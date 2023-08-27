عجز الخدمات المصغرة

تشير قصور الخدمات الصغيرة، في سياق بنية الخدمات الصغيرة، إلى قدرة الخدمة على تلقي طلب معين عدة مرات وإنتاج نفس الآثار الجانبية كما لو تم استلام الطلب مرة واحدة فقط. تصبح عدم الكفاءة ذات أهمية متزايدة عند تصميم أنظمة موزعة معقدة مثل الخدمات الصغيرة، حيث يمكن أن تعزز بشكل كبير موثوقية التطبيق الشامل وقابلية التوسع والصيانة. تعتبر هذه الخاصية بالغة الأهمية بشكل خاص للأنظمة التي تم إنشاؤها باستخدام منصات حديثة no-code مثل AppMaster ، حيث يمكن للعملاء إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints API بشكل مرئي، مما يجعل عملية تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

في الأنظمة الموزعة، لا يمكن الاعتماد على اتصالات الشبكة بطبيعتها. هناك دائمًا خطر تأخير الرسائل أو فقدانها أو تكرارها، مما قد يؤدي إلى عدم تناسق البيانات وفشل التطبيق. من خلال التأكد من أن الخدمة الصغيرة غير فعالة، يمكن للمطورين التخفيف من مثل هذه المشكلات، وتمكين التعامل مع الطلبات المتطابقة المتعددة دون التسبب في آثار سلبية على النظام. ينطبق مفهوم عدم الكفاءة على طبقات مختلفة في تطبيق قائم على الخدمات الصغيرة، بما في ذلك تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتخزين البيانات، وإعادة المحاولة، والمراسلة.

بالنسبة لتصميم واجهة برمجة التطبيقات (API)، فإن أحد المبادئ الأساسية هو جعل endpoints RESTful غير فعالة، خاصة فيما يتعلق بعمليات PUT وDELETE. على سبيل المثال، إذا أرسل العميل طلب PUT لتحديث مورد ببيانات معينة، وبسبب مشكلات في الشبكة، فسيتم تكرار الطلب. ستضمن واجهة برمجة التطبيقات المستقلة تحديث المورد بنفس البيانات في كل مرة، مما يترك النظام في حالة متسقة حتى بعد عدة طلبات لاحقة.

علاوة على ذلك، فإن تصميم العمليات غير الفعالة على مستوى تخزين البيانات أمر بالغ الأهمية لضمان اتساق البيانات. يمكن أن يساعد استخدام قواعد البيانات ذات الدعم المدمج للمعاملات الذرية، مثل قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL، في تحقيق هذا الهدف. علاوة على ذلك، فإن التعامل مع تحديثات البيانات مع القيود الفريدة أو الإصدارات أو القفل المتفائل/المتشائم يمكن أن يدير بشكل فعال اتساق البيانات في بيئة موزعة.

هناك اعتبار مهم آخر للعجز في الخدمات الصغيرة وهو تنفيذ آليات إعادة المحاولة المناسبة. في الحالات التي يفشل فيها استدعاء الخدمة بسبب تعطل الشبكة أو مشكلات مؤقتة في الخادم، يجب أن يكون العميل أو الخدمة قادرًا على إعادة محاولة العملية بأمان دون التسبب في أي آثار جانبية غير مقصودة. التراجع الأسي، على سبيل المثال، هو استراتيجية شائعة لتنفيذ عمليات إعادة المحاولة مع تقليل فرص زيادة تفاقم أي مشكلات.

وأخيرًا، تلعب المراسلة دورًا مهمًا في تسهيل الاتصال بين الخدمات الصغيرة. يمكن ضمان عدم الكفاءة في طبقة الرسائل من خلال آليات مثل إلغاء البيانات المكررة وتسليم الرسالة مرة واحدة بالضبط. يتمثل أحد الأساليب في توظيف وسطاء الرسائل الذين يدعمون التسليم المضمون وإلغاء البيانات المكررة للرسائل، مثل Apache Kafka أو AWS SQS. تساعد هذه التقنيات في الحفاظ على الاتساق وسلامة البيانات عبر مشهد الخدمات الصغيرة.

في AppMaster ، أحد المكونات الأساسية لنظامنا الأساسي no-code هو قدرته على إنشاء تطبيقات خلفية عديمة الحالة باستخدام Go (golang). يمكن أن تعمل تطبيقات الواجهة الخلفية هذه مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن بيانات أساسي، والذي يدعم بطبيعته العمليات غير الفعالة. من خلال إنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) تلقائيًا endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، يضمن AppMaster الاتساق ويحافظ على أعلى معايير الكفاءة عبر مجموعة التطبيقات بأكملها. علاوة على ذلك، فإن نهج AppMaster القائم على الخادم لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول يمكّن العملاء من تكييف وتحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح API لتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market، مما يدل على التزام النظام الأساسي بالاتساق والاستقرار في نظام بيئي يتطور باستمرار.

في الختام، يعد قصور الخدمات الصغيرة مفهومًا بالغ الأهمية يجب مراعاته عند تصميم وتنفيذ الأنظمة الموزعة، مثل تلك التي تم إنشاؤها باستخدام بنية الخدمات الصغيرة. من خلال الالتزام بالمبادئ الثابتة في تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتخزين البيانات، وآليات إعادة المحاولة، والمراسلة، يمكن للمطورين ضمان تعزيز الموثوقية والاتساق وقابلية التوسع لتطبيقاتهم. توفر منصة AppMaster no-code ، مع قدرتها على إنشاء تطبيقات خلفية عديمة الحالة، ووثائق واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتحديثات نماذج البيانات السلسة، حلاً موثوقًا وفعالًا لدمج العجز عبر جميع طبقات تطبيق الخدمات الصغيرة، مما يؤدي في النهاية إلى نظام أكثر قوة ، نظام مقاوم للأخطاء.