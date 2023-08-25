مشاركة الرحلة بدون رمز

تشير مشاركة الرحلات No-Code إلى عملية تطوير وصيانة تطبيق مشاركة الرحلات دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية تقليدية، وبالتالي تمكين المستخدمين ذوي المعرفة المحدودة بالبرمجة من إنشاء وإدارة حلول تعتمد على التكنولوجيا بسهولة لأعمال مشاركة الرحلات الخاصة بهم. أصبحت هذه الممارسة شائعة بشكل متزايد بفضل ظهور منصات متقدمة no-code مثل AppMaster ، والتي تتيح إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال استخدام أدوات البرمجة المرئية والقوالب عالية الوظائف.

تقليديًا، يتطلب تطوير تطبيق مشاركة الرحلات خبرة كبيرة في تطوير البرمجيات ومعرفة بمختلف لغات البرمجة والأطر والمكتبات. وكانت هذه العملية أيضًا تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة، مما جعل من الصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة دخول السوق والتنافس ضد الشركات الأكبر حجمًا ذات التمويل الجيد. ومع ذلك، فإن ظهور منصات التطوير no-code قد أدى إلى إضفاء طابع ديمقراطي على الصناعة، مما سمح للشركات بتطوير تطبيقات قوية بسرعة دون تكبد تكاليف تطوير عالية أو الاعتماد على المطورين المهرة.

يتضمن تطوير تطبيق مشاركة الرحلات no-code عادةً أربعة مكونات رئيسية: البنية التحتية الخلفية، وواجهة تطبيق الويب، وواجهة تطبيق الهاتف المحمول، وتكامل واجهات برمجة التطبيقات المختلفة التابعة لجهات خارجية. يوفر AppMaster ، وهو نظام أساسي رائد للتطوير no-code ، حلاً شاملاً يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا وعالية الوظائف باستخدام واجهة drag-and-drop بسيطة، ومصممي عمليات الأعمال المتكاملة (BP)، وآليات إنشاء ونشر الأكواد الآلية .

المكون الأول، البنية التحتية الخلفية، يتعامل مع المهام الأساسية مثل مصادقة المستخدم، وتتبع الموقع في الوقت الفعلي، ومطابقة الرحلة، وتكامل الدفع، والتواصل بين الويب وتطبيقات الهاتف المحمول. يتيح AppMaster للمستخدمين إنشاء البنية التحتية الخلفية بسهولة عن طريق إنشاء نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات)، ومنطق الأعمال، وREST API، endpoints WSS باستخدام مصممي BP المرئيين.

ثانيًا، تعمل واجهة تطبيق الويب على تسهيل التفاعل بين تطبيق مشاركة الرحلات ومستخدميه. بفضل مكتبة AppMaster الواسعة من المكونات المعدة مسبقًا، يمكن للمستخدمين تصميم واجهات ويب جذابة ومستجيبة بصريًا عن طريق سحب العناصر وإسقاطها على اللوحة القماشية. علاوة على ذلك، يتيح مصمم Web BP الخاص بـ AppMaster للمستخدمين إنشاء منطق عمل مخصص لكل مكون، مما يضمن تجربة تفاعلية وشخصية للغاية للمستخدمين.

أما المكون الثالث، وهو واجهة تطبيقات الهاتف المحمول، فهو أمر بالغ الأهمية لتمكين المستخدمين من الوصول إلى خدمات مشاركة الرحلات من خلال هواتفهم الذكية. يوفر AppMaster واجهة مستخدم بديهية لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام أدوات drag-and-drop ومصممي BP المحمول الذين يمكّنون المستخدمين من إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية بسلاسة لكل من منصات Android وiOS. تستفيد هذه التطبيقات من نهج AppMaster القائم على الخادم، مما يسمح بتحديثات واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى عمليات إرسال جديدة إلى متاجر التطبيقات.

وأخيرًا، يتيح تكامل واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية لتطبيقات مشاركة الرحلات no-code الاستفادة من الوظائف الإضافية، مثل خدمات رسم الخرائط، وتحديد الموقع الجغرافي، وبيانات حركة المرور في الوقت الفعلي، ومعالجة الدفع. وهذا يضمن تجربة سلسة وغنية بالميزات للمستخدمين النهائيين مع تقليل تعقيد إنشاء عمليات التكامل المخصصة والحفاظ عليها.

لقد ثبت أن مشاركة الرحلات No-code قد غيرت قواعد اللعبة في صناعة النقل. وفقًا للتقديرات الأخيرة، من المتوقع أن يتجاوز سوق مشاركة الرحلات العالمي 220 مليار دولار بحلول عام 2025، ويعزى جزء كبير من النمو إلى الاعتماد الواسع النطاق لمنصات التطوير no-code. ومن خلال تقليص حاجز الدخول وتقليل التكلفة والوقت المرتبط بالتنمية التقليدية، تمكنت المنصات no-code من تمكين العديد من رواد الأعمال والشركات من الاستفادة من الفرص التي توفرها ثورة مشاركة وسائل النقل.

في الختام، تعد مشاركة الرحلات no-code بمثابة نهج تحويلي لتطوير وإدارة تطبيقات مشاركة الرحلات، والاستفادة من منصات التطوير المتقدمة no-code مثل AppMaster لتبسيط عملية تطوير التطبيقات. لا يعمل هذا النموذج الجديد على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى التكنولوجيا المطلوبة لبناء حلول مشاركة الرحلات المتوافقة مع معايير الصناعة فحسب، بل إنه يقلل أيضًا بشكل كبير من تكاليف التطوير ووقت الوصول إلى السوق، مما يسمح للشركات من جميع الأحجام بالمنافسة بفعالية في السوق العالمية سريعة النمو.