hands ico تنمو مع AppMaster.
كن شريكنا right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

أفضل ممارسات الخدمات المصغرة

Aug 27, 2023

تشير أفضل ممارسات الخدمات الصغيرة إلى مجموعة من الإرشادات والمبادئ والأنماط التي تهدف إلى تمكين المؤسسات من تطوير وصيانة وتوسيع نطاق أنظمة برمجيات فعالة وموثوقة ونموذجية باستخدام بنية الخدمات الصغيرة. يؤدي تنفيذ أفضل الممارسات هذه إلى تعزيز التعاون بين الفرق، وتسريع تسليم البرامج، ويضمن تعزيز القدرة على التكيف مع متطلبات العمل المتغيرة. على وجه التحديد، في سياق الخدمات الصغيرة، تساعد أفضل الممارسات في تصميم وبناء وإدارة مكونات الخدمة الفردية، وكذلك في الحفاظ على اتساق النظام وأدائه بشكل عام.

يتضمن أحد المبادئ الأساسية لأفضل ممارسات الخدمات الصغيرة تحليل التطبيقات المتجانسة إلى خدمات أصغر حجمًا ومستقلة ومترابطة بشكل غير محكم. تتضمن كل خدمة قدرة أو مجال عمل محدد ويمكن تطويرها ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل. وهذا يعزز مبدأ المسؤولية الفردية (SRP) ويسهل الفصل الأفضل بين الاهتمامات بين فرق التطوير، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المرونة ووقت أسرع للوصول إلى السوق.

جانب آخر مهم من أفضل ممارسات الخدمات الصغيرة يتضمن اعتماد نهج التصميم المبني على المجال (DDD). يستلزم ذلك خدمات النمذجة بناءً على متطلبات العمل الواقعية والسعي للحفاظ على سلامة المجال من خلال تحديد المجاميع وكائنات القيمة والكيانات التي تنتمي إلى سياق محدد محدد. يساعد اعتماد DDD في تحقيق توافق أفضل بين فرق العمل والفرق الفنية، وتعزيز الفهم المشترك للمجال، وتقليل الاقتران بين الخدمات.

يعد إنشاء خدمات عديمة الحالة وذات حالة أمرًا ضروريًا لتحقيق قابلية التوسع والتسامح مع الأخطاء في بنية الخدمات الصغيرة. لا تحتفظ الخدمات عديمة الحالة بأي معلومات خاصة بالمستخدم وتعالج كل طلب بشكل مستقل، مما يتيح التوسع الأفقي بسهولة. تدير الخدمات ذات الحالة حالات المستخدم وجلساته، وهي بشكل عام أكثر استهلاكًا للموارد. من خلال إنشاء خدمات عديمة الحالة حيثما كان ذلك ممكنًا واستخدام الخدمات ذات الحالة بشكل انتقائي، يمكن للمؤسسات تحقيق التوازن الفعال بين الأداء وقابلية التوسع واستخدام الموارد عبر تطبيقات الخدمات الصغيرة الخاصة بها.

إحدى أفضل الممارسات الحاسمة في مجال الخدمات الصغيرة هي ضمان تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) وأنماط الاتصال المناسبة. يتضمن ذلك تصميم واجهات برمجة تطبيقات بديهية ومتسقة وإصدارية للكشف عن وظائف الخدمات الفردية. يعد اعتماد بروتوكولات الاتصال القياسية مثل REST أو gRPC، واستخدام البنى القائمة على الرسائل مثل أنظمة النشر والاشتراك أو الأنظمة المستندة إلى الأحداث، أمرًا ضروريًا لتسهيل الاتصال الموثوق والفعال بين الخدمات الصغيرة.

يعد التعامل مع البيانات بشكل صحيح واستمرارية البيانات جانبًا مهمًا لأفضل ممارسات الخدمات الصغيرة. يجب أن يكون لكل خدمة مخزن بيانات خاص بها، مما يضمن استقلالية البيانات ويلغي الحاجة إلى مشاركة قواعد البيانات بين خدمات متعددة. يمكن أيضًا أن يساعد تنفيذ مصادر الأحداث وفصل مسؤولية استعلام الأوامر (CQRS) وأنماط إدارة البيانات الأخرى في تحسين موثوقية النظام واتساقه بشكل عام.

من أفضل الممارسات الأخرى في هندسة الخدمات الصغيرة هو تنفيذ آليات فعالة لاكتشاف الخدمة وتسجيلها وموازنة التحميل. يتيح اكتشاف الخدمة للخدمات الصغيرة تحديد موقع بعضها البعض والتواصل معها من خلال سجل مركزي أو نظام موزع، بينما تضمن موازنة التحميل التوزيع الأمثل للطلبات بين مثيلات الخدمة المتعددة.

تعد المراقبة والتسجيل والتتبع من أفضل الممارسات الأساسية للحفاظ على صحة تطبيقات الخدمات الصغيرة وأدائها وأمنها. إن تنفيذ حلول التسجيل المركزية ومراقبة مقاييس الأداء الرئيسية واستخدام أدوات التتبع الموزعة يمكّن المطورين وفرق العمليات من تشخيص المشكلات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بكفاءة في الأنظمة البيئية المعقدة للخدمات الصغيرة.

يعد الحفاظ على ممارسات أمنية قوية أمرًا حيويًا في بنيات الخدمات الصغيرة. تركز أفضل ممارسات الأمان على ضمان الاتصال الآمن بين الخدمات، وتنفيذ آليات المصادقة والترخيص المناسبة، واستخدام بوابات واجهة برمجة التطبيقات (API) لفرض سياسات الأمان. بالإضافة إلى ذلك، يعد الالتزام بمبدأ الامتياز الأقل أمرًا ضروريًا لتقليل احتمالية الحركة الجانبية غير المرغوب فيها داخل النظام في حالة حدوث خرق.

يعد تبني ممارسات DevOps وخطوط التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) أمرًا بالغ الأهمية لأتمتة وتبسيط تطوير تطبيقات الخدمات الصغيرة واختبارها ونشرها. وهذا يعزز ثقافة التعاون، ويقلل من التدخل اليدوي، ويضمن حلقات ردود الفعل السريعة، مما يؤدي إلى تسريع تسليم البرامج وتطبيقات ذات جودة أعلى.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تجسد تنفيذ أفضل ممارسات الخدمات الصغيرة في عملية تطوير التطبيقات. من خلال إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints برمجة التطبيقات (API) بشكل مرئي، ودمجها بسلاسة مع تطبيقات الواجهة الأمامية، يمكّن AppMaster المطورين من إنشاء تطبيقات خدمات صغيرة قابلة للتطوير وموثوقة وقابلة للصيانة بسهولة نسبية. علاوة على ذلك، فإن قدرة النظام الأساسي على إنشاء كود المصدر، والثنائيات القابلة للتنفيذ، وحاويات الإرساء، بالإضافة إلى دعم قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql، تؤكد التزامها بتبني أفضل ممارسات الخدمات الصغيرة لتقديم حلول برمجية عالية الكفاءة وفعالة من حيث التكلفة.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
أطر عمل الخدمات المصغرة اختبار وحدة الخدمات المصغرة اكتشاف الخدمة الخدمات الصغيرة المعتمدة على الأحداث السياق المحدود العمارة المتجانسة النشر باللونين الأزرق والأخضر في الخدمات الصغيرة بوابة الخدمات المصغرة تحويل الخدمات المصغرة تنسيق الخدمات المصغرة شبكة الخدمة عمليات الخدمات المصغرة (Ops) مراقبة الخدمات المصغرة نشر الخدمات المصغرة نشر كناري في الخدمات الصغيرة نقطة نهاية الخدمات المصغرة

المنشورات ذات الصلة

كيف أحدث السحب والإفلات ثورة في التعليم والتعلم الإلكتروني
date Sep 05, 2023 clock 7 دقيقة
كيف أحدث السحب والإفلات ثورة في التعليم والتعلم الإلكتروني
اكتشف كيف أحدثت تقنية السحب والإفلات ثورة في التعليم والتعلم الإلكتروني، وتعزيز الإبداع وتحسين تجربة المستخدم.
App Builder
تحديد وقياس وإدارة الديون الفنية
date Sep 05, 2023 clock 8 دقيقة
تحديد وقياس وإدارة الديون الفنية
فهم مفهوم الدين الفني وتأثيره على المشاريع البرمجية وأفضل الممارسات لقياسه وإدارته بشكل فعال.
Software No-code Productivity
إنشاء أول تطبيق بدون تعليمات برمجية باستخدام REST API Integration
date Sep 05, 2023 clock 8 دقيقة
إنشاء أول تطبيق بدون تعليمات برمجية باستخدام REST API Integration
تعرف على كيفية إنشاء أول تطبيق بدون تعليمات برمجية باستخدام تكامل REST API باستخدام منصة تطوير مرئية مثل AppMaster، دون أي معرفة مسبقة بالبرمجة.
No-code API App Builder
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة