Les flux de travail No-Code font référence au processus de création, de gestion et de déploiement d'applications et de solutions logicielles sans qu'il soit nécessaire d'écrire du code traditionnel. Ces flux de travail sont généralement exécutés via des plates-formes spécialisées, telles que AppMaster , qui intègrent des outils avancés pour le développement d'applications backend, Web et mobiles. Au lieu de s'appuyer sur le codage manuel, les flux de travail sans code exploitent des environnements de développement visuels qui éliminent la complexité du développement logiciel et permettent aux utilisateurs de créer des applications via une interface glisser-déposer , des modèles de conception basés sur des plans et des composants low-code. Cette approche accélère le développement d'applications, réduit les coûts et permet aux utilisateurs non techniques de créer des solutions logicielles complètes adaptées à leurs besoins spécifiques.

Selon des études récentes, le marché des plateformes de développement no-code devrait atteindre 45,5 milliards de dollars d'ici 2025, affichant un TCAC de près de 28,1 % par rapport à 2018. L'expansion rapide de ce marché démontre la demande croissante de plateformes de développement faciles à utiliser qui accélérer l'innovation tout en réduisant les barrières techniques souvent associées au développement de logiciels traditionnels. Les flux de travail No-code permettent aux entreprises de toutes tailles de surmonter ces obstacles et de créer des solutions logicielles de bout en bout sans embaucher une équipe de développement dédiée ni sous-traiter des projets de développement, ce qui entraîne souvent une augmentation des coûts, des inefficacités et une dette technique.

L'un des principaux avantages des workflows no-code réside dans leur capacité à automatiser les processus backend. Des plates-formes comme AppMaster permettent aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données) et d'élaborer une logique métier à l'aide de processus métier (BP) via un concepteur BP visuel. Ces BP définissent la logique sous-jacente d'un composant d'application donné, garantissant que les modifications des règles métier ou des exigences peuvent être apportées rapidement et facilement sans recodage approfondi. AppMaster simplifie encore la gestion du backend en générant endpoints API REST et WebSocket Secure (WSS), facilitant la communication entre le frontend et le backend de l'application.

Le développement frontal est également rendu plus accessible grâce à des flux de travail no-code. Les applications Web peuvent être conçues à l'aide d'interfaces drag-and-drop et personnalisées au niveau des composants en créant une logique métier pour chaque élément à l'aide de Web BP Designer. De même, les applications mobiles bénéficient de la conception d'interface utilisateur drag-and-drop et de Mobile BP Designer pour élaborer une logique spécifique aux composants. Cette approche rationalisée du développement frontal permet une itération et un prototypage rapides sans avoir besoin de connaissances approfondies des langages de programmation ou des frameworks.

Surtout, les flux de travail no-code permettent de générer un code efficace, évolutif et maintenable. Lorsqu'une application est publiée via des plateformes comme AppMaster, le système génère le code source, compile et teste l'application, la conditionne dans des conteneurs Docker (pour les applications backend) et la déploie dans le cloud. Ce processus aboutit à une base de code cohérente et performante qui peut être davantage personnalisée et manipulée au niveau de l'entreprise. Les applications générées par AppMaster utilisent des langages et des frameworks puissants tels que Go (golang) pour les backends, Vue3 et JS/TS pour les applications Web, et Kotlin, Jetpack Compose et SwiftUI pour les applications mobiles, garantissant que les flux de travail no-code produisent des applications performantes. , évolutif et capable de s'intégrer aux piles technologiques existantes.

De plus, les flux de travail no-code facilitent la documentation et la collaboration transparentes. Avec chaque projet, des plates-formes comme AppMaster génèrent automatiquement une documentation Swagger (OpenAPI) pour endpoints de serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. Les modifications apportées à n'importe quel aspect d'une application peuvent être suivies et appliquées de manière cohérente à tous les aspects de la construction, garantissant que la dette technique est minimisée et empêchant «l'effet boule de neige» qui afflige souvent les projets de développement traditionnels.

Les capacités d'intégration sont une autre caractéristique des workflows no-code. Les applications AppMaster, par exemple, peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL comme source de données principale. Avec des backends sans état compilés construits à l'aide de Go, ces applications offrent une excellente évolutivité et peuvent facilement gérer des cas d'utilisation à charge élevée et d'entreprise.

Les flux de travail No-Code représentent une approche révolutionnaire du développement logiciel qui offre une vitesse, une flexibilité et une rentabilité inégalées. En permettant aux utilisateurs non techniques de créer des solutions robustes et évolutives sans avoir besoin de connaissances approfondies en programmation, les workflows no-code transforment le paysage du développement logiciel et démocratisent l'accès à l'innovation technologique. L'adoption de flux de travail no-code pour les organisations de toutes tailles et de tous secteurs offre un avantage concurrentiel significatif dans le monde numérique en évolution rapide d'aujourd'hui.