أفضل ممارسات الخدمات المصغرة

تشير أفضل ممارسات الخدمات الصغيرة إلى مجموعة من الإرشادات والمبادئ والأنماط التي تهدف إلى تمكين المؤسسات من تطوير وصيانة وتوسيع نطاق أنظمة برمجيات فعالة وموثوقة ونموذجية باستخدام بنية الخدمات الصغيرة. يؤدي تنفيذ أفضل الممارسات هذه إلى تعزيز التعاون بين الفرق، وتسريع تسليم البرامج، ويضمن تعزيز القدرة على التكيف مع متطلبات العمل المتغيرة. على وجه التحديد، في سياق الخدمات الصغيرة، تساعد أفضل الممارسات في تصميم وبناء وإدارة مكونات الخدمة الفردية، وكذلك في الحفاظ على اتساق النظام وأدائه بشكل عام.

يتضمن أحد المبادئ الأساسية لأفضل ممارسات الخدمات الصغيرة تحليل التطبيقات المتجانسة إلى خدمات أصغر حجمًا ومستقلة ومترابطة بشكل غير محكم. تتضمن كل خدمة قدرة أو مجال عمل محدد ويمكن تطويرها ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل. وهذا يعزز مبدأ المسؤولية الفردية (SRP) ويسهل الفصل الأفضل بين الاهتمامات بين فرق التطوير، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المرونة ووقت أسرع للوصول إلى السوق.

جانب آخر مهم من أفضل ممارسات الخدمات الصغيرة يتضمن اعتماد نهج التصميم المبني على المجال (DDD). يستلزم ذلك خدمات النمذجة بناءً على متطلبات العمل الواقعية والسعي للحفاظ على سلامة المجال من خلال تحديد المجاميع وكائنات القيمة والكيانات التي تنتمي إلى سياق محدد محدد. يساعد اعتماد DDD في تحقيق توافق أفضل بين فرق العمل والفرق الفنية، وتعزيز الفهم المشترك للمجال، وتقليل الاقتران بين الخدمات.

يعد إنشاء خدمات عديمة الحالة وذات حالة أمرًا ضروريًا لتحقيق قابلية التوسع والتسامح مع الأخطاء في بنية الخدمات الصغيرة. لا تحتفظ الخدمات عديمة الحالة بأي معلومات خاصة بالمستخدم وتعالج كل طلب بشكل مستقل، مما يتيح التوسع الأفقي بسهولة. تدير الخدمات ذات الحالة حالات المستخدم وجلساته، وهي بشكل عام أكثر استهلاكًا للموارد. من خلال إنشاء خدمات عديمة الحالة حيثما كان ذلك ممكنًا واستخدام الخدمات ذات الحالة بشكل انتقائي، يمكن للمؤسسات تحقيق التوازن الفعال بين الأداء وقابلية التوسع واستخدام الموارد عبر تطبيقات الخدمات الصغيرة الخاصة بها.

إحدى أفضل الممارسات الحاسمة في مجال الخدمات الصغيرة هي ضمان تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) وأنماط الاتصال المناسبة. يتضمن ذلك تصميم واجهات برمجة تطبيقات بديهية ومتسقة وإصدارية للكشف عن وظائف الخدمات الفردية. يعد اعتماد بروتوكولات الاتصال القياسية مثل REST أو gRPC، واستخدام البنى القائمة على الرسائل مثل أنظمة النشر والاشتراك أو الأنظمة المستندة إلى الأحداث، أمرًا ضروريًا لتسهيل الاتصال الموثوق والفعال بين الخدمات الصغيرة.

يعد التعامل مع البيانات بشكل صحيح واستمرارية البيانات جانبًا مهمًا لأفضل ممارسات الخدمات الصغيرة. يجب أن يكون لكل خدمة مخزن بيانات خاص بها، مما يضمن استقلالية البيانات ويلغي الحاجة إلى مشاركة قواعد البيانات بين خدمات متعددة. يمكن أيضًا أن يساعد تنفيذ مصادر الأحداث وفصل مسؤولية استعلام الأوامر (CQRS) وأنماط إدارة البيانات الأخرى في تحسين موثوقية النظام واتساقه بشكل عام.

من أفضل الممارسات الأخرى في هندسة الخدمات الصغيرة هو تنفيذ آليات فعالة لاكتشاف الخدمة وتسجيلها وموازنة التحميل. يتيح اكتشاف الخدمة للخدمات الصغيرة تحديد موقع بعضها البعض والتواصل معها من خلال سجل مركزي أو نظام موزع، بينما تضمن موازنة التحميل التوزيع الأمثل للطلبات بين مثيلات الخدمة المتعددة.

تعد المراقبة والتسجيل والتتبع من أفضل الممارسات الأساسية للحفاظ على صحة تطبيقات الخدمات الصغيرة وأدائها وأمنها. إن تنفيذ حلول التسجيل المركزية ومراقبة مقاييس الأداء الرئيسية واستخدام أدوات التتبع الموزعة يمكّن المطورين وفرق العمليات من تشخيص المشكلات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بكفاءة في الأنظمة البيئية المعقدة للخدمات الصغيرة.

يعد الحفاظ على ممارسات أمنية قوية أمرًا حيويًا في بنيات الخدمات الصغيرة. تركز أفضل ممارسات الأمان على ضمان الاتصال الآمن بين الخدمات، وتنفيذ آليات المصادقة والترخيص المناسبة، واستخدام بوابات واجهة برمجة التطبيقات (API) لفرض سياسات الأمان. بالإضافة إلى ذلك، يعد الالتزام بمبدأ الامتياز الأقل أمرًا ضروريًا لتقليل احتمالية الحركة الجانبية غير المرغوب فيها داخل النظام في حالة حدوث خرق.

يعد تبني ممارسات DevOps وخطوط التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) أمرًا بالغ الأهمية لأتمتة وتبسيط تطوير تطبيقات الخدمات الصغيرة واختبارها ونشرها. وهذا يعزز ثقافة التعاون، ويقلل من التدخل اليدوي، ويضمن حلقات ردود الفعل السريعة، مما يؤدي إلى تسريع تسليم البرامج وتطبيقات ذات جودة أعلى.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تجسد تنفيذ أفضل ممارسات الخدمات الصغيرة في عملية تطوير التطبيقات. من خلال إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints برمجة التطبيقات (API) بشكل مرئي، ودمجها بسلاسة مع تطبيقات الواجهة الأمامية، يمكّن AppMaster المطورين من إنشاء تطبيقات خدمات صغيرة قابلة للتطوير وموثوقة وقابلة للصيانة بسهولة نسبية. علاوة على ذلك، فإن قدرة النظام الأساسي على إنشاء كود المصدر، والثنائيات القابلة للتنفيذ، وحاويات الإرساء، بالإضافة إلى دعم قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql، تؤكد التزامها بتبني أفضل ممارسات الخدمات الصغيرة لتقديم حلول برمجية عالية الكفاءة وفعالة من حيث التكلفة.