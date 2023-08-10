Kodsuz İş Akışları

No-Code İş Akışları, geleneksel kod yazmaya gerek kalmadan uygulamaları ve yazılım çözümlerini oluşturma, yönetme ve dağıtma sürecini ifade eder. Bu iş akışları genellikle arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme için gelişmiş araçları entegre eden AppMaster gibi özel platformlar aracılığıyla yürütülür. Manuel kodlamaya güvenmek yerine, kodsuz iş akışları, yazılım geliştirmenin karmaşıklığını ortadan kaldıran ve kullanıcıların sürükle ve bırak arabirimi , taslak tabanlı tasarım kalıpları ve low-code bileşenler aracılığıyla uygulamalar oluşturmasını sağlayan görsel geliştirme ortamlarından yararlanır. Bu yaklaşım, uygulama geliştirmeyi hızlandırır, maliyetleri düşürür ve teknik olmayan kullanıcıların kendi özel gereksinimlerine göre hazırlanmış kapsamlı yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanır.

Son araştırmalara göre, no-code geliştirme platformu pazarının 2018'den yaklaşık %28,1'lik bir YBBO sergileyerek 2025 yılına kadar 45,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Genellikle geleneksel yazılım geliştirmeyle ilişkilendirilen teknik engelleri azaltırken yeniliği hızlandırın. No-code iş akışları, her büyüklükteki işletmenin bu engelleri aşmasına ve özel bir geliştirme ekibi tutmadan veya geliştirme projelerini dış kaynak kullanmadan uçtan uca yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanır, bu da genellikle artan maliyetlere, verimsizliklere ve teknik borca ​​yol açar.

no-code iş akışlarının en önemli avantajlarından biri, arka uç süreçlerini otomatikleştirme yeteneklerinde yatmaktadır. AppMaster gibi platformlar, kullanıcıların görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturmasına ve görsel bir BP Tasarımcısı aracılığıyla İş Süreçlerini (BP'ler) kullanarak iş mantığı oluşturmasına olanak tanır. Bu BP'ler, belirli bir uygulama bileşeninin altında yatan mantığı tanımlayarak iş kurallarında veya gereksinimlerinde kapsamlı yeniden kodlama olmadan hızlı ve kolay bir şekilde değişiklik yapılmasını sağlar. AppMaster, REST API ve WebSocket Secure (WSS) endpoints oluşturarak arka uç yönetimini daha da basitleştirir ve uygulamanın ön ucu ile arka ucu arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

Ön uç geliştirme ayrıca no-code iş akışları aracılığıyla daha erişilebilir hale getirilir. Web uygulamaları drag-and-drop arabirimleri kullanılarak tasarlanabilir ve Web BP Designer kullanılarak her öğe için iş mantığı oluşturularak bileşen düzeyinde özelleştirilebilir. Benzer şekilde, mobil uygulamalar, bileşene özgü mantık oluşturmak için drag-and-drop UI tasarımından ve Mobile BP Designer'dan yararlanır. Ön uç geliştirmeye yönelik bu aerodinamik yaklaşım, kapsamlı programlama dilleri veya çerçeveleri bilgisine ihtiyaç duymadan hızlı yineleme ve prototip oluşturmaya olanak tanır.

En önemlisi, no-code iş akışları, verimli, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir kod oluşturmaya olanak tanır. Bir uygulama AppMaster gibi platformlar aracılığıyla yayınlandığında, sistem kaynak kodunu oluşturur, uygulamayı derler ve test eder, Docker kapsayıcılarına (arka uç uygulamaları için) paketler ve buluta dağıtır. Bu süreç, kurumsal düzeyde daha fazla özelleştirilebilen ve manipüle edilebilen tutarlı, yüksek performanslı bir kod tabanıyla sonuçlanır. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, arka uçlar için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 ve JS/TS ve mobil uygulamalar için Kotlin, Jetpack Compose ve SwiftUI gibi güçlü diller ve çerçeveler kullanarak no-code iş akışlarının yüksek performanslı uygulamalar üretmesini sağlar , ölçeklenebilir ve mevcut teknoloji yığınlarıyla entegre edilebilir.

Ayrıca, no-code iş akışları, sorunsuz dokümantasyonu ve işbirliğini kolaylaştırır. Her projede, AppMaster gibi platformlar, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş betikleri için otomatik olarak Swagger (OpenAPI) belgeleri oluşturur. Bir uygulamanın herhangi bir yönündeki değişiklikler, yapının tüm yönlerinde tutarlı bir şekilde izlenebilir ve uygulanabilir; bu, teknik borcun en aza indirilmesini sağlar ve genellikle geleneksel geliştirme projelerini rahatsız eden "kartopu etkisini" önler.

Entegrasyon yetenekleri, no-code iş akışlarının bir başka ayırt edici özelliğidir. Örneğin AppMaster uygulamaları, birincil veri kaynakları olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla çalışabilir. Go kullanılarak oluşturulan derlenmiş durum bilgisiz arka uçlarla bu uygulamalar mükemmel ölçeklenebilirlik sunar ve yüksek yük ve kurumsal kullanım durumlarını kolayca işleyebilir.

No-Code İş Akışları, yazılım geliştirmeye yönelik benzersiz hız, esneklik ve maliyet etkinliği sunan devrim niteliğinde bir yaklaşımı temsil eder. no-code iş akışları, teknik olmayan kullanıcıları kapsamlı programlama bilgisine ihtiyaç duymadan sağlam, ölçeklenebilir çözümler oluşturma konusunda güçlendirerek, yazılım geliştirme ortamını dönüştürüyor ve teknoloji inovasyonuna erişimi demokratikleştiriyor. Her boyuttan ve sektörden kuruluş için no-code iş akışlarını benimsemek, günümüzün hızla gelişen dijital dünyasında önemli bir rekabet avantajı sağlar.