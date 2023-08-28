التطوير المبني على السلوك (BDD) هو منهجية لتطوير البرمجيات تسعى إلى تحسين التواصل والتعاون بين أصحاب المصلحة المتنوعين من خلال تحديد سلوك التطبيق باستخدام سيناريوهات أو أمثلة أو مواصفات باللغة الطبيعية. في سياق التطوير no-code ، يعد BDD مفيدًا بشكل خاص لأنه يتوافق مع أهداف تبسيط عملية التطوير. الهدف الأساسي من BDD هو التأكد من أن كل عضو في فريق المشروع - سواء كان فنيًا أو غير فني - يمكنه المساهمة بشكل فعال في عملية التطوير من خلال المشاركة في تحديد السلوكيات والنتائج المتوقعة.

يكمن جوهر BDD في مبدأ كتابة اختبارات القبول الآلية التي تمثل السلوك المطلوب لتطبيق برمجي. تتحقق هذه الاختبارات، التي يتم وصفها غالبًا بلغة بسيطة، من أن التطبيق يلبي المتطلبات المحددة ويتصرف وفقًا لذلك. تؤكد BDD على أهمية وجود مواصفات واضحة ومفهومة وقابلة للتنفيذ يسهل صيانتها. يتيح ذلك التعاون الفعال بين جميع أعضاء الفريق، بما في ذلك مالكي المنتجات ومحللي الأعمال والمطورين والمختبرين.

في مجال التطوير no-code ، تجسد منصة AppMaster قوة BDD من خلال السماح للعملاء بتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسهولة من خلال واجهة مرئية دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالترميز. توفر المنصة أدوات لإنشاء نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات المستخدم الرسومية باستخدام نظام drag-and-drop. ويعمل هذا النهج على تسريع عملية التنمية، وتحسين فعالية التكلفة، وتقليل الديون الفنية.

نظرًا لطبيعة التطوير no-code ، يوفر BDD طريقة مثالية للتعبير عن سلوك التطبيق واختباره والتحقق منه. من خلال تحريك أمثلة لسيناريوهات الاستخدام باستخدام لغة واضحة، يساعد BDD المشاركين على تحديد وفهم متطلبات العالم الحقيقي للبرنامج. علاوة على ذلك، غالبًا ما تحفز هذه الأمثلة المحادثات المثمرة بين مختلف أصحاب المصلحة، مما يؤدي إلى تحسين التعاون والتفاهم.

لتنفيذ BDD في مشاريع AppMaster ، يمكن للعملاء اتباع عملية تبدأ بتحديد مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في المشروع وتحديد مفردات مشتركة لوصف سلوك التطبيق. معًا، يمكن للفريق استكشاف سيناريوهات الاستخدام ومسودة اختبارات القبول، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لتوجيه تطوير التطبيق. مع تطور التطبيق، تقيس اختبارات القبول هذه بشكل مستمر مدى توافقه مع التوقعات المحددة من قبل أصحاب المصلحة.

من خلال الجمع بين BDD وإمكانيات منصة AppMaster ، يمكن للعملاء الاستفادة من:

تحسين التواصل: تضمن اللغة المشتركة والتفاهم بين مختلف أصحاب المصلحة في المشروع أن يكون الجميع على نفس الصفحة حول سلوك التطبيق المطلوب.

تضمن اللغة المشتركة والتفاهم بين مختلف أصحاب المصلحة في المشروع أن يكون الجميع على نفس الصفحة حول سلوك التطبيق المطلوب. تركيز أقوى على احتياجات المستخدم النهائي: من خلال إشراك أصحاب المصلحة في التعبير عن سيناريوهات الاستخدام بلغة واضحة، تضمن BDD أن التطبيق مصمم في النهاية لتلبية متطلبات العالم الحقيقي.

من خلال إشراك أصحاب المصلحة في التعبير عن سيناريوهات الاستخدام بلغة واضحة، تضمن BDD أن التطبيق مصمم في النهاية لتلبية متطلبات العالم الحقيقي. التطوير القائم على الاختبار: من خلال تحديد السلوك المرغوب والتحقق من صحته أولاً من خلال اختبارات القبول، يحول BDD التركيز من تفاصيل التنفيذ إلى التحقق من أن التطبيق يفي بالمتطلبات المقصودة بشكل فعال.

من خلال تحديد السلوك المرغوب والتحقق من صحته أولاً من خلال اختبارات القبول، يحول BDD التركيز من تفاصيل التنفيذ إلى التحقق من أن التطبيق يفي بالمتطلبات المقصودة بشكل فعال. التحقق المستمر من الصحة: ​​عند إضافة وظائف جديدة وتعديل الميزات الحالية، تضمن اختبارات القبول الآلية أن يحافظ التطبيق على الالتزام بالمواصفات.

​​عند إضافة وظائف جديدة وتعديل الميزات الحالية، تضمن اختبارات القبول الآلية أن يحافظ التطبيق على الالتزام بالمواصفات. تقليل الديون الفنية: يؤدي التطوير التكراري والاختبار المستمر الذي يسهله BDD إلى تقليل تراكم الديون الفنية، مما يؤدي إلى تطبيقات برمجية أكثر قابلية للصيانة وقابلة للتطوير.

في الختام، يعد التطوير المبني على السلوك أحد الأصول القوية عند استخدامه مع منصات التطوير no-code مثل AppMaster. ومن خلال سد الفجوة بين أصحاب المصلحة وتعزيز التواصل الواضح، يمهد BDD الطريق لتطوير التطبيقات بكفاءة والتي تلبي احتياجات العالم الحقيقي بشكل فعال. من خلال دمج مبادئ BDD في عملية التطوير، يمكن لعملاء AppMaster إنشاء تطبيقات شاملة وقابلة للتطوير وقابلة للتكيف ويمكن اختبارها وصيانتها بسهولة.