في السياق المعماري للخدمات الصغيرة، يشير مصطلح "السياق المحدود" إلى حدود محددة بوضوح داخل نظام البرنامج الذي يتضمن مجموعة محددة من المفاهيم والكيانات والوظائف ذات الصلة من أجل تصميم مجال فرعي متميز داخل مجال التطبيق الأكبر. يعمل هذا الأسلوب على تحسين قابلية الصيانة وقابلية التوسع وإعادة استخدام مكونات البرامج، مما يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات عالية الجودة بشكل أكثر كفاءة.

يلعب السياق المحدود دورًا محوريًا في تصميم الأنظمة وفقًا لمبادئ التصميم المستند إلى المجال (DDD)، وهو نهج لتطوير البرمجيات يركز على استخدام نماذج خاصة بالمجال لتحديد المكونات المختلفة لبنية البرنامج. من خلال فهم مفاهيم المجال الأساسي للتطبيق والعلاقات المتبادلة بينها، يمكن للمطورين تصميم نماذج للسياقات المحدودة لمنع الاقتران غير المرغوب فيه بين النطاقات الفرعية المختلفة. ويضمن هذا الفصل أن كل سياق يعمل بشكل مستقل، مع التركيز على حل مشكلة معينة ضمن نطاق المشكلة الشاملة دون أن يتأثر سلبًا بالتعديلات الخارجية.

تعمل AppMaster ، وهي منصة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، على الاستفادة من مفهوم السياق المحدود لتسهيل التكامل السلس للخدمات الصغيرة مع الحفاظ على الفصل المناسب بين الاهتمامات. يسمح هذا النهج للمطورين على النظام الأساسي بنمذجة وتصميم وتنفيذ منطق الأعمال المعقد بكفاءة عبر مكونات التطبيقات المختلفة، مما يضمن الأداء القوي وقابلية التوسع للتطبيقات على مستوى المؤسسة.

في عالم الخدمات الصغيرة، يمكن اعتبار السياق المحدود بمثابة وحدة مستقلة ضمن بنية التطبيق التي تمثل نطاقًا فرعيًا معينًا، وتغليف منطقه وبياناته ورسائله الفريدة. وبالتالي، يمكن تعيين كل خدمة صغيرة على واحد أو أكثر من السياقات المحدودة، والتي تفصل مسؤوليات الخدمات المختلفة، وتمكنها من التطور بشكل مستقل. ومن خلال هذه السياقات المعزولة، يمكن للمطورين التركيز على القدرات الأساسية لكل خدمة صغيرة، وفصلها عن اهتمامات المكونات الأخرى. تساعد هذه المواءمة بين السياقات المحدودة والخدمات الصغيرة على توزيع منطق الأعمال الإجمالي بشكل أفضل، مما يقلل من تعقيد التطوير والصيانة للتطبيق.

يتضمن إنشاء سياقات محددة عدة اعتبارات أساسية، بما في ذلك:

فهم المجال: يعد الفهم الشامل لمجال التطبيق الأساسي أمرًا بالغ الأهمية، والذي يتضمن تحديد المجالات الفرعية ذات الصلة، ونمذجة العلاقات بين كيانات المجال، بالإضافة إلى تحديد قواعد وعمليات العمل المرتبطة بها.

الفهم الشامل لمجال التطبيق الأساسي أمرًا بالغ الأهمية، والذي يتضمن تحديد المجالات الفرعية ذات الصلة، ونمذجة العلاقات بين كيانات المجال، بالإضافة إلى تحديد قواعد وعمليات العمل المرتبطة بها. رسم خرائط السياق: يعد تحديد الحدود والعلاقات بين السياقات المحدودة والخدمات الصغيرة المختلفة أمرًا ضروريًا لضمان التعاون الفعال والحفاظ على الفصل بين الاهتمامات. يتضمن تعيين السياق تحديد الكيانات المشتركة وآليات الترجمة المستخدمة عند التفاعل مع السياقات الأخرى.

يعد تحديد الحدود والعلاقات بين السياقات المحدودة والخدمات الصغيرة المختلفة أمرًا ضروريًا لضمان التعاون الفعال والحفاظ على الفصل بين الاهتمامات. يتضمن تعيين السياق تحديد الكيانات المشتركة وآليات الترجمة المستخدمة عند التفاعل مع السياقات الأخرى. أنماط الاتصال: غالبًا ما تتواصل السياقات المحدودة مع بعضها البعض لمزامنة حالاتها ومشاركة البيانات. يمكن استخدام العديد من أنماط الاتصال، مثل الاستجابة للطلب، أو المستند إلى الحدث، أو تكرار البيانات، لإنشاء اتصال فعال بين هذه السياقات المعزولة.

غالبًا ما تتواصل السياقات المحدودة مع بعضها البعض لمزامنة حالاتها ومشاركة البيانات. يمكن استخدام العديد من أنماط الاتصال، مثل الاستجابة للطلب، أو المستند إلى الحدث، أو تكرار البيانات، لإنشاء اتصال فعال بين هذه السياقات المعزولة. استراتيجيات التكامل: يضمن اعتماد استراتيجيات التكامل المتسقة والموثوقة الأداء السلس للنظام القائم على الخدمات الصغيرة والمصمم باستخدام السياقات المحدودة. تتضمن هذه الاستراتيجيات بوابات واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو وسطاء الرسائل، أو شبكات الخدمة، التي تسهل التفاعلات السلسة بين الخدمات الصغيرة لتحقيق النتائج المرجوة.

وكمثال ملموس، فكر في تطبيق التجارة الإلكترونية الذي يحتوي على أنظمة فرعية مستقلة متعددة، مثل إدارة المخزون، ومعالجة الطلبات، وإدارة علاقات العملاء. يمكن تصميم كل من هذه الأنظمة الفرعية كسياقات محددة منفصلة، ​​وتغليف منطق وبيانات المجال الخاص بها، وتنفيذها باستخدام الخدمات الصغيرة. من خلال الالتزام بمبادئ السياق المحدود والخدمات الصغيرة، يمكن للمطورين إنشاء حلول برمجية معيارية للغاية وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة تلبي احتياجات الأعمال المختلفة بكفاءة.

تدعم منصة AppMaster القوية no-code تصميم التطبيقات وتطويرها ونشرها استنادًا إلى مبادئ السياق المحدود والخدمات الصغيرة. تتيح الأدوات والقوالب المرئية الخاصة بالمنصة إمكانية الإنشاء والتكامل السلس للمكونات المختلفة، مما يسمح للمطورين ببناء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير بكفاءة عبر منصات متعددة. بفضل نهج AppMaster الفريد لإنشاء التطبيقات من الصفر في كل مرة تتغير فيها المتطلبات، يمكن للمطورين تكييف تطبيقاتهم وتعديلها بسهولة دون تراكم الديون الفنية أو التأثير سلبًا على الأداء العام للنظام. بغض النظر عن حجم التطبيق أو تعقيده، يعمل AppMaster على تمكين المستخدمين من إنشاء حلول برمجية عالية الجودة بطريقة فعالة من حيث التكلفة وفعالة.