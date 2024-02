I flussi di lavoro No-Code si riferiscono al processo di creazione, gestione e distribuzione di applicazioni e soluzioni software senza la necessità di scrivere codice tradizionale. Questi flussi di lavoro vengono in genere eseguiti tramite piattaforme specializzate, come AppMaster , che integrano strumenti avanzati per lo sviluppo di back-end, web e applicazioni mobili. Invece di fare affidamento sulla codifica manuale, i flussi di lavoro senza codice sfruttano gli ambienti di sviluppo visivo che astraggono la complessità dello sviluppo software e consentono agli utenti di creare applicazioni tramite un'interfaccia drag-and-drop , modelli di progettazione basati su blueprint e componenti low-code. Questo approccio accelera lo sviluppo delle applicazioni, riduce i costi e consente agli utenti non tecnici di creare soluzioni software complete su misura per i loro requisiti specifici.

Secondo studi recenti, il mercato delle piattaforme di sviluppo no-code dovrebbe raggiungere i 45,5 miliardi di dollari entro il 2025, con un CAGR di quasi il 28,1% rispetto al 2018. La rapida espansione di questo mercato dimostra la crescente domanda di piattaforme di sviluppo facili da usare che accelerare l'innovazione riducendo le barriere tecniche spesso associate allo sviluppo software tradizionale. I flussi di lavoro No-code consentono alle aziende di tutte le dimensioni di superare queste barriere e creare soluzioni software end-to-end senza assumere un team di sviluppo dedicato o esternalizzare i progetti di sviluppo, il che spesso comporta un aumento dei costi, inefficienze e debito tecnico.

Uno dei principali vantaggi dei flussi di lavoro no-code risiede nella loro capacità di automatizzare i processi di back-end. Piattaforme come AppMaster consentono agli utenti di creare visivamente modelli di dati (schema di database) e creare logica aziendale utilizzando i processi aziendali (BP) tramite un designer BP visivo. Questi BP definiscono la logica sottostante di un determinato componente dell'applicazione, assicurando che le modifiche alle regole o ai requisiti aziendali possano essere apportate rapidamente e facilmente senza un'estesa ricodifica. AppMaster semplifica ulteriormente la gestione del back-end generando endpoints REST API e WebSocket Secure (WSS), facilitando la comunicazione tra il front-end e il back-end dell'applicazione.

Lo sviluppo del frontend è anche reso più accessibile attraverso flussi di lavoro no-code. Le applicazioni Web possono essere progettate utilizzando interfacce drag-and-drop e personalizzate a livello di componente creando una logica di business per ciascun elemento utilizzando Web BP Designer. Allo stesso modo, le applicazioni mobili traggono vantaggio dalla progettazione dell'interfaccia utente drag-and-drop e dal Mobile BP Designer per la creazione di logica specifica per i componenti. Questo approccio semplificato allo sviluppo front-end consente una rapida iterazione e prototipazione senza la necessità di una conoscenza approfondita dei linguaggi o dei framework di programmazione.

Fondamentalmente, i flussi di lavoro no-code consentono di generare codice efficiente, scalabile e gestibile. Quando un'applicazione viene pubblicata tramite piattaforme come AppMaster, il sistema genera il codice sorgente, compila e testa l'applicazione, la impacchetta in contenitori Docker (per le applicazioni back-end) e la distribuisce nel cloud. Questo processo si traduce in una base di codice coerente e ad alte prestazioni che può essere ulteriormente personalizzata e manipolata a livello aziendale. Le applicazioni generate da AppMaster utilizzano potenti linguaggi e framework come Go (golang) per i backend, Vue3 e JS/TS per le applicazioni Web e Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI per le app mobili, assicurando che i flussi di lavoro no-code producano applicazioni performanti , scalabile e in grado di integrarsi con gli stack tecnologici esistenti.

Inoltre, i flussi di lavoro no-code facilitano la documentazione e la collaborazione senza soluzione di continuità. Con ogni progetto, piattaforme come AppMaster generano automaticamente la documentazione Swagger (OpenAPI) per endpoints del server e gli script di migrazione dello schema del database. Le modifiche a qualsiasi aspetto di un'applicazione possono essere monitorate e applicate in modo coerente a tutti gli aspetti della build, assicurando che il debito tecnico sia ridotto al minimo e prevenendo l'"effetto valanga" che spesso affligge i progetti di sviluppo tradizionali.

Le capacità di integrazione sono un altro segno distintivo dei flussi di lavoro no-code. Le applicazioni AppMaster, ad esempio, possono funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come origine dati primaria. Con back-end stateless compilati creati utilizzando Go, queste applicazioni offrono un'eccellente scalabilità e possono gestire facilmente casi d'uso aziendali e con carico elevato.

I flussi di lavoro No-Code rappresentano un approccio rivoluzionario allo sviluppo del software che offre velocità, flessibilità e convenienza senza precedenti. Consentendo agli utenti non tecnici di creare soluzioni robuste e scalabili senza la necessità di una conoscenza approfondita della programmazione, i flussi di lavoro no-code stanno trasformando il panorama dello sviluppo software e democratizzando l'accesso all'innovazione tecnologica. L'adozione di flussi di lavoro no-code per organizzazioni di tutte le dimensioni e settori offre un vantaggio competitivo significativo nel mondo digitale in rapida evoluzione di oggi.