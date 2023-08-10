Рабочие процессы без кода

Рабочие процессы No-Code относятся к процессу создания, управления и развертывания приложений и программных решений без необходимости написания традиционного кода. Эти рабочие процессы обычно выполняются на специализированных платформах, таких как AppMaster , которые объединяют передовые инструменты для разработки серверных, веб-приложений и мобильных приложений. Вместо того, чтобы полагаться на ручное кодирование, no-code рабочие процессы используют визуальные среды разработки, которые абстрагируются от сложности разработки программного обеспечения и позволяют пользователям создавать приложения с помощью интерфейса drag-and-drop, шаблонов проектирования на основе чертежей и компонентов low-code. Такой подход ускоряет разработку приложений, снижает затраты и позволяет нетехническим пользователям создавать комплексные программные решения, отвечающие их конкретным требованиям.

Согласно последним исследованиям, ожидается, что к 2025 году рынок платформ для разработки no-code достигнет 45,5 млрд долларов США, демонстрируя среднегодовой темп роста почти на 28,1% по сравнению с 2018 годом. Быстрое расширение этого рынка демонстрирует растущий спрос на простые в использовании платформы разработки, которые ускорять инновации, одновременно снижая технические барьеры, часто связанные с традиционной разработкой программного обеспечения. Рабочие процессы No-code позволяют компаниям любого размера преодолевать эти барьеры и создавать комплексные программные решения без найма специальной группы разработчиков или аутсорсинга проектов разработки, что часто приводит к увеличению затрат, неэффективности и техническому долгу.

Одно из ключевых преимуществ рабочих процессов no-code заключается в их способности автоматизировать внутренние процессы. Такие платформы, как AppMaster позволяют пользователям визуально создавать модели данных (схему базы данных) и разрабатывать бизнес-логику с помощью бизнес-процессов (BP) с помощью визуального конструктора BP. Эти BP определяют базовую логику данного компонента приложения, гарантируя, что изменения в бизнес-правилах или требованиях могут быть сделаны быстро и легко без обширного перекодирования. AppMaster еще больше упрощает управление серверной частью, создавая endpoints REST API и WebSocket Secure (WSS), облегчая связь между интерфейсом и серверной частью приложения.

Разработка внешнего интерфейса также стала более доступной благодаря рабочим процессам no-code. Веб-приложения можно разрабатывать с помощью интерфейсов drag-and-drop и настраивать на уровне компонентов путем создания бизнес-логики для каждого элемента с помощью Web BP Designer. Точно так же мобильные приложения выигрывают от дизайна пользовательского интерфейса drag-and-drop и Mobile BP Designer для создания логики для конкретных компонентов. Этот оптимизированный подход к разработке внешнего интерфейса позволяет быстро выполнять итерации и прототипирование без необходимости обширных знаний языков программирования или сред.

Важно отметить, что рабочие процессы no-code позволяют создавать эффективный, масштабируемый и удобный для сопровождения код. Когда приложение публикуется на таких платформах, как AppMaster, система генерирует исходный код, компилирует и тестирует приложение, упаковывает его в контейнеры Docker (для серверных приложений) и развертывает в облаке. Результатом этого процесса является согласованная, высокопроизводительная кодовая база, которую можно дополнительно настраивать и манипулировать на уровне предприятия. В приложениях, созданных AppMaster, используются мощные языки и фреймворки, такие как Go (golang) для бэкендов, Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin, Jetpack Compose и SwiftUI для мобильных приложений, что гарантирует, что рабочие процессы no-code создают производительные приложения. , масштабируемая и способная интегрироваться с существующими технологическими стеками.

Кроме того, рабочие процессы no-code облегчают документирование и совместную работу. Для каждого проекта такие платформы, как AppMaster, автоматически генерируют документацию Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных. Изменения в любом аспекте приложения можно отслеживать и последовательно применять ко всем аспектам сборки, гарантируя минимизацию технического долга и предотвращая «эффект снежного кома», от которого часто страдают традиционные проекты разработки.

Возможности интеграции — еще одна отличительная черта рабочих процессов no-code. Приложения AppMaster, например, могут работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основного источника данных. С скомпилированными серверными частями без сохранения состояния, созданными с использованием Go, эти приложения обеспечивают отличную масштабируемость и могут легко справляться с высокой нагрузкой и сценариями корпоративного использования.

Рабочие процессы No-Code представляют собой революционный подход к разработке программного обеспечения, обеспечивающий непревзойденную скорость, гибкость и экономичность. Предоставляя пользователям, не являющимся техническими специалистами, возможность создавать надежные, масштабируемые решения, не требуя обширных знаний в области программирования, рабочие процессы no-code преобразуют ландшафт разработки программного обеспечения и демократизируют доступ к технологическим инновациям. Внедрение рабочих процессов no-code для организаций всех размеров и отраслей обеспечивает значительное конкурентное преимущество в современном быстро развивающемся цифровом мире.