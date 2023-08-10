سير العمل بلا كود </ h2>

تشير مهام سير العمل No-Code إلى عملية بناء وإدارة ونشر التطبيقات وحلول البرامج دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية التقليدية. يتم تنفيذ مهام سير العمل هذه عادةً من خلال منصات متخصصة ، مثل AppMaster ، التي تدمج الأدوات المتقدمة للخلفية والويب وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول. بدلاً من الاعتماد على الترميز اليدوي ، تستفيد تدفقات العمل بدون رمز من بيئات التطوير المرئي التي تجرد تعقيد تطوير البرامج وتمكن المستخدمين من إنشاء التطبيقات من خلال واجهة السحب والإفلات وأنماط التصميم المستندة إلى المخطط والمكونات low-code. يعمل هذا النهج على تسريع تطوير التطبيقات ، وتقليل التكاليف ، والسماح للمستخدمين غير التقنيين بإنشاء حلول برمجية شاملة مصممة وفقًا لمتطلباتهم الخاصة.

وفقًا للدراسات الحديثة ، من المتوقع أن يصل سوق منصات التطوير no-code إلى 45.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 ، مما يمثل معدل نمو سنوي مركب يقارب 28.1٪ اعتبارًا من عام 2018. يوضح التوسع السريع في هذا السوق الطلب المتزايد على منصات التطوير سهلة الاستخدام والتي تسريع الابتكار مع تقليل الحواجز التقنية المرتبطة غالبًا بتطوير البرامج التقليدية. تتيح تدفقات العمل No-code للشركات من جميع الأحجام التغلب على هذه الحواجز وبناء حلول برمجية شاملة دون الاستعانة بفريق تطوير مخصص أو الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع التطوير ، مما يؤدي غالبًا إلى زيادة التكاليف وأوجه القصور والديون الفنية.

تكمن إحدى الفوائد الرئيسية لعمليات سير العمل no-code في قدرتها على أتمتة العمليات الخلفية. تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster على تمكين المستخدمين من إنشاء نماذج بيانات بصريًا (مخطط قاعدة البيانات) وصياغة منطق الأعمال باستخدام عمليات الأعمال (BPs) من خلال مصمم BP المرئي. تحدد BPs المنطق الأساسي لمكون تطبيق معين ، مما يضمن إمكانية إجراء التغييرات على قواعد العمل أو المتطلبات بسرعة وسهولة دون إعادة ترميز واسعة النطاق. يعمل AppMaster على تبسيط إدارة الواجهة الخلفية بشكل أكبر من خلال إنشاء endpoints REST API و WebSocket Secure (WSS) ، مما يسهل الاتصال بين الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيق.

كما أصبح تطوير الواجهة الأمامية أكثر سهولة من خلال عمليات سير العمل no-code. يمكن تصميم تطبيقات الويب باستخدام واجهات drag-and-drop وتخصيصها على مستوى المكون عن طريق إنشاء منطق عمل لكل عنصر باستخدام Web BP Designer. وبالمثل ، تستفيد تطبيقات الهاتف المحمول من تصميم واجهة المستخدم drag-and-drop ومصمم Mobile BP لتصميم منطق خاص بالمكون. يتيح هذا النهج المبسط لتطوير الواجهة الأمامية التكرار السريع والنماذج الأولية دون الحاجة إلى معرفة واسعة بلغات البرمجة أو أطر العمل.

بشكل حاسم ، يسمح سير العمل no-code بإنشاء تعليمات برمجية فعالة وقابلة للتطوير ويمكن صيانتها. عندما يتم نشر تطبيق من خلال منصات مثل AppMaster ، يقوم النظام بإنشاء كود المصدر ، وتجميع التطبيق واختباره ، وحزمه في حاويات Docker (لتطبيقات الواجهة الخلفية) ، ونشره على السحابة. ينتج عن هذه العملية قاعدة بيانات متسقة وعالية الأداء يمكن تخصيصها ومعالجتها بشكل أكبر على مستوى المؤسسة. تستخدم التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster لغات وأطر عمل قوية مثل Go (golang) للخلفيات و Vue3 و JS / TS لتطبيقات الويب و Kotlin و Jetpack Compose و SwiftUI لتطبيقات الأجهزة المحمولة ، مما يضمن أن تدفقات العمل no-code تنتج تطبيقات عالية الأداء وقابل للتطوير وقادر على التكامل مع مجموعات التكنولوجيا الحالية.

علاوة على ذلك ، يسهل سير العمل no-code التوثيق والتعاون السلس. مع كل مشروع ، تقوم الأنظمة الأساسية مثل AppMaster بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) تلقائيًا endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. يمكن تتبع التغييرات التي يتم إجراؤها على أي جانب من جوانب التطبيق وتطبيقها باستمرار عبر جميع جوانب البناء ، مما يضمن تقليل الدين الفني إلى أدنى حد ويمنع "تأثير كرة الثلج" الذي غالبًا ما يصيب مشروعات التنمية التقليدية.

قدرات التكامل هي سمة مميزة أخرى لسير العمل no-code. يمكن لتطبيقات AppMaster ، على سبيل المثال ، العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمصدر أساسي للبيانات. مع الخلفيات المترجمة عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go ، توفر هذه التطبيقات قابلية تطوير ممتازة ويمكنها بسهولة التعامل مع حالات الاستخدام الكثيف والمؤسسة.

تمثل مهام سير العمل No-Code نهجًا ثوريًا لتطوير البرامج يوفر سرعة ومرونة وفعالية من حيث التكلفة لا مثيل لها. من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء حلول قوية وقابلة للتطوير دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة ، تعمل تدفقات العمل no-code على تحويل مشهد تطوير البرامج وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الابتكار التكنولوجي. يوفر اعتماد سير العمل no-code للمؤسسات من جميع الأحجام والصناعات ميزة تنافسية كبيرة في عالم اليوم الرقمي سريع التطور.