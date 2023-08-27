البرمجيات الوسيطة للخدمات الصغيرة

تشير البرامج الوسيطة للخدمات الصغيرة، في سياق بنية الخدمات الصغيرة، إلى مكونات البرامج الأساسية التي تتيح الاتصال والتفاعل السلس بين الخدمات الصغيرة الفردية ضمن بيئة تطبيقات موزعة ومعقدة في كثير من الأحيان. توفر البرامج الوسيطة نهجًا موحدًا ومتسقًا ومباشرًا لإدارة تعقيدات الخدمات الصغيرة والتنقل فيها، مما يسمح للمطورين بتحسين حلولهم البرمجية وضمان قابلية التوسع والموثوقية وقابلية الصيانة.

إن بنية الخدمات المصغرة هي منهجية تطوير برمجيات معتمدة على نطاق واسع وتركز على بناء التطبيقات كمجموعة من الخدمات الصغيرة والمترابطة بشكل غير محكم والقابلة للنشر بشكل مستقل. يعزز هذا الأسلوب المرونة والتسامح مع الأخطاء والتطور السريع، ولكنه يقدم أيضًا تحديات مختلفة مثل الاتصال بين الخدمات واكتشاف الخدمة وموازنة التحميل والتسامح مع الأخطاء. تساعد البرامج الوسيطة للخدمات الصغيرة على معالجة هذه المشكلات بفعالية وكفاءة. إنه بمثابة الغراء الذي يربط الخدمات الصغيرة ويضمن قابلية التشغيل البيني لها مع تقليل أثر التعقيد من جانب المطور.

يمكن تقسيم البرامج الوسيطة للخدمات الصغيرة إلى عدة فئات حسب وظائفها:

1. البرامج الوسيطة للمراسلة: تعمل مكونات البرامج هذه على تسهيل الاتصال غير المتزامن بين الخدمات الصغيرة عبر قوائم انتظار الرسائل والموضوعات وآليات الاشتراك في النشر الأخرى، مما يتيح فصل الخدمات وتحسين مرونة النظام. تتضمن أمثلة البرامج الوسيطة للمراسلة Apache Kafka وRabbitMQ وGoogle Cloud Pub/Sub.

2. بوابة API: تعمل بمثابة نقطة دخول واحدة للمستهلكين الخارجيين، وتعمل بوابة API على تبسيط الوصول إلى الخدمات الصغيرة من خلال توفير واجهة موحدة. وهو يتعامل عادةً مع مهام مثل توجيه الطلب، وموازنة التحميل، والمصادقة، وتحديد المعدل، وحماية الخدمات الفردية من الوصول المباشر للعميل وتقليل مساحة الثغرات الأمنية المحتملة. تشمل بوابات واجهة برمجة التطبيقات (API) الشهيرة Kong وApigee وAmazon API Gateway.

3. تسجيل الخدمة واكتشافها: مع العدد المتزايد باستمرار من الخدمات الصغيرة، يعد تتبع موقعها ومدى توفرها أمرًا بالغ الأهمية. تعمل سجلات الخدمة، مثل Consul وEtcd وNetflix Eureka، بمثابة مستودع مركزي لمثيلات الخدمة، التي تسجل معها عند بدء التشغيل. يمكن للخدمات الصغيرة الأخرى الاستعلام عن السجل للمثيلات المتاحة، مما يسمح لها بتحديد موقع بعضها البعض والتواصل مع بعضها البعض ديناميكيًا.

4. موازنات التحميل: تقوم موازنات التحميل بتوزيع حركة مرور التطبيقات الواردة عبر خدمات صغيرة متعددة، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد والتوفر العالي. وهذا يمنع الخدمات الفردية من أن تطغى عليها الطلب الزائد وتساعد في التعامل مع الأخطاء عن طريق توجيه حركة المرور تلقائيًا بعيدًا عن المثيلات غير المتاحة. تلعب موازنات التحميل، مثل HAProxy وNGINX وAmazon Elastic Load Balancer، دورًا حيويًا في قوة بنية الخدمات الصغيرة.

5. قواطع الدائرة: تُستخدم قواطع الدائرة، مثل Hystrix وSentinel، لتحسين تحمل الأخطاء في بيئة الخدمات الصغيرة عن طريق عزل حالات الفشل ومنع الأخطاء المتتالية. إنهم يراقبون مكالمات الخدمة ويطلقون استجابة بديلة في حالة اكتشاف فشل، مما يسمح للنظام بمواصلة العمل في حالة متدهورة بدلاً من إيقاف التشغيل بالكامل.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code ، تشتمل على العديد من الميزات المصممة للعمل بشكل متناغم مع بنيات الخدمات الصغيرة. توفر بيئة تطوير التطبيقات الخلفية الخاصة بها أدوات مرئية لإنشاء مخططات قاعدة البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST، بينما تدعم بيئة تطوير الواجهة الأمامية الخاصة بها إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول التفاعلية. يمكن للتطبيقات عديمة الحالة القابلة للتطوير بدرجة كبيرة والتي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster في مجموعات تقنيات Go وVue3 وKotlin/ SwiftUI أن تتفاعل بسهولة مع الخدمات الصغيرة عبر مكونات البرامج الوسيطة، وبالتالي تدعم التنفيذ الفعال لبنيات الخدمات الصغيرة.

من المهم أن نلاحظ أن البرمجيات الوسيطة للخدمات الصغيرة هي مشهد يتطور باستمرار، مع ظهور أدوات وتقنيات جديدة لمواجهة التحديات الفريدة لتطوير ونشر وإدارة التطبيقات القائمة على الخدمات الصغيرة. وبالتالي، يحتاج المطورون الذين يعتمدون ويستخدمون البرامج الوسيطة للخدمات الصغيرة إلى مواكبة أحدث التطورات لضمان بقاء تطبيقاتهم آمنة وقوية ومُحسّنة للأداء.

في الختام، تلعب البرامج الوسيطة للخدمات الصغيرة دورًا حاسمًا في تعزيز فعالية وقابلية التوسع في بنية الخدمات الصغيرة من خلال معالجة تحديات الاتصال واكتشاف الخدمة وموازنة التحميل والتسامح مع الأخطاء. إن منصة AppMaster no-code ، مع مجموعتها الشاملة من الأدوات لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، مجهزة جيدًا لدعم والاستفادة من قوة البرامج الوسيطة للخدمات الصغيرة لإنشاء حلول برمجية قابلة للتطوير وقابلة للصيانة ومرنة.