هندسة الخدمات المصغرة

هندسة الخدمات الدقيقة هي نموذج من هندسة البرمجيات، الذي يركز على هيكلة تطبيقات البرمجيات المعقدة كمكونات معيارية، مترابطة بشكل فضفاض وقابلة للنشر بشكل مستقل تسمى الخدمات الصغيرة. يدعو هذا النهج إلى تطوير وصيانة أنظمة البرمجيات كمجموعة من الوحدات الصغيرة التي يمكن صيانتها بشكل مستقل والتي تتوافق مع قدرات الأعمال الفردية. يساعد هذا الهيكل المعياري فرق تطوير البرمجيات على معالجة التعقيدات التي يمكن أن تنشأ مع تطور التطبيق وتوسيع نطاقه، مما يمكّنهم من إنشاء كل خدمة صغيرة واختبارها ونشرها بشكل مستقل، مما يضمن التسليم المستمر وتقليل وقت طرح الميزات الجديدة في السوق. علاوة على ذلك، تسهل الخدمات الصغيرة عزل الأخطاء، مما يسهل تشخيص المشكلات وإصلاحها داخل المكونات الفردية، دون التأثير على وظائف النظام بشكل عام.

لقد اكتسب مفهوم الخدمات الصغيرة اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل ظهور الحوسبة السحابية الأصلية، والحاويات، وانتشار ممارسات Agile وDevOps. وفقًا لاستطلاع O'Reilly لعام 2020، أفاد 77% من المشاركين أن مؤسساتهم اعتمدت الخدمات الصغيرة، ويعتقد 92% أن الخدمات الصغيرة قد حققت توقعاتهم. هذه الشعبية المتزايدة مدفوعة بالحاجة إلى تطوير البرمجيات ونشرها بسرعة، والقدرة على توسيع نطاق التطبيقات لتلبية طلبات المستخدمين المتزايدة، مع الحفاظ على درجة عالية من الموثوقية والمرونة وسرعة الحركة.

في بنية الخدمات الصغيرة، تم تصميم كل خدمة صغيرة لأداء وظيفة محددة، مع الالتزام بمبدأ المسؤولية الفردية (SRP). يتضمن هذا غالبًا تقسيم وظائف التطبيق إلى مجالات أعمال صغيرة يمكن التحكم فيها، حيث يمكن لكل خدمة صغيرة أن تتطور وتوسع وتنتشر بشكل مستقل عن الخدمات الأخرى. تتواصل الخدمات الصغيرة مع بعضها البعض باستخدام بروتوكولات خفيفة الوزن وحيادية اللغة مثل RESTful APIs عبر HTTP، أو الاتصال القائم على الرسائل باستخدام قوائم انتظار الرسائل، أو البنى المبنية على الأحداث باستخدام حافلات الأحداث. يتيح هذا الفصل للمطورين اختيار التقنيات ولغات البرمجة والأطر الأكثر ملاءمة لكل خدمة صغيرة بناءً على متطلباتها المحددة، وبالتالي تعزيز البرمجة متعددة اللغات وتعزيز الابتكار.

علاوة على ذلك، يمكن للخدمات الصغيرة الاستفادة من تقنيات النقل بالحاويات مثل Docker ومنصات التنسيق مثل Kubernetes لزيادة تعزيز الوحدات النمطية وقابلية التوسع والكفاءة التشغيلية. تقوم الحاويات بتجميع خدمة صغيرة مع تبعياتها، مما يسمح بعمليات نشر متسقة وقابلة للتكرار عبر بيئات متعددة. يقوم Kubernetes بأتمتة نشر الحاويات وتوسيع نطاقها وإدارتها، مما يسهل صيانة ومراقبة التطبيقات المعقدة القائمة على الخدمات الصغيرة.

تشمل فوائد بنية الخدمات الصغيرة تحسين سرعة الحركة وقابلية التوسع والنمطية. ومع ذلك، مع هذه المزايا تأتي بعض التحديات، مثل زيادة التعقيد، والنفقات التشغيلية، والحاجة إلى أدوات قوية للرصد والملاحظة. يتطلب التبني الناجح لهذه البنية فهمًا سليمًا لمبادئها، إلى جانب الأدوات المناسبة والبنية التحتية والثقافة التنظيمية.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن أن تكون بنية الخدمات الصغيرة مفيدة لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير ومعيارية وقابلة للصيانة. نظرًا للنهج التعريفي القائم على التصميم لـ AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة التطبيقات بشكل مرئي، بالإضافة إلى واجهات المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، مما يضمن إمكانية تطوير كل مكون ونشره وصيانته بشكل مستقل. تدعم هذه الأداة القوية no-code نطاقًا واسعًا من سيناريوهات تطوير التطبيقات، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة، مع الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل Go وVue3 وKotlin و SwiftUI لتقديم تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير.

يتيح AppMaster تطويرًا سريعًا وفعالاً من حيث التكلفة للتطبيقات، مما يزيل الديون التقنية عن طريق إنشاء تطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات. هذا النهج، جنبًا إلى جنب مع الفوائد المتأصلة في بنية الخدمات الصغيرة، يجعله حلاً مثاليًا لتصميم وبناء ونشر حلول برمجية حديثة ونموذجية وقابلة للتطوير يمكنها تلبية احتياجات بيئة الأعمال سريعة التطور وسريعة الوتيرة اليوم.