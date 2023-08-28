AMP (صفحات الجوال المسرَّعة)

Accelerated Mobile Pages (AMP) هو إطار ويب مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة مشروع AMP، بقيادة Google، ويهدف إلى تحسين سرعة التحميل وأداء صفحات الويب للجوال. تم تصميم AMP خصيصًا لتحسين تجربة التصفح لمستخدمي الأجهزة المحمولة من خلال تقليل أوقات تحميل الصفحة وتحسين الاستجابة العامة والحفاظ على سهولة القراءة. من خلال الاستفادة من مجموعة من أفضل ممارسات الأداء، تتيح AMP لصفحات الويب إمكانية التحميل بشكل أسرع بما يصل إلى أربع مرات من نظيراتها غير AMP على الأجهزة المحمولة، وبالتالي تحسين معدلات تفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم.

في سياق منصة AppMaster no-code ، يمكن أن يساهم اعتماد تقنيات AMP بشكل كبير في إنشاء تطبيقات ويب عالية الكفاءة، مما يفيد المطورين والمستخدمين النهائيين. الهدف الأساسي لـ AppMaster هو تسهيل التطوير السريع والسهل لتطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية عالية الأداء، وبالتالي تحقيق أقصى قدر من فوائد تكامل AMP.

تحقق AMP تحسينات ملحوظة في الأداء من خلال مجموعة من HTML وCSS وJavaScript المبسطة والتخزين المؤقت القوي والتحميل البطيء لموارد الصفحة. باستخدام مجموعة فرعية من HTML المعززة بمكونات AMP المخصصة، يمكن للمطورين إنشاء صفحات خفيفة الوزن يتم تحميلها بشكل أسرع وتستهلك نطاقًا تردديًا أقل. تساعد قيود CSS المخصصة في الحفاظ على التصميم بسيطًا، بينما يعمل وقت تشغيل AMP، وهو عبارة عن مكتبة JavaScript خفيفة الوزن، على تحسين وإدارة تحميل الموارد، مما يضمن عرض المحتوى المهم في أسرع وقت ممكن.

علاوة على ذلك، يعمل إطار عمل AMP أيضًا على تعزيز استخدام ذاكرة التخزين المؤقت لـ AMP من Google. تقوم شبكة تسليم المحتوى (CDN) تلقائيًا بتخزين مستندات AMP وتحميلها مسبقًا، مما يتيح تقديمها للمستخدمين مباشرةً من خوادم Google العالمية. وينتج عن ذلك أوقات تحميل أقصر وتجربة تصفح محسنة، خاصة للمستخدمين في المناطق التي تكون فيها اتصالات الإنترنت أبطأ.

أحد الجوانب الأساسية التي يجب مراعاتها عند تنفيذ AMP ضمن النظام الأساسي AppMaster no-code هو تأثيره على تحسين محركات البحث (SEO). يمكن لـ AMP أن تساهم بشكل كبير في ظهور تطبيقات الويب، حيث إنها مفضلة بشدة بواسطة خوارزمية بحث Google. نظرًا لأن Google تعطي الأولوية للمحتوى المتوافق مع الجوّال، فإن الصفحات المحسّنة لصفحات AMP تميل إلى الحصول على تصنيف أعلى في نتائج البحث، مما يؤدي إلى جذب المزيد من الزيارات والمستخدمين المحتملين إلى تطبيقات الويب الخاصة بك.

تأتي منصة AppMaster no-code مع العديد من المزايا عندما يتعلق الأمر باستخدام مفاهيم AMP. أولاً، تتيح الأدوات المرئية القوية للنظام للمطورين إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال ومكونات واجهة المستخدم دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يعد سير العمل المبسط هذا مناسبًا بشكل خاص لإنشاء تطبيقات ويب محسنة لـ AMP، نظرًا لأن AMP يعتمد بشكل كبير على تقليل التعليمات البرمجية الدخيلة والتعقيد.

علاوة على ذلك، يمكن تحقيق تضمين AMP في تطبيقات الويب AppMaster دون المساس بالجوانب المهمة مثل الأمان وقابلية التوسع وسهولة الصيانة. نظرًا لأن AMP عبارة عن إطار عمل مفتوح المصدر، فإنه يتطور ويتحسن باستمرار، مما يعني أنه يمكن دمجه بسلاسة في بنية AppMaster.

يؤدي أسلوب AppMaster في إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر عندما يتم تعديل المتطلبات بكفاءة إلى التخلص من الديون الفنية، مما يضمن بقاء تطبيقات الويب الخاصة بك محدثة وفعالة وخالية من المشكلات القديمة. ويضمن استخدام AMP كجزء من هذه العملية أيضًا أعلى مستوى من الأداء لتطبيقاتك، مما يلبي احتياجات جمهور الهاتف المحمول المتزايد باستمرار ويقدم تجربة تصفح سريعة وسلسة.

لتلخيص ذلك، تعد Accelerated Mobile Pages (AMP) جزءًا لا يتجزأ من مجموعة أدوات تطوير الويب الحديثة، خاصة في سياق النظام no-code مثل AppMaster. يمكن للتكامل السلس لهذا الإطار القوي والفعال أن يحسن بشكل كبير أداء صفحة الويب للجوال، وإمكانية الوصول، وتجربة المستخدم الشاملة، مما يترجم إلى زيادة المشاركة والتحويلات ومعدلات الاحتفاظ. من خلال الاستفادة من AMP ضمن النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات ويب عالية الجودة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى التضحية بالوظائف أو السرعة، مما يضمن ازدهار مشاريعهم في مجال الإنترنت عالي التنافسية.