأنماط المضادة للخدمات الصغيرة من خلال إنشاء تعليمات برمجية عالية الجودة تلقائيًا وتجميع التطبيقات ونشرها باتباع أفضل الممارسات. تستفيد المنصة من Go لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، SwiftUI لنظام iOS في تطبيقات الهاتف المحمول، مما يضمن إنشاء أكواد برمجية فعالة والحد الأدنى من الديون الفنية.

باستخدام أدوات التصميم المرئي لـ AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء مخطط قاعدة البيانات وتحديد العمليات التجارية وإنشاء endpoints REST API وWSS التي تلتزم بمبادئ الخدمات الصغيرة، مثل فصل الاهتمامات والاقتران غير المحكم والاستقلالية. يمكن أيضًا أن تعمل التطبيقات التي تم إنشاؤها مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql، مما يضمن التكامل السلس مع نماذج البيانات الموجودة دون مخاطر مخططات البيانات المشتركة.

باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين الاستفادة من بيئة التطوير المتكاملة الشاملة (IDE) لبناء حلول برمجية مرنة وقابلة للتطوير مع تجنب المخاطر الشائعة للأنماط المضادة للخدمات الصغيرة. وهذا يمكّن الفرق من تقديم التطبيقات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات وبجزء بسيط من التكلفة، مما يؤدي إلى فوائد هائلة للشركات عبر الصناعات والأحجام.