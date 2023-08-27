تعد مراقبة الخدمات الصغيرة جانبًا أساسيًا لإدارة بنية الخدمات الصغيرة، والتي تتكون من مجموعة من الخدمات الصغيرة والمستقلة والمترابطة بشكل غير محكم والتي يمكن تطويرها ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل. تتضمن كل خدمة صغيرة وظيفة عمل محددة وتتواصل مع الخدمات الأخرى من خلال واجهات برمجة التطبيقات المحددة جيدًا. مع الاعتماد المتزايد لنمط تصميم الخدمات الصغيرة، تصبح المراقبة المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن هذه التطبيقات الموزعة تحافظ على الأداء الأمثل والموثوقية والأمان.

تشير مراقبة الخدمات الصغيرة إلى عملية جمع وتحليل وعرض الأداء والصحة والمقاييس الأخرى المرتبطة بالخدمات الصغيرة لتتبع أدائها وتحديد المشكلات المحتملة وتشخيص المشكلات وحلها عند ظهورها. الهدف من هذه المراقبة هو التأكد من استمرار النظام في تلبية متطلباته المختلفة، مثل التوفر والموثوقية والإنتاجية والكمون والمرونة والتسامح مع الأخطاء. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر للمطورين وفرق العمليات وأصحاب المصلحة رؤى قابلة للتنفيذ وملاحظات حول حالة النظام، مما يسهل التحسين المستمر ويساعد في اتخاذ القرار.

تعمل AppMaster ، وهي منصة no-code لبناء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، على الاستفادة من بنية الخدمات الصغيرة لإنشاء تطبيقات مرنة وقابلة للتطوير. لمراقبة الخدمات الصغيرة، فإنه يتكامل مع أدوات المراقبة المختلفة، مما يضمن التشغيل السلس وتسليم التطبيقات عالية الأداء.

تتضمن مراقبة الخدمات المصغرة عدة مكونات أساسية:

جمع البيانات: تقوم أنظمة المراقبة بجمع البيانات من مصادر مختلفة، مثل السجلات والأحداث والمقاييس والتتبعات التي تم إنشاؤها بواسطة الخدمات الصغيرة. يمكن استخراج هذه البيانات باستخدام الوكلاء أو المكتبات أو المصدرين الذين يتواصلون مع نظام المراقبة.

أنظمة المراقبة بجمع البيانات من مصادر مختلفة، مثل السجلات والأحداث والمقاييس والتتبعات التي تم إنشاؤها بواسطة الخدمات الصغيرة. يمكن استخراج هذه البيانات باستخدام الوكلاء أو المكتبات أو المصدرين الذين يتواصلون مع نظام المراقبة. تجميع البيانات وتخزينها: يتم بعد ذلك تجميع البيانات المجمعة وتخزينها في قواعد بيانات مصممة لبيانات السلاسل الزمنية، مما يسمح للمستخدمين بالاستعلام عن البيانات التاريخية وتحليلها. يتيح ذلك تحليل الاتجاه واكتشاف الحالات الشاذة وتخطيط السعة بناءً على بيانات الأداء التاريخية.

يتم بعد ذلك تجميع البيانات المجمعة وتخزينها في قواعد بيانات مصممة لبيانات السلاسل الزمنية، مما يسمح للمستخدمين بالاستعلام عن البيانات التاريخية وتحليلها. يتيح ذلك تحليل الاتجاه واكتشاف الحالات الشاذة وتخطيط السعة بناءً على بيانات الأداء التاريخية. تصور البيانات: لفهم المقاييس المجمعة، يتم إنشاء تصورات على شكل لوحات معلومات ومخططات، تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، والتنبيهات، والمعلومات الأخرى ذات الصلة. يساعد ذلك الفرق على فهم صحة التطبيق وأدائه بسرعة واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات.

لفهم المقاييس المجمعة، يتم إنشاء تصورات على شكل لوحات معلومات ومخططات، تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، والتنبيهات، والمعلومات الأخرى ذات الصلة. يساعد ذلك الفرق على فهم صحة التطبيق وأدائه بسرعة واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. التنبيه: يعد الاطلاع بشكل استباقي على المشكلات المحتملة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على جودة الخدمة. يمكن تكوين أنظمة المراقبة لإنشاء تنبيهات بناءً على عتبات محددة مسبقًا أو قواعد الكشف عن الحالات الشاذة. يمكن إرسال هذه التنبيهات إلى قنوات مختلفة، مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو منصات الاتصال مثل Slack .

يعد الاطلاع بشكل استباقي على المشكلات المحتملة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على جودة الخدمة. يمكن تكوين أنظمة المراقبة لإنشاء تنبيهات بناءً على عتبات محددة مسبقًا أو قواعد الكشف عن الحالات الشاذة. يمكن إرسال هذه التنبيهات إلى قنوات مختلفة، مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو منصات الاتصال مثل . التشخيص واستكشاف الأخطاء وإصلاحها: عند ظهور مشكلات، توفر أدوات المراقبة وظائف للمساعدة في تحديد الأسباب الجذرية والحلول المحتملة. قد يشمل ذلك التتبع الموزع، أو تحليل السجل، أو الاستعلام عن البيانات التعريفية المرتبطة بخدمة صغيرة معينة.

هناك العديد من أفضل الممارسات والمبادئ التي يجب مراعاتها عند تنفيذ مراقبة الخدمات الصغيرة:

تحديد مقاييس ذات معنى: ركز على جمع وتحليل المقاييس ذات الصلة بقيمة أعمال الخدمة وتجربة المستخدم، مثل زمن الوصول ومعدلات الخطأ والإنتاجية. تأكد من توافق هذه المقاييس مع أهداف التطبيق واتفاقيات مستوى الخدمة واتفاقيات مستوى الخدمة.

ركز على جمع وتحليل المقاييس ذات الصلة بقيمة أعمال الخدمة وتجربة المستخدم، مثل زمن الوصول ومعدلات الخطأ والإنتاجية. تأكد من توافق هذه المقاييس مع أهداف التطبيق واتفاقيات مستوى الخدمة واتفاقيات مستوى الخدمة. مراقبة الأداء الشامل: قياس وتتبع البيانات عبر النظام بأكمله، بما في ذلك الاتصالات بين الخدمات. ويساعد هذا في فهم تأثير الخدمات الفردية على الأداء العام للتطبيق.

قياس وتتبع البيانات عبر النظام بأكمله، بما في ذلك الاتصالات بين الخدمات. ويساعد هذا في فهم تأثير الخدمات الفردية على الأداء العام للتطبيق. وضع البيانات في سياقها: فحص المقاييس والتتبعات ضمن سياق النظام الأوسع وتضمين بيانات التعريف ذات الصلة، مثل إصدار الخدمة والبيئة ومعلومات النشر. وهذا يضيف الوضوح ويساعد على شرح الأنماط والاتجاهات الملحوظة.

فحص المقاييس والتتبعات ضمن سياق النظام الأوسع وتضمين بيانات التعريف ذات الصلة، مثل إصدار الخدمة والبيئة ومعلومات النشر. وهذا يضيف الوضوح ويساعد على شرح الأنماط والاتجاهات الملحوظة. أتمتة المراقبة: استخدم الأدوات والممارسات لأتمتة عمليات المراقبة، بما في ذلك تكوين قواعد التنبيه، والكشف عن الحالات الشاذة، والاستجابة للحوادث.

استخدم الأدوات والممارسات لأتمتة عمليات المراقبة، بما في ذلك تكوين قواعد التنبيه، والكشف عن الحالات الشاذة، والاستجابة للحوادث. تسهيل الوصول إلى بيانات المراقبة: شارك بيانات المراقبة ولوحات المعلومات مع الفريق بأكمله لتعزيز التعاون والفهم المشترك لأداء النظام وسلوكه.

شارك بيانات المراقبة ولوحات المعلومات مع الفريق بأكمله لتعزيز التعاون والفهم المشترك لأداء النظام وسلوكه. تطوير ممارسات المراقبة باستمرار: قم بمراجعة وضبط إعدادات المراقبة بانتظام مع تغير النظام ومتطلباته. اعتماد عقلية التحسين المستمر وتكييف استراتيجيات المراقبة استجابة لاحتياجات وأهداف العمل المتطورة.

تعد مراقبة الخدمات الصغيرة جانبًا لا غنى عنه لتشغيل التطبيقات الموزعة الحديثة، حيث أنها توفر الرؤية والرؤى اللازمة لضمان قدرة التطبيقات على تلبية المتطلبات المتغيرة باستمرار وتقديم القيمة لمستخدميها النهائيين. تعمل AppMaster ، باعتبارها منصة قوية no-code ، على تمكين المؤسسات من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء تستفيد من فوائد بنية الخدمات الصغيرة، مع توفير إمكانات المراقبة اللازمة لضمان نجاحها.