يشير مخطط الخدمات المصغرة، في سياق تطوير البرامج وهندستها، إلى إطار تصميم شامل لإنشاء ونشر وإدارة التطبيقات المستندة إلى الخدمات الصغيرة القابلة للتطوير والصيانة. الخدمات الصغيرة هي منهجية لتطوير البرمجيات تقوم ببناء التطبيقات كمجموعة من الخدمات المترابطة بشكل غير محكم والقابلة للنشر بشكل مستقل والتي تتواصل مع بعضها البعض باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المحددة جيدًا. من خلال الاستفادة من مخطط الخدمات الصغيرة، يمكن للمؤسسات تبسيط عملية التطوير، وتعزيز سرعة وقابلية التوسع لتطبيقاتها، وضمان التكامل السلس بين المكونات المختلفة للنظام. يعد هذا النهج مناسبًا بشكل خاص لتطوير التطبيقات المعقدة والمتطورة وعالية التحميل في بيئات المؤسسات الحديثة.

يشمل مخطط الخدمات الصغيرة العديد من الجوانب الرئيسية، بما في ذلك الأنماط المعمارية وأفضل الممارسات ومنهجيات التطوير ومجموعة من الأدوات والتقنيات التي تتيح إنشاء وإدارة التطبيقات المستندة إلى الخدمات الصغيرة بشكل سلس. تتمثل الأهداف الأساسية لاعتماد مخطط الخدمات المصغرة في تقليل تعقيد تطوير البرامج، وزيادة سرعة الحل البرمجي وقابليته للتكيف، وتحسين مرونة النظام بشكل عام، وإتاحة وقت أسرع للتسويق للميزات والتحسينات الجديدة.

أحد الأنماط المعمارية الأساسية لمخطط الخدمات الصغيرة هو تحليل التطبيق إلى مجموعة من الخدمات الدقيقة القابلة للنشر بشكل مستقل والتي يتم تنظيمها حول وظائف أو قدرات عمل محددة. كل خدمة مسؤولة عن شريحة مميزة من وظائف التطبيق، والتي تتضمن البيانات المقابلة والمنطق وواجهات برمجة التطبيقات. يعزز هذا النهج فصل الاهتمامات، وتفكيك التطبيقات المتجانسة، ويمكّن المؤسسات من اعتماد عملية تطوير أكثر مرونة من خلال السماح للفرق الفردية بتطوير خدماتها ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل.

لتسهيل الاتصال بين الخدمات الصغيرة، يدعو مخطط الخدمات الصغيرة إلى استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المحددة جيدًا والمستقلة عن النظام الأساسي. عادةً، تعتمد واجهات برمجة التطبيقات هذه على بروتوكولات متوافقة مع معايير الصناعة مثل REST أو gRPC وتستخدم JSON أو XML لتسلسل البيانات. ومن خلال الالتزام بعقد واجهة برمجة التطبيقات (API) الموحد، يمكن تطوير الخدمات الصغيرة بلغات وتقنيات برمجة مختلفة، مما يضمن إمكانية التشغيل البيني السلس مع السماح للفرق باختيار أفضل الأدوات التي تناسب احتياجاتهم الخاصة.

فيما يتعلق بمنهجيات التطوير، يؤكد مخطط الخدمات الصغيرة على أهمية التكامل المستمر (CI) وخطوط النشر المستمر (CD)، التي تتيح حلقات ردود الفعل السريعة، وتحسين جودة البرامج، وتسريع إصدار الميزات الجديدة. تعمل خطوط أنابيب CI/CD على أتمتة عملية بناء الخدمات الصغيرة واختبارها ونشرها، مما يضمن التحقق من صحتها باستمرار وتكاملها مع النظام العام. علاوة على ذلك، يشجع هذا النهج على اعتماد ممارسات مثل التطوير القائم على الاختبار (TDD)، والاختبار الآلي، والتسجيل والمراقبة الشاملة، مما يساهم في موثوقية النظام بشكل عام وقابلية صيانته.

ويؤكد مخطط الخدمات المصغرة أيضًا على أهمية اعتماد مجموعة من الأدوات والتقنيات المناسبة لتنفيذ وإدارة التطبيقات القائمة على الخدمات المصغرة. يتضمن ذلك منصات الحاويات (مثل Docker)، وأدوات التنسيق (مثل Kubernetes)، وتقنيات شبكة الخدمة (مثل Istio)، وبوابات API، التي تتيح مجتمعة اتصالاً قويًا وآمنًا وفعالاً بين الخدمات الصغيرة. علاوة على ذلك، من الشائع استخدام خدمات البنية التحتية السحابية لنشر الخدمات الصغيرة وتوسيع نطاقها، مع الاستفادة من توفير الموارد عند الطلب والمرونة الكامنة التي توفرها المنصات السحابية الحديثة.

تتوافق AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، بشكل مثالي مع مبادئ Microservices Blueprint، مما يتيح التطوير السريع ونشر حلول البرامج القابلة للتطوير والتي يمكن صيانتها بسهولة. بفضل أدوات التصميم المرئي القوية، يتيح AppMaster للعملاء إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST ومكونات واجهة المستخدم لتطبيقاتهم، مما يعزز تطوير التطبيقات التفاعلية بالكامل والغنية بالميزات. من خلال الاستفادة من Microservices Blueprint، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية باستخدام تقنيات وأطر عمل متوافقة مع معايير الصناعة، مثل Go وVue3 وKotlin وJetBrains Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، مما يحقق قابلية تطوير وأداء رائعين.

يقلل نهج AppMaster في تطوير التطبيقات بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لبناء وصيانة التطبيقات في بنية قائمة على الخدمات الصغيرة، مما يجعله مرجعًا لا يقدر بثمن وأداة لمطوري البرامج والمهندسين المعماريين والمنظمات التي تسعى إلى احتضان مزايا تطوير البرمجيات الحديثة المنهجيات. بفضل أدوات التصميم الشاملة والبديهية، والتطبيقات القوية التي تم إنشاؤها، والالتزام بمبادئ مخطط الخدمات الصغيرة، تعمل AppMaster على تمكين الشركات من جميع الأحجام من تطوير ونشر وتوسيع نطاق حلولها البرمجية بطريقة سريعة ورشيقة وفعالة من حيث التكلفة. ضمان الابتكار المستمر والميزة التنافسية في المشهد الرقمي سريع الخطى اليوم.