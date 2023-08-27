يعد النشر باللونين الأزرق والأخضر في الخدمات الصغيرة بمثابة إستراتيجية فعالة للغاية وشائعة وفعالة لإدارة الإصدار، وهي مصممة لتقليل وقت التوقف عن العمل والمخاطر أثناء تحديثات البرامج. لقد اكتسب اعتمادًا واسع النطاق بين المؤسسات الحديثة التي تستفيد من بنية الخدمات الصغيرة لتطوير ونشر تطبيقات البرامج المعقدة.

في جوهرها، تتضمن استراتيجية النشر باللونين الأزرق والأخضر إنشاء وصيانة بيئتين منفصلتين - الأزرق والأخضر - اللتين تستضيفان إصدارات متطابقة من التطبيق. طوال دورة حياة البرنامج، تكون إحدى البيئتين نشطة وتخدم طلبات المستخدم بينما تظل الأخرى خاملة. عندما يكون الإصدار الجديد جاهزًا للنشر، يتم طرحه أولاً في البيئة الخاملة. بمجرد نشر التحديث بنجاح واختباره بدقة، تصبح البيئة الخاملة نشطة، وتظل البيئة السابقة خاملة. ويضمن هذا الأسلوب أن يتمتع المستخدمون بانتقال سلس بين إصدارات التطبيق دون انقطاع الخدمة أو تدهور الأداء.

وفي سياق الخدمات الصغيرة، تعد استراتيجية النشر ذات اللون الأزرق والأخضر مفيدة بشكل خاص. تشجع بنية الخدمات الصغيرة على تقسيم التطبيقات إلى خدمات أصغر وغير مترابطة، كل منها مسؤول عن وظيفة محددة ويتم نشرها بشكل مستقل. يسمح هذا الأسلوب بزيادة السرعة والمرونة عند نشر الميزات الجديدة أو إصلاحات الأخطاء أو تحسينات الأداء. نظرًا لأنه يمكن إصدار كل خدمة وتحديثها ونشرها بشكل مستقل، يمكن تطبيق عمليات النشر ذات اللون الأزرق والأخضر على الخدمات الصغيرة الفردية، مما يضمن انتقالات سلسة للمستخدمين وتحكمًا أكبر لفرق التطوير.

إحدى الفوائد الرئيسية لاستراتيجية النشر باللونين الأزرق والأخضر في الخدمات الصغيرة هي تقليل مخاطر التوقف عن العمل. من خلال الحفاظ على بيئتين والتبديل بينهما أثناء التحديثات، يتم تقليل وقت توقف التطبيق أو تجنبه. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات التي تتطلب توفرًا عاليًا، حيث أن فترة التوقف القصيرة حتى يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة وفقدان الإنتاجية وانخفاض ثقة العملاء. وفقًا لتقرير عام 2019 الصادر عن معهد Ponemon وIBM، يبلغ متوسط ​​تكلفة التوقف غير المخطط له للمؤسسات حوالي 260,000 دولار أمريكي في الساعة، مما يجعل التوافر المستمر أولوية قصوى للعديد من الشركات.

علاوة على ذلك، تدعم عمليات النشر ذات اللون الأزرق والأخضر الإصدارات الأسرع والأكثر تكرارًا، حيث يمكن للمطورين طرح التحديثات على البيئة الخاملة واختبارها في بيئة تشبه الإنتاج دون التأثير على المستخدمين. وهذا يشجع ثقافة DevOps، مما يمكّن الفرق من تطوير البرامج واختبارها ونشرها بطريقة أكثر مرونة واستجابة. وجدت الأبحاث التي أجرتها DORA (أبحاث وتقييم DevOps) أن استخدام استراتيجيات مثل عمليات النشر باللون الأزرق والأخضر يرتبط بمستويات أعلى من أداء تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك فترات زمنية أقصر، وتكرار نشر أسرع، وانخفاض معدلات فشل التغيير.

وأخيرًا، توفر عمليات النشر ذات اللون الأزرق والأخضر إستراتيجية فعالة للتراجع في حالة ظهور مشكلات أثناء التحديث. نظرًا لأن الإصدار السابق من التطبيق يظل متاحًا في البيئة الخاملة، فإن الرجوع إليه في حالة حدوث مشكلات يعد عملية بسيطة. تعمل هذه الإمكانية على تقليل المخاطر المرتبطة بالتحديثات، مما يضمن حفاظ الشركات على جودة الخدمة واستقرارها.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، يؤدي استخدام عمليات النشر ذات اللون الأزرق والأخضر إلى تحسين الكفاءة والأداء العام للتطبيقات المبنية داخل النظام الأساسي. نظرًا لأنه يتم إنشاء التطبيقات بتوافق مع الويب والهاتف المحمول ويتم إنشاء REST API تلقائيًا، فإن استخدام إستراتيجية النشر ذات اللون الأزرق والأخضر يضمن الحد الأدنى من التعطيل للمستخدمين النهائيين ويبسط إدارة التحديثات. يتيح ذلك للشركات تقديم تطبيقات متطورة بتكاليف منخفضة، دون المساس بالجودة والأداء.

في الختام، تعد عمليات النشر باللونين الأزرق والأخضر إستراتيجية قوية وفعالة لإدارة تحديثات البرامج في بنيات الخدمات الصغيرة. من خلال تزويد الشركات بوقت توقف أقل، ودورات إصدار أسرع، وإمكانات قوية للتراجع، تساعد عمليات النشر ذات اللون الأزرق والأخضر على ضمان تجربة سلسة للمستخدم النهائي مع الحفاظ على السرعة والاستجابة التي تتطلبها فرق تطوير البرامج الحديثة. يمكن لـ AppMaster ، باعتبارها منصة شاملة no-code ، الاستفادة من هذه المزايا لتزويد الشركات بحل قابل للتطوير وموثوق وفعال لبناء التطبيقات ونشرها في عالم تطوير البرمجيات سريع التطور.